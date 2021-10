Rotlicht missachtet – Personen verletzt (siehe Foto)

Worms (ots) – Ein 66-jährige Frau aus Ludwigshafen befuhr am Dienstag 19.10.2021 gegen 21:30 Uhr, die B9 in Richtung Worms. Ersten Ermittlungen zu Folge übersah sie dabei das Rotlicht an der Ampelkreuzung “Am Gallborn” und kollidierte mit dem Fahrzeug einer 30-jährigen Wormserin. Diese befuhr die B9 in Richtung Mainz und wollte bei Grün nach links in die Straße “Am Gallborn” abbiegen.

Durch den Zusammenstoß wurden die Unfallverursacherin und ihr 38-jähriger Beifahrer leicht verletzt. Eine medizinische Versorgung lehnten beide ab. Die Unfallgegnerin hingegen wurde zur weiteren Untersuchung ins Wormser Klinikum verbracht. Auch sie wurde leicht verletzt.

Beide Fahrzeuge erlitten einen Totalschaden und mussten abgeschleppt werden. Den Sachschaden beziffert die Polizei auf etwa 25.000 Euro.

Kreis Alzey-Worms

Saulheimer außer Kontrolle

Saulheim (ots) – Am Dienstag 19.10.2021, ereignete sich ein Verkehrsunfall in Saulheim. Ein 33-Jähriger aus Saulheim befuhr gegen 09.25 Uhr die Ritter-Hundt-Straße in Richtung Ober-Saulheimer-Straße. Hier verlor er aus zunächst unbekannter Ursache die Kontrolle über seinen PKW. So kam er auf die linke Straßenseite und stieß gegen einen geparkten PKW, anschließend zog er in die Gegenrichtung und prallte gegen die Begrenzungsmauer eines Wohnhauses.

Der Saulheimer verletzte sich leicht. An den beiden PKW entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden, die Begrenzungsmauer wurde beschädigt. Ein freiwilliger Drogenschnelltest reagierte positiv. Dem 33-Jährgein wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt.

Gabsheimer eingeklemmt

Gabsheim (ots) – Am Dienstag 19.10.2021 ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall in Gabsheim. Ein 69-Jähriger aus Udenheim und 72-Jähriger aus Gabsheim rangierten händisch gegen 17.20 Uhr einen einachsigen Sportanhänger in der Hauptstraße. Eine 85-Jährige aus Gabsheim befuhr zu diesem Zeitpunkt mit ihrem PKW die Hauptstraße aus Richtung Unterpforte kommend.

Von der tiefstehenden Sonne geblendet erkannte sie die Situation nicht und fuhr seitlich gegen den Anhänger. Hierbei wurde der 72-Jährige zwischen dem PKW und dem Anhänger eingeklemmt. Der 72-Jährige konnte sich selbst aus der Situation befreien. Er wurde am Bein verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus nach Mainz gebracht.