Eschenburg/Hirzenhain: Biker stürzt bei Ausweichmanöver

Die Dillenburger Polizei sucht nach einer Verkehrsunfallflucht auf der Landstraße zwischen Hirzenhain-Bahnhof und Lixfeld nach dem Fahrer eines weißen Golfs. Am Samstagnachmittag (16.10.2021), gegen 16.50 Uhr war ein Motorradfahrer in Richtung Lixfeld unterwegs. In einer Rechtskurve kam ihm der weiße Golf teilweise auf seiner Fahrspur entgegen.

Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, musste der Biker nach rechts ausweichen. Hierbei verlor er die Kontrolle über seine Maschine, stürzte zu Boden und überschlug sich. Er trug Prellungen und Schürfwunden davon.

Der Fahrer im weißen Golf setzte seine Fahrt in Richtung Hirzenhain-Bahnhof fort, ohne sich um den Gestürzten zu kümmern. Zeugen, die Angaben zu dem weißen Golf oder dessen Fahrer machen können, werden gebeten sich unter Tel.: (02771) 9070 mit der Dillenburger Polizei in Verbindung zu setzen.

Dillenburg: Nach Spiegelunfall in der Siegener Straße Zeugen gesucht

Zu Beginn der vergangenen Woche beschädigte ein flüchtiger Unfallfahrer einen in der Siegener Straße geparkten Audi. Der A6 stand im Zeitraum vom 11.10.2021 (Montag), gegen 20.00 Uhr bis zum 12.10.2021 (Dienstag), gegen 09.00 Uhr in Fahrtrichtung Innenstadt am Fahrbahnrand in Höhe des Deutschen Roten Kreuzes. Beim Vorbeifahrern touchierte der Unbekannte den Außenspiegel des Audis und ließ einen Schaden von rund 500 Euro zurück. Eine Zeugin beobachtete den Unfall.

Demnach beschädigte ein weißer Kleinwagen,vermutlich ein Toyota,den Außenspiegel. Bei dem Fahrer handelte es sich um einen ca. 20 Jahre alten Mann mit dunklen Haaren. Wer kann in diesem Zusammenhang Angaben zu einem weißen Kleinwagen mit beschädigtem rechten Außenspiegel machen? Wer kann sonst Angaben zum Unfallfahrer machen? Hinweise erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070.

Herborn: Nummernschilder geklaut

Auf dem Schießplatz-Parkplatz schlugen Kennzeichendiebe zu. Die Täter montierten beide Nummernschilder eines blau- und orangefarbenen Seat Marbellas ab. Zeugen, die die Täter im Zeitraum vom 17.10.2021 (Sonntag) bis zum 19.10.2021 (Dienstag) beobachteten oder Angaben zum Verbleib der Nummernschilder “LDK-NX 42” machen können, werden gebeten sich unter Tel.: (02772) 47050 mit der Herborner Polizei in Verbindung zu setzen.

Wetzlar: Crash bremst Berufsverkehr aus

Der Zusammenstoß zweier Pkw heute Morgen (19.10.2021) auf der Landstraße zwischen Wetzlar und Dutenhofen forderte zwei Leichtverletzte. Gegen 05.50 Uhr bog die 27-jährige Fahrerin eines Polos von der A45 kommend auf die Landstraße in Richtung Wetzlar ab. Die Ampel an dieser Einmündung war zu dem Zeitpunkt außer Betrieb. Beim Abbiegen übersah sie einen aus Wetzlar herannahenden SUV. Der 29-jährige Fahrer im Hyundai versuchte noch auszuweichen, konnte einen Zusammenstoß jedoch nicht verhindern.

Rettungswagenbesatzungen übernahmen die Erstversorgung der Unfallbeteiligten und transportierten sie in Krankenhäuser. Erste Hinweise auf eingeklemmte Personen bestätigten sich nicht, die hierzu alarmierte Feuerwehr brauchte nicht eingreifen. Während der Bergungs- und Reinigungsarbeiten musste die Unfallstelle bis ca. 08.00 Uhr für den Verkehr gesperrt werden.

Wetzlar: Radfahrer prallt gegen Bulli und flieht

Eine zerborstene Heckscheibe sowie Dellen und Kratzer in der Heckklappe ließ ein flüchtiger Radfahrer nach einem Aufprall gegen einen in der Stoppelberger Hohl geparkten VW Multivan zurück. Der Biker war am Sonntagmorgen (17.10.2021), gegen 09.00 Uhr in Richtung Nauborner Straße unterwegs. Aus bisher nicht bekannten Gründen prallte er in das Heck des am Fahrbahnrand geparkten VW Bulli.

Ein Zeuge hörte den dumpfen Schlag des Aufpralls und beobachtete, wie der etwa 25-30 Jahre alte, ca. 180 cm große und schlanke Radfahrer sich aufrappelte und mit seinem dunklen Rad in Richtung Nauborner Straße davonging.

Die Schäden am Bulli belaufen sich auf mindestens 3.000 Euro. Der Unfallfluchtermittler sucht Zeugen und fragt: Wer kann Angaben zur Identität des Fahrradfahrers machen? Hinweise nimmt die Polizei Wetzlar unter Tel.: (06441) 9180 entgegen.

Braunfels: Drogenfahrer gestoppt

Wegen einer Fahrt unter Drogeneinfluss wird sich ein 19-Jähriger verantworten müssen. Der in Wetzlar lebende junge Mann fiel gestern Abend (18.10.2021) einer Streife in der Kaiser-Friedrich-Straße auf. Die Ordnungshüter stoppten ihn mit seinem schwarzen Opel Corsa. Konzentrations- und Reaktionstest ließen den Schluss zu, dass er offensichtlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Zudem entdeckten die Polizisten eine geringe Menge an Marihuana im Fahrzeug.

Der 19-jährige musste mit auf die Wetzlarer Wache, wo ihm ein Arzt eine Blutprobe abnahm und die Polizisten das Marihuana sicherstellten. Anschließend durfte er die Polizeistation wieder verlassen.

