Verkehrsunfallflucht

Frankenthal (ots) – Die Geschädigte parkte ihren Pkw Mercedes-Benz C-Klasse am 19.10.2021 in der Zeit von 10.15-11.30 Uhr, in der Pilgerstraße/Höhe Hausnummer 2. Als sie wieder zu ihrem Fahrzeug kam, musste sie feststellen, dass dieses durch einen bislang unbekannten Fahrzeugführer an der linken hinteren Stoßstange beschädigt wurde. Der Schaden wird auf etwa 1.500 Euro geschätzt.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Frankenthal (ots) – Am Sonntag 17.10.2021 gegen 21.15 Uhr, befuhr eine 16-Jährige aus Frankenthal mit ihrem Roller die Jahnstraße in Richtung Haardtstraße. An der Kreuzung Jahnstraße/Odenwaldstraße wollte sie nach links in die Odenwaldstraße abbiegen, hierbei nahm ihr ein von links aus der Odenwaldstraße kommender Pkw die Vorfahrt, sodass sie stark abbremsen musste und stürzte, hierbei verletzte sie sich leicht.

Der Pkw-Fahrer, unterwegs mit einem roten Opel Corsa, entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Am Roller entstand ein Schaden von geschätzten 500 Euro.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.