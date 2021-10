Kreis Bad Dürkheim: Kursangebote der Kreisvolkshochschule im November 2021

Bad Dürkheim – Naturoase Privatgarten, Jüdisches Leben in Deutschland, Frauen in die Politik.

Online-Seminar: Was bedeutet es heute, jüdisch zu sein?

Mittwoch, 24. November, 19 bis 20.15 Uhr

Anmeldung: KVHS Bad Dürkheim, 06322/961-2403

VHS-Talk: Reden Sie mit!

Durch Fördermittel des Ministeriums für Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur Rheinland-Pfalz ist der VHS-Talk kostenfrei.

Die Volkshochschule der Zukunft

Mittwoch, 3. November, in der VHS Neustadt, 18.30 bis 20 Uhr

Berufliche Bildung der Zukunft

Mittwoch, 10. November, in der KVHS-Geschäftsstelle Bad Dürkheim, 18.30 bis 20 Uhr

Was müssen Kinder morgen wissen

Mittwoch, 17. November, in der VHS Neustadt, 18.30 bis 20 Uhr

Bildung für nachhaltige Entwicklung

Mittwoch, 24. November, in der KVHS-Geschäftsstelle Bad Dürkheim, 18.30 bis 20 Uhr

Anmeldung: KVHS Bad Dürkheim, 06322/961-2400

Die gesetzliche Betreuung

Gesundheitssorge Teil 2: pflegerische Fürsorge und administrative Angelegenheiten

Veranstalter sind die Betreuungsvereine im Landkreis Bad Dürkheim und der Stadt Neustadt. Die Veranstaltung ist kostenfrei.

Dienstag, 9. November, 13 bis 17 Uhr

In der Kreisverwaltung Bad Dürkheim, Ratssaal

Anmeldung: KVHS Bad Dürkheim, 06322/961-2403

Online-Vortrag: Naturoase Privatgarten

Der Vortrag erläutert, was ein Privatgarten so alles an Natur bieten kann und erklärt, warum es nicht genügt, einfach nur Nistmöglichkeiten oder einen Sommerflieder anzubieten. Anmeldeschluss: 10. November

Mittwoch, 17. November, 19 bis 20 Uhr, 7 €

Anmeldung: KVHS Bad Dürkheim, 06322/961-2403

Online-Lernen: Souverän in die Prüfung. Prüfungsangst bestehen

– für Schülerinnen und Schüler ab 10 Jahren

Kurs 1: Samstag, 13. November, 10 bis 13 Uhr, 25 €

Kurs 2: Dienstag, 16. November, 16 bis 19 Uhr, 25 €

Anmeldung: KVHS Bad Dürkheim, 06322/961-2403

Mehr Solidarität! Eine Webseminarreihe für Frauen

Die Webseminare werden kostenfrei angeboten, da die Kosten durch Fördermittel des Landes Rheinland-Pfalz zur Gleichstellung von Mann und Frau übernommen werden.

Vereinbarkeit von Familie und Beruf – immer noch ein Thema?

Welche Trends und Entwicklungen sind in dieser Hinsicht in jüngster Zeit zu beobachten? Infos über flexible Arbeitszeiten und Arbeitsorte, Personalentwicklung, die sich an unterschiedlichen Lebensphasen orientiert und den Kompetenzen, die es braucht, um gesund und motiviert durchs Leben mit Beruf und Familie zu gehen.

Referentin: Silke Eilers, Institut für Beschäftigung und Employability IBE

Mittwoch, 10. November, 20 bis 21.30 Uhr

Frauen in die Politik

Frauen sind in der deutschen Politik nach wie vor deutlich unterrepräsentiert. Woran das liegt und was man dagegen tun könnte, bespricht die Landrätin des Landkreises Südwestpfalz, Frau Dr. Susanne Ganster. Sie selbst engagiert sich im Frauenforum Südwestpfalz und dem frauenpolitischen Stammtisch Südwestpfalz. Neben strukturellen Ursachen soll an diesem Abend ein Schwerpunkt daraufgelegt werden, wie sich politisch interessierte Frauen gegenseitig unterstützen können.

Mittwoch, 8. Dezember, 20 bis 21.30 Uhr in der KVHS-Geschäftsstelle Bad Dürkheim

Anmeldung: KVHS Bad Dürkheim, 06322/961-2403

Online-Lernen: Selbstreflexion und Generierung von positiven Ressourcen

Es werden Techniken vorgestellt, die helfen, Nervosität und Anspannung im Alltag besser zu bewältigen

2x ab Samstag, 27. November, 10 bis 14 Uhr, 50 €

Anmeldung: KVHS Bad Dürkheim, 06322/961-2403

Englische Konversation B2 / C1

4x ab Mittwoch, 3. November, 19.30 bis 21 Uhr, in der KVHS-Geschäftsstelle Bad Dürkheim, 35 €

Anmeldung: KVHS Bad Dürkheim, 06322/961-2402

Sprachen im Schnellverfahren

In nur vier Stunden werden zum Einstieg in die „neue“ Sprache deren Strukturen aufgezeigt und die wichtigsten Wörter erlernt, die ausreichen, um sich verständigen zu können.

Italienisch: Samstag, 13. November, 9 bis 13 Uhr

Spanisch: 14 bis 18 Uhr

jeweils in der KVHS-Geschäftsstelle Bad Dürkheim. Die Kurse kosten jeweils 59 €.

Anmeldung: KVHS Bad Dürkheim, 06322/961-2402

Onlinekurs: Apps für Bücher, Hörspiele, Filme & Co: Unterhaltung mit Smartphone & Tablet

Mittwoch, 24. November, 9.30 bis 11.45 Uhr, 17,50 €

Anmeldung: KVHS Bad Dürkheim, 06322/961-2402

Onlinekurs: Apps für Foto und Video mit Smartphone und Tablet

Mittwoch, 24. November, 14 bis 16.15 Uhr, 17,50 €

Anmeldungen sind bis 5 Tage vor Kursbeginn möglich.

Weitere Informationen und Anmeldung für alle Kurse bei der Kreisvolkshochschule unter www.KVHS-duew.de.