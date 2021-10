Germersheim – Vater und Sohn habe schlechte Idee

Nicht nachgedacht hat gestern ein 49-jähriger Mann, der zusammen mit seinem Vater ausrangierte Möbelstücke auf einem Grundstück im Trommelweg verbrannte. Das Feuer drohte auf einen angrenzenden Wald überzugreifen, weshalb die Feuerwehr verständigt wurde. Die gefährliche Aktion bleibt nicht ohne Folgen. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde nämlich eingeleitet.

Kandel – Mit Handy und Betäubungsmitteln unterwegs

Kandel; Am 18.10.2021 fiel um 08:20 Uhr den Polizeibeamten auf der BAB 65 im Bereich Kandel ein PKW Fahrer auf, der in aller Gemütsruhe auffällig langsam fuhr. Während der Fahrt führte der Fahrer auch wohl ein entspannendes Gespräch mit seinem Mobiltelefon, da ihm die Polizeistreife hinter ihm nicht auffiel. Bei der anschließenden Kontrolle, zeigten sich auch noch Betäubungsmitteltypische Auffallerscheinungen. Ein Vortest erbrachte eine Beeinflussung von THC zum Vorschein. Der 31-jährige Fahrer durfte dann, nach der Blutentnahme, ganz entspannt zu Fuß weitergehen.

Weingarten – Einbruch in Rohbau

Am vergangenen Wochenende brachen bislang unbekannte Täter in einen Rohbau in der Schloßgasse in Weingarten ein. Dazu hebelten sie eine Terrassentür auf und gelangten so in das Haus. Dort entwendeten sie mehrere Werkezeuge und eine Kiste Bier. Die genaue Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Sachdienliche Hinweise zur Tat nimmt die Polizei in Germersheim unter 07274/9580 oder pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.

Germersheim- Handy, Gurt und Durchfahrtsverbot

Am 18.10.2021 führte die Polizei Germersheim mehrere Kontrollen im Dienstgebiet durch. Zunächst überwachten die Beamten aufgrund einer Bürgerbeschwerde die Hauptstraße in Leimersheim. Dort wurden zwei Autofahrer ohne angelegten Sicherheitsgurt kontrolliert. Ein weiterer hatte während der Fahrt das Handy am Ohr und an vier Fahrzeugen konnten technische Mängel festgestellt werden. Im Anschluss wurde das Durchfahrtsverbot „Am Hirschgraben“ in Lingenfeld überwacht. Hierbei ergaben sich zwei Verstöße. Abschließend gingen den Beamten in der Rheinbrückenstraße dann nochmal zehn Autofahrer mit dem Handy am Ohr und sieben ohne angelegten Sicherheitsgurt ins Netz.

Räuberische Erpressung auf Tankstelle

Am Sonntag, dem 17.10.2021, um 20:50 Uhr, erpresste ein unbekannter Täter unter Vorhalt eines Messers die Kassiererin der Esso Tankstelle in Bellheim. Der Täter forderte die Herausgabe der Tageseinnahmen, woraufhin die Geschädigte den Inhalt der Kasse übergab. Der männliche Täter war schlank, ca. 170 – 180 cm groß, bekleidet mit hellem Kapuzenpullover, dunkler Jogginghose und einer dunklen Mund-/Nasenschutzmaske. Im unmittelbaren Bereich des Tatortes wartete womöglich ein weiterer Täter in einem weißen SUV. Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 400 EUR.

Sachdienliche Hinweise zu der Tat, den Tätern oder dem Tatfahrzeug nimmt die Kriminalpolizei Landau unter 06341/2870 oder kilandau@polizei.rlp.de entgegen.

Freckenfeld – Parkendes Fahrzeug beschädigt und geflüchtet

Freckenfeld; Am 18.10.2021 kam es in der Zeit von 07:30 – 08:00 Uhr in der Hauptstraße zu einem Verkehrsunfall mit einem geparkten Fahrzeug. Ein größeres Fahrzeug, vermutlich ein LKW, kam von der Fahrbahn ab und beschädigte einen braunen BMW X 1. Der Unfallverursacher flüchtete jedoch von der Unfallstelle. Es entstand ein Sachschaden von ca. 8000EUR

Schockanrufe durch falsche Polizeibeamte – Betrugsmasche

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir weisen sie darauf hin, dass es aktuell im Bereich der Landkreise Südliche Weinstraße und Germersheim, sowie im Stadtgebiet von Landau vermehrt zu Anrufen bei älteren Mitbürgern kommt, bei denen es sich um Betrugsversuche im Bereich Schockanrufe durch falsche Polizeibeamte handeln könnte.