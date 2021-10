15.000 Euro Schaden an Audi bei Unfallflucht in Schützenstraße: Polizei sucht blaues Fahrzeug

Kassel-Wesertor: Der Fahrer oder die Fahrerin eines blauen Fahrzeugs hat in der Nacht zum Montag in der Schützenstraße einen geparkten Pkw erheblich beschädigt und ist anschließend abgehauen. Der Besitzer des betroffenen schwarzen Audi A6 Avant hatte am nächsten Morgen gegen 8 Uhr den Schaden auf der gesamten linken Seite seines zwischen Ysenburgstraße und Wimmelstraße abgestellten Autos feststellen müssen. Die Höhe des Sachschadens wird auf ca. 15.000 Euro geschätzt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand war der oder die Verursachende mit einem unbekannten Fahrzeug auf der Schützenstraße in Richtung der Kreuzung „Katzensprung“ (Weserstraße) unterwegs. Aus nicht bekannten Gründen hatte dieses Fahrzeug im Vorbeifahren den am rechten Fahrbahnrand geparkten Audi beschädigt und dabei blaue Farbe an diesem hinterlassen. Möglicherweise hatte sich der Unfall gegen 23:30 Uhr in der Nacht von Sonntag auf Montag ereignet, da der Audibesitzer zu diesem Zeitpunkt draußen einen Knall gehört, diesem aber zunächst keine weitere Bedeutung beigemessen hatte.

Die weiteren Ermittlungen werden nun bei der Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei geführt. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise auf die unfallverursachende Person und ihr blaues Fahrzeug geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 – 9100 bei der Polizei in Kassel.