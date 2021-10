Landau – Die letzte Gelegenheit zum Besuch der Ausstellung „Unsere Heimat. Schätze des Landes Rheinland-Pfalz“ im Kreishaus Südliche Weinstraße bietet sich dieses Wochenende. Am Samstag, 23. Oktober, und Sonntag, 24. Oktober 2021, jeweils von 11 Uhr bis 15 Uhr, ist die Schau noch zu sehen. Der Eintritt ist frei, es gilt die „3G-Regel“.

„Die Wanderausstellung der Generaldirektion Kulturelles Erbe zeigt ganz verschiedene Objekte aus der Geschichte des Landes Rheinland-Pfalz beziehungsweise seiner Regionen“, so Landrat Dietmar Seefeldt, der Interessierte herzlich zum Ausstellungsbesuch einlädt. Er sagt: „Wie wäre es, beispielsweise die Herbstferien mit einem Besuch der kurzweiligen Schau abzuschließen? Die Ausstellung setzt keine Vorkenntnisse voraus, sondern nimmt vielmehr einzelne außergewöhnliche und teils auch ungewöhnliche Objekte aus unserem Bundesland in den Blick, durch Repliken und kurze Begleittexte auf Deutsch und Englisch.“

In diesen Begleittexten kommen Bürgerinnen und Bürger zu Wort, mit ihrem Begriff von „Heimat“. Auch Landrat Dietmar Seefeldt und die frühere Kreisbeigeordnete Marlies Meyring sind so mit ihrem Begriff von „Heimat“ in der Schau präsent. Für Dietmar Seefeldt bedeutet Heimat der Wald, für Marlies Meyring ist es der Trifels, der für Heimat steht.

Die Ausstellung zeigt, dass kulturelles Erbe verbindet und Heimat schafft. Heimat wird in der Schau als offenes Konzept verstanden. Die Generaldirektion Kulturelles Erbe beschreibt das im Begleitkatalog zur Ausstellung so: „Heimat kann ein Ort sein, eine Region oder ein kleines Waldstück – Heimat kann auch Sprache sein, ein Stück Sehnsucht oder ein Wiedersehen. Der Bäcker an der Ecke, die Silhouette einer Stadt oder das Hinweisschild an der Autobahn auf ein besonderes Baudenkmal, eine typische Landschaft oder eine außergewöhnliche Kulturstätte. Heimat ist so viel, für jeden etwas anderes und vor allem so alt wie die Menschheit.“

Anmerkung der Redaktion: Das Titelbild (Foto: Holger Knecht) zeigt ein Exponat, das bei der Eröffnung der Ausstellung in Neustadt an der Weinstraße gezeigt wurde.