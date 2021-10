Ludwigshafen: Stadtnotizen 19.10.2021

Ludwigshafen – News, Termine, Kulturelles, Politik und Wissenswertes.

Ausgabestellen für Gelbe Säcke

Nach Auskunft der mit der Sammlung der Leichtverpackungen beauftragten Firma Knettenbrech & Gurdulic können derzeit für den Innenstadtbereich folgende Bezugsadressen für Gelbe Säcke genannt werden:

CAMPOTEX, Rohrlachstraße 27; Reprozentrum Otto Leibig GmbH, Gräfenaustraße 27; Kiosk am Ludwig, Ludwigstraße 75, Deutscher Kinderschutzbund Ortsverband Ludwigshafen e.V., Bahnhofstraße 83.

An der Interims – Ausgabestelle am Standort der WBL-Zentrale, Kaiserwörthdamm 3a, werden ab Samstag, 30. Oktober 2021, keine Gelben Säcke mehr ausgegeben.

„WordPress 2.0“: Kurs in der Stadtbibliothek

Zum Kurs „WordPress 2.0“ für Fortgeschrittenen lädt das Ideenw3rk der Stadtbibliothek, Bismarckstraße 44-48, am Dienstag, 26. Oktober 2021 von 16 bis 18 Uhr ein. Der Workshop richtet sich an Jugendliche und Erwachsene mit Grundkenntnissen, die bereits erste Erfahrungen mit WordPress gesammelt haben. Mit detaillierteren Informationen können die erstellten Webseiten gemeinsam weiterentwickelt werden. Voraussetzung ist eine eigene E-Mailadresse, auf die ein Zugriff während des Kurses möglich ist. Die Kursleitung hat Marco Teufel, die Kursgebühr beträgt 3 Euro.

Eine Anmeldung ist erforderlich unter Telefon 0621 504-2608 und auf www.ideenw3rk.de.

Für alle Präsenz-Veranstaltungen der Stadtbibliothek gelten die jeweils aktuellen Regelungen und Maßnahmen zur Pandemie-Bekämpfung. Die Kontaktdaten müssen erfasst, ein Mindestabstand von 1,5 Metern muss eingehalten werden. Die Anzahl der teilnehmenden Personen ist je nach Veranstaltung begrenzt.

Stadtentwässerung macht verstopfte Kanäle im Ahrtal wieder benutzbar

Der Wirtschaftsbetrieb Ludwigshafen (WBL) unterstützt die Kollegen der Verbandsgemeinde Adenau im Ahrtal bereits zum zweiten Mal bei der Reinigung und Instandsetzung von Kanalabschnitten, die durch die Ahrtalflut im Juli 2021 unbenutzbar wurden.

Am Montag, den 11. Oktober, sind erneut sechs Mitarbeitende des Bereichs Stadtentwässerung und Straßenunterhalt mit drei Spezialfahrzeugen ins Katastrophengebiet aufgebrochen, um dort Amtshilfe bei der Bewältigung der Flutschäden zu leisten. Im Einsatz sind auch diesmal wieder ein großes Hochdruck-Spülfahrzeug, ein Lkw mit Allradantrieb und Selbstladekran sowie ein Rüstwagen des WBL mit Stromerzeuger, Pumpen und weiterem Werkzeug.

Noch immer sind die Verbindungskanäle zwischen den einzelnen Orten längs der Ahr über mehrere Kilometer von Geröll verstopft, da die Flut die Einstiegsschächte der Kanalabschnitte teilweise stark zerstört hat. So konnten Unmengen von Schutt und Geröll ins Kanalnetz eindringen und haben die Rohre komplett verstopft. Dieses Material muss nun mit großen Hochdruck-Spülfahrzeugen sowie zum Teil von Hand wieder aus den Kanälen entfernt werden, bevor das Abwasser wieder zur Verbandskläranlage abgeleitet werden kann.

Parallel zu den Kanalreinigungsarbeiten erneuern die Mitarbeitenden des WBL auch die zerstörten Einstiegsschächte. Um die schweren Betonfertigteile transportieren und einbauen zu können, kommt der Lkw mit Allradantrieb und Selbstladekran zum Einsatz. Unterstützt wird das Team durch einen Rüstwagen des WBL, der mit seinen Gerätschaften ermöglicht, dass die Arbeiten in der Fluss-Aue der Ahr unabhängig vom örtlichen Stromnetz überhaupt durchgeführt werden können. Außerdem kann das Team mit einem elektronischen Kanalspiegel den erzielten Reinigungserfolg überprüfen.

Der aktuelle Einsatz des WBL ist noch bis Freitag, 22. Oktober, vorgesehen. Vorausgegangen war bereits ein zweiwöchiger Einsatz des Teams Ende Juli/Anfang August 2021. Dabei hat sich eine intensive und vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen den Beteiligten in Adenau und Ludwigshafen entwickelt, durch die gezielt und effektiv im Ahrtal Hilfe geleistet werden kann.

Kirill Serebrennikov: Machine Müller

Mit Kirill Serebrennikovs atemberaubenden Performancetheater Machine Müller in russischer Sprache mit deutschen Übertiteln gastiert das Gogol Center Moskau in Starbesetzung am Freitag, 29.10 und am Samstag, 30.10.2021 auf den Pfalzbau Bühnen.

Machine Müller, von dem gefeierten und umstrittenen Regisseur Kirill Serebrennikov vor fünf Jahren inszeniert, gilt inzwischen als legendäre Aufführung mit prophetischen Qualitäten. Dem deutschen Dramatiker Heiner Müller gewidmet, ist die Produktion von zwei wichtigen Stücken des Autors geprägt, von Quartett und Hamletmaschine, aber auch von Briefen und Tagebüchern. Machine Müller entstand ein Jahr vor der Verurteilung Serebrennikovs zum Hausarrest, und es wirkt, als habe er sein Schicksal vorausgeahnt.

In Quartett ließ Müller, inspiriert von Choderlos de Laclos‘ Briefroman Gefährliche Liebschaften, die beiden Antagonisten Marquise de Merteuil und ihren ehemaligen Geliebten, den Vicomte de Valmont im erotisch gefärbten Machtkampf aufeinandertreffen. Mit den Waffen Sex und Rhetorik bekriegen sich die beiden bis aufs Blut, und immer wieder scheint dahinter eine existentielle Leere und Ermüdung auf.

Auch bei Serebrennikov kreisen die Handlungen um dieses ebenbürtige Paar, kongenial gespielt von den großen russischen Schauspielern Sati Spivakova und Philipp Grigorian. Angereichert um Gedanken und Szenen aus seinem Stück Hamletmaschine, einer surrealen Auseinandersetzung mit der Rolle des Intellektuellen in totalitären Staaten, präsentiert der Regisseur einen überwältigenden, großartig choreographierten Bilderreigen (Choreographie Evgeny Kulagin). Es geht um Macht und Gewalt, um Unterdrückung und Befreiung, um Geschlechtlichkeit und Liebe. Das überwältigende Stück erzählt in grandiosen Szenen und Videos (Ilya Shagalov) von der Weltkatastrophe, vom Theater und von der Unausweichlichkeit der Liebe. Ein kühl-ästhetischer, apokalyptischer Bilderbogen nackter Körper vor dem Hintergrund von Brutalität, Aufruhr, Krieg und Machtmissbrauch, eindrucksvoll musikalisch untermalt von den Kompositionen Aleksey Sysoyevs und dem Gesang des Countertenors Arthur Vasiliyev.

Preise 41 € / 35 € / 29 € / 23 €, Kartentelefon 0621/504 2558