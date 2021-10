Autohaus von Einbrechern angegangen,

Hattersheim am Main, Heddingheimer Straße, Montag, 18.10.2021, 18:15 Uhr bis Dienstag, 19.10.2021, 06:45 Uhr

(jn)Unbekannte Täter sind in der Nacht zum Dienstag in ein Autohaus in Hattersheim eingebrochen und haben einen Gesamtschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro verursacht. Den Spuren am Tatort in der Heddingheimer Straße folgend betraten die Täter das Gelände und brachen dann zwei Rolltore der Werkstatt auf. Anschließend durchsuchten die Täter die Räumlichkeiten, wobei sie auf einen vierstelligen Bargeldbetrag stießen. Mit diesem flüchteten die Einbrecher unerkannt und hinterließen darüber hinaus einen Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Hofheim unter der Rufnummer 06192 / 2079 – 0 entgegen.

Vandalismus-Schaden an zwei Pkw,

Hofheim am Taunus, Rheingaustraße, Kassernstraße, bis Dienstag, 19.10.2021

(jn)In den vergangenen Tagen wurden der Polizei zwei in Hofheim beschädigte Pkw angezeigt. Beide Fahrzeuge, ein Seat und ein Opel, wurden allem Anschein nach mutwillig auf der gesamten Fahrzeugseite zerkratzt, wobei ein Gesamtschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro entstand. Während bereits im Zeitraum bis Montagmorgen der schwarze Opel Grandland in der Kassernstraße angegangen wurde, wurde der Seat in der Rheingaustraße erst im Verlauf des Dienstagvormittages Ziel von Vandalen.

In beiden Fällen nimmt die Ermittlungsgruppe der Polizei in Hofheim Hinweise unter der Rufnummer 06192 / 2079 – 0 entgegen.

Fahrradfahrer bei Zusammenstoß mit Auto verletzt, Schwalbach am Taunus, Eschborner Straße, Am Park, Dienstag, 19.10.2021, 09:32 Uhr

(jn)Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen in Schwalbach ist ein 33-jähriger Fahrradfahrer leicht verletzt worden. Um 09:32 Uhr befuhr der 33-jährige Frankfurter die Eschborner Straße von der Landesstraße 3005 kommend in Fahrtrichtung Hauptstraße, als er von dem 51-jährigen Fahrer eines Renault Twingo erfasst wurde. Dieser war zuvor auf der Straße „Am Park“ unterwegs gewesen und dann auf die Eschborner Straße eingebogen, ohne die Vorfahrt des Radlers zu beachten. Infolge der Kollision stürzte der Zweiradfahrer und musste nach einer ersten Untersuchung durch den Rettungsdienst vor Ort in ein Krankenhaus gebracht werden.

Audi bei Unfallflucht beschädigt,

Kelkheim (Taunus), Höchster Straße, Dienstag, 19.10.2021, 11:50 Uhr bis 12:50 Uhr

(jn)In Kelkheim ist am Dienstagmittag ein erheblicher Sachschaden bei einer Verkehrsunfallflucht entstanden. Der Fahrer eines schwarzen Audi A6 hatte sein Fahrzeug um 11:50 Uhr auf einem Parkplatz in der Höchster Straße abgestellt. Als er eine Stunde später zurückkehrte, musste er zahlreiche Schäden am Heck seines Fahrzeuges feststellen, die augenscheinlich beim Ein- oder Ausparken von einem anderen Pkw verursacht worden waren. Von diesem fehlt jede Spur, weshalb die Polizei nun von einer Verkehrsunfallflucht ausgeht.

Hinweise nimmt der Regionale Verkehrsdienst der Polizei in Hattersheim unter der Rufnummer 06190 / 9360 – 45 entgegen.

Hoher Sachschaden nach Geldautomatensprengung in Eddersheim

Hattersheim am Main, Eddersheim, Bleichstraße, Mittwoch, 20.10.2021, 02:55 Uhr

(jn)In der vergangenen Nacht haben bislang unbekannte Täter im Hattersheimer Stadtteil Eddersheim einen Geldautomaten gesprengt und dabei einen erheblichen Sachschaden verursacht. Wie hoch die Beute ist, kann derzeit noch nicht gesagt werden. Verletzt wurde zum Glück niemand.

Um kurz vor 03:00 Uhr gingen bei der Polizei mehrere Anrufe von Eddersheimer Anwohnern ein, die von einer Explosion in der Bleichstraße berichteten. Zudem wurden zwei maskierte und dunkel bekleidete Männer beschrieben, die soeben aus der dort gelegenen Bankfiliale herausgekommen, in eine schwarze BMW-Limousine gestiegen und in Richtung Bahnhofstraße davongefahren seien. In dem Fahrzeug, bei welchem das Teilkennzeichen HER- (Bad Hersfeld) abgelesen werden konnte, habe eine dritte Person gesessen. Infolge dieser Meldung kamen umgehend zahlreiche Einsatzkräfte der Polizei für eine großangelegte Fahndung zum Einsatz, bei der auch ein Polizeihubschrauber unterstützte. Verdächtige Personen konnten in dem Zusammenhang nicht mehr angetroffen werden.

Die Polizei geht aktuell davon aus, dass die Schadenshöhe sich auf mindestens 100.000 Euro belaufen dürfte. Für die Ermittlungen am Tatort wurden auch Sachverständige des Hessischen Landeskriminalamtes hinzugezogen, welche die Hofheimer Kriminalpolizei unterstützen. Diese führt die weiteren Ermittlungen und bittet Zeuginnen oder Zeugen, die weitere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 06192 / 2079 – 0 zu melden.