Korbach: Die Polizei-News

Regionalzug durch Kühe ausgebremst

Willingen-Eimelrod (ots) – Für erhebliche Verspätungen im Bahnverkehr und einen Polizeieinsatz sorgten am Montagabend 18.10.2021 Teile einer Kuhherde im Bereich Willingen-Eimelrod. Weil die Vierbeiner eines 43-Jährigen aus Willingen in unmittelbarer Gleisnähe und zum Teil auf den Gleisen liefen, musste Montagabend 18.10.2021 eine Regionalbahn sogar eine Schnellbremsung einlegen. Die Tiere waren offensichtlich bei einem Viehtrieb entlaufen.

Die Tiere blieben unbeschadet, konnten jedoch bis zum Einbruch der Dunkelheit nicht vollzählig eingefangen werden. An der Suche nach den Weidetieren waren jeweils eine Streife der Polizei Korbach und der Bundespolizeiinspektion Kassel beteiligt.

Aus Sicherheitsgründen mussten die Züge den Streckenabschnitt bei Willingen-Eimelrod bis heute Morgen (19.10.) mit langsamer Geschwindigkeit befahren. Insgesamt verspäteten sich dadurch 15 Züge um jeweils rund zehn Minuten. Nachdem der Besitzer der Bundespolizei mitgeteilt hatte, dass die Herde wieder komplett sei, konnte der Bahnverkehr ab Dienstagmorgen (19.10.; 8.30 Uhr) wieder ungehindert rollen.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und gegen den Tierhalter ein Strafverfahren wegen des Verdachts eines “Gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr” eingeleitet.

Quelle: Bundespolizeiinspektion Kassel

Unbekannter Zeuge versucht bei Schlägerei zu schlichten

Korbach (ots) – Am Donnerstag 14.10.2021 gegen 19.00 Uhr kam es in Korbach an der Ecke Friedrichstraße / Arolser Landstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei männlichen Personen. Aufgrund der bisherigen Erkenntnisse geht die Polizei von einem Körperverletzungsdelikt zum Nachteil eines 16-Jährigen aus.

Nach Zeugenaussagen soll ein bisher unbekannter Mann versucht haben, die Kontrahenten zu trennen und den Streit zu schlichten. Der Mann soll etwa 50 Jahre alt sein und mit einen weißen VW-Caddy mit KB-Kennzeichen gefahren haben.

Da dieser Mann ist ein wichtiger Zeuge ist, wird er gebeten sich bei der Polizeistation Korbach unter der Telefonnummer 05631/9710 zu melden.

Unbekannte entleeren gestohlene Feuerlöscher im Stadtparkteich

Korbach (ots) – In der Nacht von Donnerstag 07.10.2021 auf Freitag 08.10.2021 haben Unbekannte mehrere gestohlene Feuerlöscher im Teich des Korbach Stadtparks entleert. Die Polizei ermittelt wegen Diebstahls, Sachbeschädigung und einer Umweltstraftat und bittet um Hinweise. Am Freitagmorgen wurde der Schaden am Teich festgestellt. Die sofort verständigte Feuerwehr Korbach konnte das noch auf der Oberfläche des Wassers befindliche ABC-Pulver abgrenzen.

Anschließend folgte das Absaugen mit einem Kanalspülwagen. Die Polizeistation Korbach nahm die Ermittlungen am Tatort auf und stellte die insgesamt 5 zurückgelassenen ABC-Feuerlöscher sicher. Spätere Ermittlungen der Polizei ergaben, dass die Feuerlöscher zuvor aus einer in der Nähe befindlichen Großbaustelle gestohlen worden waren.

Derzeit steht noch nicht fest, ob durch das Einbringen des Löschpulvers in den Teich ein nachhaltiger Umweltschaden entstanden ist. Die Polizeistation Korbach sucht Zeugen. Wer zur Tatzeit verdächtige Wahrnehmungen im Bereich des Stadtparks gemacht hat oder sonstige Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Tel. 05631-971-0 zu melden.

