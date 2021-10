Korbach: Die Polizei-News

Allendorf/Eder – Einbrecher im Bauhof und bei der Feuerwehr, Werkzeuge und Rettungsgeräte gestohlen, Polizei sucht Zeugen

Die mit hoher Wahrscheinlichkeit gleichen Täter, die in der Nacht zum heutigen Mittwoch beim Bauhof in Battenberg eingebrochen waren, haben auch den Bauhof und die Feuerwehr in Allendorf/Eder aufgesucht. Auch hier stahlen sie Werkzeuge, darüber hinaus noch Rettungsgeräte der Feuerwehr.

Die Täter hebelten ein Tor zum Bauhof auf, drangen in eine Garage ein. Von dort öffneten sie mit brachialer Gewalt eine Metalltür und gelangten sie in weitere Räumlichkeiten. Sie entwendeten eine Vielzahl von Werkzeugen, darunter Motorsägen, Akkuschrauber und Stromprüfgeräte. Einige der gestohlenen Gegenstände stahlen sie aus den Fahrzeugen des Bauhofs. Der Stehlschaden liegt nach ersten Schätzungen im oberen vierstelligen Bereich, der Sachschaden wurde auf 500 Euro geschätzt.

In das benachbarte Gebäude der Feuerwehr gelangten sie durch gewaltsames Öffnen einer Tür. Dort entwendeten sie Blinkleuchten, einen Vorschlaghammer, eine hochwertige Rettungssäge und andere Rettungsutensilien. Der Gesamtschaden beträgt nach ersten Schätzungen etwa 3.000 Euro.

Auch in diesen Fällen bittet die Polizeistation Frankenberg unter der Tel. 06451-7203-0 um Hinweise.

Diemelsee-Adorf- Einbruch in Feldscheune, Aufsitzmäher und Stromaggregat gestohlen

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch brachen Unbekannte in eine Feldscheune in der Feldgemarkung „Auf dem Heimberg“ in Diemelsee-Adorf ein.

Sie verschafften sich über ein Tor gewaltsam Zugang zu der Scheune. Dort entwendeten sie einen Aufsitzmäher und ein Stromaggregat im Gesamtwert von etwa 650 Euro. Die Täter konnten mit der Beute unerkannt flüchten.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise, insbesondere auch zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen im Tatortbereich, bitte an die Polizeistation Korbach, Tel. 05631-971-0.

Battenberg – Einbrecher im Bauhof erbeuten Werkzeuge und Bargeld, Polizei sucht Zeugen

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch brachen Unbekannte beim Bauhof der Stadt Battenberg ein.

Auf dem Betriebsgelände in der Biedenkopfer Straße brachen sie mehrere Türen zu Lagerhallen und Büroräumen auf. Die Täter stahlen Bargeld und Elektrowerkzeuge wie Kettensägen, Heckenscheren und Motorsensen. Die Höhe des Diebsgutes beträgt mehrere tausend Euro, den Sachschaden schätzten die aufnehmenden Polizeibeamten auf etwa 4.000 Euro.

Die Polizeistation Frankenberg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer in der Nacht auf Mittwoch verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat oder sonstige Hinweise geben kann, meldet sich bitte sich unter der Tel. 06451-7203-0.

Battenberg – Mülltonnen auf Schulhof angesteckt, Graffitis aufgesprüht

Am Dienstag erstattete die Gesamtschule Battenberg Anzeige bei der Polizei Frankenberg. Unbekannte hatten in der Zeit von Freitagabend (15. Oktober) bis Dienstagmorgen (19. Oktober) zwei blaue Mülltonnen auf dem Schulhof in Brand gesetzt. Außerdem beschmierten die Unbekannten eine Hauswand und einen Abzugsschacht der Sporthalle mit Graffiti.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Frankenberg, Tel. 06451-7203-0.

Bad Wildungen – Einbrecher in Wohnhaus von Bewohnerin überrascht, Flucht ohne Beute, Polizei bittet um Hinweise

Erfolglos blieben drei Einbrecher in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in Bad Wildungen. Sie wurden von einer Bewohnerin überrascht und mussten ohne Beute flüchten. Die Polizei bittet um Hinweise.

Die unbekannten Täter waren gewaltsam in den Keller eines Wohnhauses in der Kirchröder Straße eingestiegen. Im Keller durchsuchten sie mehrere Schränke. Als sie von einer Bewohnerin bemerkt wurden, ergriffen sie sofort die Flucht. Während von einem Täter keine Beschreibung vorliegt und von dem zweiten Täter nur bekannt ist, dass dieser dunkle Haare hatte, konnte der dritte Täter beschrieben werden:

Etwa 165-170 cm groß,

etwa 20 Jahre alt trug dunkle Mütze, beige Jacke und eine Skibrille.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Wildungen, Tel. 05621/7090-0.