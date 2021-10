Kaiserslautern – Mode, Kunst und Handwerk ? Nach der coronabedingten Zwangspause im letzten Jahr öffnet in gut fünf Wochen der Kulturmarkt endlich wieder seine Pforten.

Dann laden zum 39. Mal Kunsthandwerk und der Duft von Kaffee und Kuchen zum Shoppen und Verweilen in die Fruchthalle ein. Eröffnet wird der Kulturmarkt am 26. November um 14:00 Uhr durch Bürgermeisterin Beate Kimmel, letzter Verkaufstag ist der 19. Dezember.

Über einen Zeitraum von vier Wochen präsentieren sich zahlreiche Ausstellende mit ihren Produkten. Während nur wenig von ihnen durchgehend vertreten sind, findet an den meisten Standplätzen ein reger Wechsel der Angebotspalette statt. Diese reicht von hochwertigem Kunsthandwerk, exklusiven Unikaten und pfiffigen Geschenkideen bis hin zu Fair-Trade-Produkten von karitativen Organisationen. Kennerinnen und Kenner empfehlen, den Kulturmarkt in der Fruchthalle öfter zu besuchen, denn fast täglich lässt sich etwas Neues entdecken.

Neben vielen bekannten Gesichtern werden auch in diesem Jahr wieder einige neue und überregionale Anbieterinnen und Anbieter mit dabei sein. Auf zwei Etagen besteht dann in der historischen Fruchthalle die Möglichkeit zum Flanieren, Stöbern und Staunen. Zu sehen und kaufen gibt es beispielsweise Keramik, Schmuck, Lichtobjekte sowie Kerzen und Seifen. Auch schöne Steinmetzarbeiten, Lederwaren, Taschen, Kinderbekleidung sowie Produkte aus Holz, Glas und Papier warten darauf, zusammen mit Mode und Textilien, handgemachten Kuscheltieren oder geschmackvollen Accessoires an Heiligabend für strahlende Gesichter zu sorgen. Und wer schon etwas weihnachtliche Vorfreude bei Kaffee und Kuchen genießen möchte, den laden zwei Cafébereiche zum Freunde treffen und Verweilen ein.

Aktuell gibt es noch wenige freie Standplätze. Interessierte können sich gerne telefonisch unter der Durchwahl (0631) 365-4436 oder per E-Mail an claudia.muehlberger@kaiserslautern.de beim städtischen Referat Kultur melden.

Öffnungszeiten:

Der Kulturmarkt findet vom 26. November bis zum 19. Dezember täglich von 12:00 bis 19:00 Uhr statt. An manchen Abenden ist der Markt bis 20:00 Uhr geöffnet, im Anschluss können seine Gäste noch eines der hochkarätigen Konzerte im Saal der Fruchthalle besuchen.

Hygienekonzept:

Wie bei den Konzerten in der Fruchthalle gilt derzeit für den Kulturmarkt die „2G+“-Regel. Zutritt erhalten alle Besucherinnen und Besucher mit Impf-, Genesenen- und Testnachweis. Es können maximal 25 Getestete gleichzeitig anwesend sein, was am Eingang kontrolliert und gezählt wird. Damit entfallen die Abstands- und Maskenpflicht. Diese Regelung ist abhängig von der weiteren Entwicklung der Coronapandemie sowie der dann geltenden Corona-Bekämpfungsverordnung.