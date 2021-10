Mit Schußwaffe bedroht – Zeugen gesucht

Biblis/Kreis Bergstraße (ots) – Einer möglichen Bedrohungssituation gehen aktuell Ermittler des Kommissariats 42 in Lampertheim nach. Die Insassen eines schwarzen BMW der 3er Serie sollen am Dienstagmittag 19.10.2021 einen 46-jährigen Fußgänger bedroht haben. Um kurz nach 13 Uhr habe der BMW mit Frankfurter Kennzeichen neben dem Mann angehalten.

Ein Insasse hätte ohne ersichtlichen Grund eine schwarze Schusswaffe auf ihn gerichtet, bevor das Auto weitergefahren sei. Der 46-Jährige blieb unverletzt. Der Vorfall habe sich in der Sebastianusstraße/ Bereich Neue Friedhofstraße abgespielt.

Die Ermittler in Lampertheim suchen jetzt Zeugen, die den gesuchten BMW bemerkt oder den Vorfall beobachtet haben. Hinweise bitte an die 06206 / 9440-0 melden.

Schlechtes Tauschgeschäft – Kaufinteressent kommt nach Probefahrt nicht zurück

Wald-Michelbach (ots) – Ein unfreiwillig schlechtes Tauschgeschäft hat am Dienstagabend (19.10.) ein Bewohner von Aschbach gemacht. Für seinen Motorroller im Wert von 750 Euro bekam der Mann am Ende ein wertloses Zweirad. Ein möglicher Interessent führte mit dem zum Verkauf stehenden Motorroller gegen 18.30 Uhr eine Probefahrt durch und kam nicht mehr zurück.

Der nun gesuchte Mann kam zuvor mit dem zurückgelassenen schwarzen Roller nach Aschbach gefahren. Ersten Ermittlungen zufolge, ist der Roller der Marke SYM am 13. September in Oberzent gestohlen worden. Die Polizei sucht jetzt den Mann, der mit der rot-schwarzen Gilera C36 von Piaggio unterwegs ist. Am Zweirad war zuletzt das blaue Kennzeichen 829-LTG angebracht.

Der Geflüchtete ist zwischen 20 und 30 Jahre alt und hat eine schmale Figur. Der deutschsprechende und bis zu 1,80 Meter große Mann hat kurze schwarze wuschelige Haare. Er war mit einer schwarzen Jacke und Jogginghose sowie schwarzen Turnschuhen bekleidet. Zudem trug er einen schwarzen Motorradhelm.

Wer den rot-schwarzen Piaggio-Roller gesehen hat oder weiß, wo er abgestellt ist, meldet sich bitte bei der Polizei in Wald-Michelbach. Ebenso werden alle Hinweise zu dem gesuchten Mann entgegengenommen. Telefon: 06207 / 9405-0.

Darmstadt

Auf dem Heimweg beraubt

Darmstadt (ots) – Am frühen Mittwochmorgen 20.10.2021 ist eine junge Frau auf ihrem Heimweg von der Arbeit im Herrngarten von einem Mann beraubt worden. Ersten Erkenntnissen zufolge näherte sich der etwa 1,70-1,80m große Mann der 21-jährigen Darmstädterin gegen 02.10 Uhr von hinten, riss ihr die Handtasche von der Schulter und machte sich mit seiner Beute auf und davon.

Zu seiner weiteren Beschreibung ist bekannt, dass er eine unauffällige Statur hatte und zum Zeitpunkt der Tat mit einer olivgrünen “Bomberjacke”, einem schwarzen Kapuzenpullover, einer schwarzen Jogginghose und Sneakern bekleidet war. Die Darmstädterin blieb bei dieser Begegnung glücklicherweise unverletzt.

Das Kommissariat 35 von der Darmstädter Kriminalpolizei ist mit dem Fall betraut und nimmt sachdienliche Hinweise von Zeugen unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen.

Dachstuhlbrand in Mehrfamilienhaus

Darmstadt (ots) – Seit dem späten Dienstagabend 19.10.2021 brennt in der Innenstadt der Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses. Gegen 23:00 Uhr riefen mehrere Anwohner, Nachbarn und Passanten bei Feuerwehr und Polizei über Notruf an und meldeten Rauch und Flammen aus dem Dachgeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Robert-Schneider-Straße.

Nach derzeitigem Sachstand haben alle 8 Bewohner das Haus verlassen. Zwei Bewohner erlitten durch eingeatmete Rauchgase leichte Verletzungen. Aktuell ist die Berufsfeuerwehr Darmstadt mit den Löscharbeiten beschäftigt.

Abwesenheit von Autobesitzerin ausgenutzt – Katalysator entwendet

Darmstadt (ots) – Eine böse Überraschung musste eine Frau aus Groß-Gerau am Dienstagnachmittag 19.10.2021 erleben, als sie zu ihrem in der Frankfurter Straße abgestellten Fahrzeug zurückkehrte. Als sie den Motor des auf dem Firmenparkplatz abgestellten Opels startete, stellte sie fest, dass das Auto deutlich lauter war als noch am Morgen zuvor.

Wie sich anschließend herausstellte, hatten offenbar Kriminelle in ihrer Abwesenheit den Katalysator ausgebaut und mit ihrer Beute die Flucht ergriffen. Der von ihnen verursachte Schaden wird derzeit auf mindestens 1.150 Euro geschätzt. Die Tatzeit wird zwischen 6.30 und 16 Uhr eingegrenzt.

Die Kriminalpolizei ermittelt wegen des besonders schweren Diebstahls. Unter der Rufnummer 06151/9690 sind die Beamten des Kommissariats für Zeugen zu erreichen, die in diesem Zusammenhang Hinwiese zu den Tätern geben können.

Einbruch in Second-Hand Geschäft – Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht?

Darmstadt (ots) – Kriminelle haben in der Nacht zum Dienstag 18.10.-19.10.2021 das Fenster eines Secondhandladens in der Pallaswiesenstraße Ecke Rößlerstraße aufgehebelt und sind auf diesem Weg in die Räume des Geschäftes gelangt. Dort durchwühlten sie sämtliche Schränke und entwendeten Geld in Höhe mehrerer Hundert Euro. Neben der gemachten Beute hinterließen die Täter einen Sachschaden von rund 200 Euro. Unerkannt gelang ihnen die Flucht.

Die Darmstädter Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit den Beamten in Verbindung zu setzen (Rufnummer 06151/969-0).

Groß-Gerau

Unfallflucht – Zeugen gesucht

Kelsterbach (ots) – Am Dienstag 19.10.2021 zwischen 19:20-21:18 Uhr kam es in der Mörfelder Str. gegenüber der Hausnummer 57 zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein blauer PKW an der Fahrertür beschädigt wurde. Aufgrund der Beschädigung ist ein LKW bzw. ein Anhänger nicht auszuschließen.

Der namentlich nicht bekannte Unfallverursacher flüchtete anschließend mit seinem Fahrzeug in unbekannte Richtung. Mögliche Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeistation in Kelsterbach in Verbindung zu setzen.

Trickbetrüger am Werk – Wer kann Hinweise geben?

Rüsselsheim (ots) – Nachdem sie den Anschein erweckten an einem Möbelstück interessiert zu sein, erbeuteten 2 Unbekannte bereits am Montagabend 18.10.2021 eine Geldbörse in der Robert-Bunsen-Straße. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach Zeugen und warnt erneut vor der Masche. Gegen 18.30 Uhr standen die beiden Trickbetrüger, ein Mann und eine Frau um die 30 Jahre alt, vor der Tür und gaukelten vor, an einem Möbelstück interessiert zu sein, welches die Anwohnerin zuvor über eine Onlineplattform anbot.

Nach einem kurzen Gespräch verlangten die Unbekannten ein Glas Wasser. Die Abwesenheit der Anwohnerin nutzte das Duo aus und erbeuteten einen Geldbeutel der Marke “Michael Kors”. Darin befanden sich neben Bargeld auch persönliche Dokumente. Im Anschluss verließen die beiden die Wohnung und suchten mit ihrer Beute das Weite. Die Anwohnerin bemerkte den Diebstahl erst, als die Kriminellen die Wohnung schon verlassen hatten. Insgesamt wird der Schaden auf mehrere Hundert Euro geschätzt.

Die Flüchtige soll circa 1,70 Meter groß und schlank gewesen sein. Sie hatte dunkelblonde Haare. Die Größe ihres Begleiters wurde auf circa 1,67 Meter geschätzt. Er hatte kurze dunkle Haare.

Die Rüsselsheimer Kriminalpolizei ist mit dem Fall betraut und nimmt sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06142/696-0 entgegen.

Vor diesem Hintergrund warnt die Polizei erneut vor dem “Wasserglas-Trick”:

Lassen Sie keine fremden Personen in Ihre eigenen vier Wände! Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen! Scheuen sie sich auch nicht, die Polizei unter der 110 zu alarmieren. Denken sie daran: Tricktäter sind erfinderisch und schauspielerisch begabt. So denken sie sich immer neue “Schachzüge” aus.

Kreis Bergstraße

Zwei Verletzte bei Frontalzusammenstoß

Lampertheim (ots) – Zu einem Frontalzusammenstoß zweier Pkw kam es am Mittwoch 20.10.21 auf der L3261 zwischen Wehrzollhaus und Hofheim. Gegen 08:50 Uhr befuhr ein 34-jähriger Fahrer aus dem Bereich Worms die Landesstraße in Richtung Hofheim und kam aus bisher noch ungeklärten Gründen auf die linke Fahrbahnseite. Dort stieß er mit einer entgegenkommenden 47-jährigen Autofahrerin aus dem Kreis Bergstraße zusammen.

Beide Personen wurden hierbei verletzt und in umliegende Krankenhäuser transportiert. Die Fahrzeuge wurden so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der Gesamtschaden dürfte hier bei über 10.000 Euro liegen. Die Landesstraße war für die Dauer der Unfallaufnahme und der Räumungsarbeiten zunächst voll gesperrt, konnte aber später halbseitig frei gegeben werden. Die Polizei prüft derzeit noch, ob der Unfallverursacher im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist.

Falsche Telekom-Mitarbeiter erbeuten 2000 €

Lampertheim (ots) – Mit 2.000 Euro konnten am Dienstag 19.10.2021 zwei Männer in Hofheim flüchten, die sich als Mitarbeiter der Telekom ausgaben. Die Männer haben gegen 14 Uhr an einem Einfamilienhaus in der Lindenstraße geklingelt. Mit dem Vorwand die Anschlüsse überprüfen zu wollen, gelangten sie ins Haus und stahlen das Geld. Dabei gingen die Täter arbeitsteilig vor. Während der eine den Hausbewohner damit ablenkte, die Fernbedienung des Fernsehers zu drücken, sah sich der Komplize schnell im Haus um.

Das Vorgehen kam dem Hausbewohner irgendwann komisch vor, so dass er darüber sprach. Die Nachfrage bewirkte, dass das kriminelle Duo schnellstens das Haus verließ.

Die Kriminalpolizei (K 21/22) in Heppenheim geht davon aus, dass die Männer im Zusammenhang mit den vorangegangenen Fällen an der Bergstraße stehen. Im Gegensatz zu den bereits bekannten Vorfällen, waren diese Täter mit Bundhose und Hemd bekleidet. Mit mitgeführten Aktentaschen wurde das seriöse Aussehen unterstrichen.

Wem sind die Täter zwischen 14 Uhr und 14.30 Uhr in der Lindenstraße oder in einer Seitenstraße aufgefallen? Hinweise bitte unter der 06252 / 706-0 melden.

Wiederholt rät die Polizei keine fremden Personen, wie Handwerker unbestellt ins Haus zu lassen. Vergewissern Sie sich bei der Telekom oder der entsprechenden Firma, ob die angesprochenen Arbeiten tatsächlich anstehen.

Im Zweifelsfall immer die Polizei über die 110 informieren.

