Stadtallendorf: Während der Fahrt das Bewusstsein verloren

Nach ersten Erkenntnissen erlitt ein 72 Jahre alter Autofahrer aus Stadtallendorf während der Fahrt vermutlich einen Herzinfarkt und verlor das Bewusstsein. Sein Pkw kam dadurch unkontrolliert nach rechts von der Straße ab und fuhr in die Schaufensterscheibe eines leerstehenden Geschäfts. Der Autofahrer ist im Krankenhaus verstorben.

Seine 52-jährige Mitfahrerin blieb unverletzt. Der Unfall ereignete sich Mittwoch 20.10.2021 um 05.20 Uhr, auf der Niederkleiner Straße.

Marburg: Festnahme nach Raub eines E-Bikes

Die Polizei fahndete am Dienstabend 19.10.2021 nach dem Raub eines E-Bikes nach

2 Männern, nahm einen Täter fest und konnte das geraubte Rad dem Eigentümer zurückgeben. Die Suche nach dem Mittäter blieb erfolglos. Bei dem Festgenommenen handelt es sich um einen 24-jährigen Marburger. Sein Alkotest zeigte 1,9 Promille an.

Die Maßnahmen gegen den Mann dauern noch an.

Der Vorfall ereignete sich um 20.35 Uhr in der Schulstraße am Hintereingang zur Marburg Mall. Nach bisherigen Erkenntnissen raubten der später Festgenommene und sein Begleiter das E-Bike, als der Besitzer gerade dabei war, sein Fahrradschloss zu öffnen.

Der Festgenommene sprach den 63-Jährigen sofort aggressiv an und traktierte ihn mit Fausthieben. Dem Opfer gelang es, in ein Geschäft zu fliehen und Hilfe zu holen. Als man zurückkehrte saß der Festgenommene auf dem E-Bike und fuhr über die Schulstraße zur Frankfurter Straße weg. Sein Begleiter lief daneben her.

Die Fahndung der Polizei endete mit der Festnahme und Sicherstellung des Fahrrades. Der Mann saß alleine im North Hampton Park auf einer Bank, das Rad stand daneben. Von dem Begleiter fehlte jede Spur. Von diesem zweiten Mann ist bis jetzt nur bekannt, dass er Anfang 20 Jahre alt sein könnte und dunkel gekleidet war.

Wem ist das Duo am Dienstagabend in der Schulstraße aufgefallen? Wer hat den noch gesuchten Mann neben dem Radfahrer durch die Schulstraße und Frankfurter Straße laufen sehen und kann ihn näher beschreiben oder Hinweise geben, die zu seiner Identifizierung beitragen könnten. Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Niederwalgern: Farbschmiererei

In Orange schrieb ein noch unbekannter Täter ein politisch rechtsgerichtetes Wort auf die Blechtür der Mülltonnenbox eines Hauses in der Straße An der Sonnseite. Aufgrund des Wortlautes hat der Staatsschutz der Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen. Die Ermittler bitten um sachdienliche Hinweise unter Tel. 06421 406 0.

Wer hat zur Tatzeit zwischen 19 Uhr am Montag und 13 Uhr am Dienstag am Tatort verdächtige Beobachtungen gemacht? Wem ist seit dieser Zeit jemand mit orangefarbenen Farbspuren an Haut oder Kleidung aufgefallen?

Stadtallendorf: Fahrraddiebstahl am Bahnhof

Zwischen 12.30 Uhr am Donnerstag und Mitternacht in der Nacht zum Sonntag, 17. Oktober, stahl ein Dieb aus der Fahrradstation am Bahnhof in Stadtallendorf ein Mountainbike, ein Kreidler Dice 4.0 in den Farben Blau/Orange/Rot. Sowohl vom Rad als auch vom zur Sicherung benutzten Spiralschloss fehlt bislang jede Spur.

Wo ist ein solches Fahrrad seitdem aufgetaucht? Hinwiese bitte an die Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0.

Ockershausen: Unfallflucht – Geparkter grauer Kia Optima beschädigt

Der an der Fahrerseite, an der Tür und dem vorderen Kotflügel beschädigte graue Kia Optima parkte ordnungsgemäß in einer Parkbucht vor dem Anwesen Herrmannstraße 38. Die Kollision mit dem Auto passierte zwischen 16 Uhr am Montag und 11.15 Uhr am Dienstag, 19. Oktober. Es entstand ein Schaden in Höhe von mindestens 1.500 Euro. Hinweise auf ein verursachendes Fahrzeug ergaben sich bislang nicht.

Wer hat den Unfall gesehen? Wer hat typische Unfallgeräusche wahrgenommen, in diesem Zusammenhang ein Auto gesehen und kann Angaben zu diesem machen?

Wo steht ein frisch unfallbeschädigtes Fahrzeug mit einem Streifschaden und eventuell grauer Fremdfarbe?

Hinweise bitte an die Unfallfluchtermittler bei der Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

