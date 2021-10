Neustadt: Weihnachtsmarkt der Kunigunde vom 22. November bis 22. Dezember 2021

Neustadt an der Weinstraße – Der „Weihnachtsmarkt der Kunigunde“ findet dieses Jahr vom 22.11.2021 bis 22. Dezember 2021 statt. Dies hat die Pressestelle der Stadtverwaltung Neustadt an der Weinstraße bestätigt.

Es wird zwei Weihnachtsmärkte geben: den Weihnachtsmarkt Tradition und den Weihnachtmarkt Genuss.

Termin Weihnachtsmarkt Tradition (Marktplatz):

von 22.11. bis 22.12.2021 – täglich von Mo. bis So. 11.00 – 21.00 Uhr

Termine Weihnachtsmarkt Genuss (Rathaushof):

von 26.11. bis 28.11., von 3.12. bis 5.12., von 10.12. bis 12.12., von 17.12. bis 19.12.2021

Fr. von 15.00 bis 21.00 Uhr, Sa. & So. von 11.00 bis 21.00 Uhr

Verkaufsoffener Sonntag am 1. Advent

Die Stadt Neustadt an der Weinstraße plant einen weiteren verkaufsoffenen Sonntag noch in diesem Jahr. Sofern es die dann gültigen Corona-Bestimmungen des Landes zulassen, findet er am Ersten Advent, 28. November 2021, statt.