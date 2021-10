Neustadt: Rheinische Philharmonie – „Pastorale“ am 02. November 2021

Neustadt an der Weinstraße – Im zweiten Konzert der Programm-Saison 2021/2022 gastiert am 2. November um 20 Uhr das Staatsorchester Rheinische Philharmonie im Neustadter Saalbau. Die musikalische Leitung liegt bei Shao-Chia Lü, dem langjährigen Chefdirigenten des Orchesters, das bei seinem letzten Auftritt in Neustadt den Saal zum Toben brachte, wie eine Tageszeitung seinerzeit berichtete.

Unter dem Titel „Pastorale“ erklingt nicht nur die berühmte 6. Sinfonie Ludwig van Beethovens, sondern auch ein impressionistisch beeinflusstes Werk Arthur Honeggers: „Pastorale d’été“ wurde einerseits von einem Aufenthalt des Komponisten im Berner Oberland inspiriert, andererseits von einem Gedicht Arthur Rimbauds mit dem Titel „Aube – Morgenröte“.

Sowohl Beethoven als auch Honegger huldigen in ihren Pastoralmusiken der Suggestivkraft der Natur. Während Honegger einen prachtvollen Sonnenaufgang im Schweizer Alpenpanorama vertont, schildert Beethoven in den fünf Sätzen seiner Sinfonie Szenen des Landlebens wie z.B. eine Szene am Bach, Gewitter und Sturm oder Hirtengesänge. Dabei dienen die Überschriften lediglich als Fingerzeige zum tieferen Verständnis, denn – so Beethoven: Jeder, der nur je eine Idee vom Landleben erhalten habe, könne sich auch ohne viel Überschriften denken, was der Autor gemeint habe.

Zwischen den beiden sinfonischen Werken erklingt ein Konzert für ein nicht eben häufig solistisch zu hörendes Instrument: ein Fagottkonzert aus der Feder des Beethoven-Zeitgenossen Johann Nepomuk Hummel. Das Werk ist ganz im klassischen Stil geschrieben und zeigt, zu welcher Virtuosität dieses Instrument fähig ist.

Theo Plath, der Solist des Abends, ist Preisträger des Internationalen ARD- Musikwettbewerbs 2019 und Solofagottist des hr-Sinfonieorchesters Frankfurt. Er gehört zu den gefragtesten Fagottisten seiner Generation.

Um 19:30 Uhr gibt Fritz Burkhardt im großen Saal eine Einführung zu dem Konzert.

Gemeinsam Sicher

Damit alle Besucher Kultur sicher genießen können, ist die Anzahl an Sitzplätzen deutlich reduziert: zu anderen Besuchern wird ein Sicherheitsabstand eingeplant. Aus diesem Grund ist der Kauf von Karten nur vorab möglich.

Ein Mund- und Nasenschutz muss bis zum Einnehmen des Platzes, beim Toilettengang und beim Verlassen der Veranstaltung getragen werden. Die Belüftung im Saalbau sorgt für ausreichend Frischluftzufuhr.

Jeder Besucher muss sich vor Ort über die Luca-App oder die bereitgestellten Kontaktformulare einchecken. Der Kauf von Online-Tickets ist aktuell nur für Personen mit 2G Nachweis möglich. Karten für getestete Personen sind ausschließlich direkt bei der Kulturabteilung Neustadt erhältlich.

Kurzfristige Programm- & Besetzungsänderungen sind aufgrund der Corona-Verordnungen vorbehalten.

STAATSORCHESTER RHEINISCHE PHILHARMONIE

PASTORALE

Einlass: 19:15 Uhr | Einführung: 19 Uhr | Beginn: 20 Uhr

Karten (15 – 29€ und Ermäßigungen) online unter www.ticket-regional.de, bei allen Ticket-Regional Vorverkaufsstellen (z.B. Tabak Weiss Neustadt, Point Hartmann Haßloch, Buchhandlung Frank Bad Dürkheim) und bei der Kulturabteilung Neustadt (Hetzelplatz 1).

Für Rückfragen steht die Kulturabteilung Neustadt telefonisch unter der 06321 855-1404 oder per Mail unter kultur@neustadt.eu zur Verfügung.