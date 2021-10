Friedberg: Die Polizei-News

Büdingen: Streit in Erstaufnahmeeinrichtung

In der Nacht auf Mittwoch (20.10.2021) kam es in der Büdinger Asylunterkunft zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen zwei 34- und 35-jährigen Männern. Im Rahmen der Auseinandersetzung soll der 34-Jährige seinen Kontrahenten auch mittels einer Schere oberflächlich an einer Hand verletzt haben. Nachdem man beim dortigen Medical Point vorstellig geworden war, soll es dann erneut zu Handgreiflichkeiten gekommen sein.

Eine hinzugerufene Polizeistreife nahm den unter Alkoholeinfluss stehenden Beschuldigten zwecks Ausnüchterung in Gewahrsam. Bislang unklar sind die Umstände, weshalb die beiden Männer in Streit geraten waren.

Die Polizei in Büdingen ermittelt nun aufgrund des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung und bittet um Hinweise möglicher Zeugen unter Tel. 06042/96480.

Niddatal: Hohe Schäden durch Farbschmierereien

Durch Farbschmierereien haben bislang Unbekannte in der Nacht von Montag auf Dienstag in Ilbenstadt einigen Schaden verursacht. So verunstalteten sie in der Hanauer Straße eine Hauswand großflächig, neben diversen Buchstaben- und Zahlenkombinationen auch Hakenkreuzschmierereien sowie stilisierte Penisse.

Auch in den Straßen Im Kloster, Spessartring sowie in der Schulstraße waren ähnliche Schmierereien festgestellt worden. Der entstandene Sachschaden befindet sich nach ersten Schätzungen im unteren, fünfstelligen Bereich.

Nun ermittelt die Friedberger Kriminalpolizei. Die Beamten bitten unter Tel. 06031/6010 um sachdienliche Hinweise. Wer hatte in der Nacht von Montag auf Dienstag in Ilbenstadt verdächtige Personen bemerkt? Hatte jemand die Taten beobachten können?

Wer kann Angaben zur Sache machen?

Niddatal: Fenster beschädigt

Mehrere Tausend Euro Schaden verursachten Unbekannte am Dienstagabend an einem Gebäude in der Straße “Schießrain” im Ortsteil Bönstadt.

Gegen 21 Uhr hatten Anwohner verdächtige Geräusche gehört und dann einige lochförmige Beschädigungen in einer Schaufensterscheibe sowie einem Fenster. Die Polizei in Friedberg ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet um Hinweise unter Tel. 06031/6010.

Büdingen: Beim Ausparken Skoda touchiert

Dienstagabend (19.Oktober) gegen 20.30 Uhr fuhr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer rückwärts aus einer Einfahrt in die Straße “Am Berg” ein und stieß gegen einen gegenüber der Hausnummer 4 geparkten Skoda. An dem schwarzen Fabia entstand Sachschaden in Höhe von 1.000 Euro.

Der Unbekannte fuhr davon, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen.

inweise bitte an die Polizeistation Büdingen unter Tel. 06042/96480.

B3/Friedberg: Verkehrsinsel übersehen

Am Montag (18.Oktober) gegen 06.50 Uhr befuhr ein 56-jähriger Mann in einem VW die Bundesstraße 3 von Friedberg in Richtung Gießen. Ein entgegenkommender Unbekannter blendete in Höhe einer Verkehrsinsel dem VW-Fahrer auf. Aufgrund der eingeschränkten Sicht übersah der 56-Jährige die Verkehrsinsel und streifte sie. Beide Reifen auf der linken Seite platzten.

Der Unbekannte entfernte sich, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Es entstand Sachschaden in Höhe von 400 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Friedberg unter Tel. 06031/6010.

Bad Vilbel: Vorfahrt missachtet

Eine 79-jährige Frau in einem BMW befuhr am Montag (18.Oktober) gegen 15.50 Uhr die Bundesstraße 521 und beabsichtigte nach links auf die Landstraße 3008 in Richtung Niederdorfelden abzubiegen. Offenbar übersah die BMW-Fahrerin dabei eine 76-jährige Frau in einem Mercedes, die auf der L3008 in Richtung Bad Vilbel unterwegs war. Es kam zu einem Zusammenstoß, bei dem der Mercedes in den Gegenverkehr geschoben wurde.

Hier kam es zu einem weiteren Zusammenstoß mit dem Mercedes eines 23-Jährigen.

Die 76-Jährige verletzte sich leicht und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 5.700 Euro. Der BMW sowie der Mercedes der 76-Jährigen waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Vilbel unter Tel. 06101/54600.

