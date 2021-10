Mannheim: Jubiläumsveranstaltung zum 10-jährigen Bestehen der Metropolbib am 27. Oktober 2021

Mannheim – Die Stadtbibliothek Mannheim feiert das 10-jährige Bestehen der Metropolbib, der e-Ausleihe Rhein-Neckar, mit vielen Jubiläumsaktionen! Aus diesem Anlass stellen die Mitarbeiter der Stadtbibliothek Mannheim und der Stadtbibliothek Ludwigshafen im Rahmen des Medienmittwochs am 27. Oktober 2021, von 15.30 Uhr bis 18 Uhr, in der Zentralbibliothek (Stadthaus N1), gemeinsam die verschiedenen Funktionen und Möglichkeiten dieser digitalen Bibliothek vor.

Zum gemeinsamen Aktionstag rund um die e-Ausleihe erklären die Mitarbeiter das neue Rechercheportal der Metropol-Card Bibliotheken „Metropol-Mediensuche“, das pünktlich zum Jubiläum an den Start geht. Das Portal ermöglicht die Suche in den rund zwei Millionen Medien aller Metropol-Card-Bibliotheken. Es kann sowohl nach physischen als auch nach digitalen Medien recherchiert werden. Dabei können Nutzer individuell festlegen, von welchen Bibliotheken Ergebnisse angezeigt werden sollen. Ergänzt wird diese Meta-Suche durch aktuelle Informationen und Kontaktdaten der Bibliotheken – alles auf einen Blick!

Die Teilnahme am Medienmittwoch ist kostenlos und ohne Voranmeldung möglich.

Weitere Information sind in der Zentralbibliothek unter der Telefonnummer 0621/293 8933 oder per E-Mail an stadtbibliothek.zentralbibliothek@mannheim.de erhältlich.

Es gelten die Maßnahmen zum Infektionsschutz gemäß gültiger Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg. Für einen Besuch in der Stadtbibliothek muss derzeit ein Impfnachweis, Nachweis über Genesung oder ein aktueller Test vorgelegt werden.