Diebstahl von einem Weideplatz

Merenberg, Neunkirchner Straße, Viehweide, Montag, 18.10.2021, 20:00 Uhr bis Dienstag, 19.10.2021, 13:00 Uhr

(ll) In der Nacht von Montag auf Dienstag wurde in Merenberg ein Schaf von seiner Weide entwendet. Nach ersten Erkenntnissen entfernten die Täter das Stromkabel des Elektrozauns und betraten so unbefugt die Koppel. Hier fingen sie ein dort weidendes Schaf ein und entwendeten dieses. Anschließend flüchteten die Diebe mit dem Tier in unbekannte Richtung. Täterhinweise liegen nicht vor.

Hinweisgeberinnen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der bei der Ermittlungsgruppe der Polizei in Weilburg unter der Telefonnummer (06471) 9386 – 0 zu melden.

Stromkasten angefahren

Villmar, Höhenstraße, bis Mittwoch, 20.10.2021, 04:46 Uhr

(ll) In den frühen Morgenstunden gegen 04:46 Uhr wurde in Villmar ein stark beschädigter Stromkasten festgestellt. Ersten Ermittlungen und Spuren zufolge ist die Beschädigung im Zuge eines Verkehrsunfalls in der letzten Nacht entstanden. Hinweise auf die Verursacherin oder den Verursacher, welche/r sich unerlaubt vom Unfallort entfernt hatte, liegen derzeit nicht vor. An dem Stromkasten entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1.000EUR.

