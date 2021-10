Mannheim: THRILLER – LIVE das Original vom Londoner West End am 02. und 03. Februar 2022

Mannheim – THRILLER – LIVE, die weltweit erfolgreiche Show um den King of Pop, geht – coronabedingt ein Jahr später als geplant – jetzt vom 04. Januar bis 23. Februar 2022 endlich auf seine große Tournee durch Deutschland, Österreich und Luxemburg. Am 02. und 03. Februar im Mannheimer Rosengarten sowie am 14. Februar an der Alten Oper Frankfurt.

Das Publikum kann nun in dem Jahr Michael Jacksons unfassbare Energie als Sänger und Tänzer wiedererleben und feiern, in dem sein Jahrhundertalbum THRILLER 40-jähriges Jubiläum feiert!

Die Erfolgsshow aus dem Londoner West End im Jubiläumsjahr 2022

Michael Jackson gehört mit seiner Musik und seinem unverwechselbaren Tanzstil bis heute nicht nur zu den erfolgreichsten, sondern auch zu den einflussreichsten Künstlern weltweit. THRILLER – LIVE konnte mit seiner Hommage an Michael Jackson bereits in 33 Ländern der Welt mehr als 4,5 Millionen Fans begeistern. Am Londoner West End, wo die Show von 2009 bis 2020 für Begeisterungsstürme sorgte, schaffte das Tribute sogar den Sprung in die Top 15 der Produktionen mit den längsten Laufzeiten. Die Musik- und Tanzshow lässt das Publikum hautnah eintauchen in das künstlerische Vermächtnis des King of Pop: Von den ersten Erfolgen mit den Jackson 5 wie „ABC“ oder „Can You Feel It“, über Welt-Hits wie „Bad“ und „Billie Jean“, bis hin zu den Songs aus seinem legendären sechsten Studioalbum Thriller, das ihn zum kommerziell erfolgreichsten Künstler der 80er-Jahre machte. Und eben dieses Album feiert im Jahr 2022 sein 40-jähriges Jubiläum. Mit rund 65 Millionen verkauften Exemplaren ist Thriller das weltweit meistverkaufte Album, für das Michael Jackson bei den Grammy Awards 1984 mit acht Preisen ausgezeichnet wurde – auch das ein bis heute ungeschlagener Rekord.

Michael Jacksons Energie live auf der Bühne

Fünf brillante Sängerinnen und Sänger bringen, zusammen mit einer sechs Musiker starken Live-Band und den außergewöhnlichen Tänzern, Michael Jacksons unfassbare Energie live auf die Bühne zurück. Verantwortlich für die spektakulären Choreografien sind Gary Lloyd und LaVelle Smith Jr. – letzterer Originalchoreograf des mehrfach ausgezeichneten Videos zu „Dangerous“ und fünffacher Gewinner des MTV Video Music Awards. THRILLER – LIVE ist eine wahre Hommage an den unvergesslichen King of Pop. Die Musik und einzigartigen Tanzchoreografien Michael Jacksons sind legendär und THRILLER – LIVE bringt das Originalgefühl seiner Auftritte und Videos in über 30 Songs live auf die Bühne.

Weitere Informationen, einschließlich der Übersicht über die jeweiligen Ersatztermine, stehen online unter https://www.bb-promotion.com/veranstaltungen/thriller-live/

THRILLER – LIVE das Original vom Londoner West End

02.02.2022 – 03.02.2022 Mannheim, Rosengarten

14.02.2022 Frankfurt, Alte Oper

Preise: ab 39,90 Euro zzgl. Gebühren

Vorverkauf: Über die Tickethotline 01806 – 10 10 11 (0,20 €/Anruf. inkl. MwSt. a.d.dt. Festnetz, Mobilfunk max. 0,60 €/Min. inkl. MwSt.)

Online unter: www.tickets-direkt.de

und an allen bekannten Vorverkaufsstellen

Dauer: 145 Min. (inkl. Pause)

Sprache: Englisch