Drei Anrufe von falschen Polizeibeamten

Drei Anrufe von sogenannten falschen Polizeibeamten sind der Polizei am Montag, 18. Oktober, gemeldet worden. Ein 65-jähriger Mann sowie eine 87-jährige Frau beschrieben, von einer weiblichen Person angerufen worden zu sein. Die 87-Jährige legte sofort auf. Der 65-Jährige wurde von der Anruferin noch gebeten, alle Fenster und Türen zu schließen, da in der Nachbarschaft angeblich eingebrochen worden sei. Auch er erkannte den Betrug und legte auf. Außerdem wurde eine 81-Jährige von einer männlichen Person angerufen, die sich ebenfalls als Polizist ausgab und sich nach Wertgegenständen und Bargeld erkundigte. Auch die 81-Jährige beendete den Anruf. Sie berichtete, bereits in der vergangenen Woche von zwei unbekannten Männern aufgesucht worden zu sein, die sich in ihrem Garten umschauen wollten. Inwiefern ein Zusammenhang zwischen den Vorkommnissen besteht, ist Teil der laufenden Ermittlungen.

Beachten Sie die Tipps Ihrer Polizei, um sich vor Betrug am Telefon zu schützen:

auffordern, Geld oder Wertsachen herauszugeben. Die Polizei ruft Sie niemals unter der Polizeinotruf-Nummer 110

an. Das machen nur Betrüger. Sind Sie sich unsicher, fragen Sie bei Ihrer Polizeidienststelle nach. Benutzen Sie hierfür nie die Rückruffunktion Ihres Telefons, sondern wählen Sie die Nummer selbst. Am besten ist, wenn Sie die Nummer Ihrer örtlichen

Polizeidienststelle sowie die Notrufnummer 110 griffbereit am Telefon haben, damit Sie diese im Zweifelsfall selbst wählen können. Wenn Sie auch einen verdächtigen Anruf erhalten haben, melden

Sie dies bei Ihrer Polizeidienststelle.

Auf der Internet-Seite www.polizei-beratung.de finden Sie umfangreiche Informationen zu diesem Thema

80-Jährige abgelenkt und bestohlen

Zu einem Taschendiebstahl ist es am Montagvormittag, 18. Oktober, gegen 11 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarkts in der Prälat-Caire-Straße gekommen. Eine 80-Jährige wurde von zwei Personen, einem Mann und einer Frau, angesprochen und in ein Gespräch verwickelt. Anschließend stellte die Frau fest, dass ihre Geldbörse gestohlen wurde. Der Mann war etwa 30 Jahre alt und 1,65 bis 1,70 Meter groß. Er hatte eine untersetzte Statur, dunkle kurze Haare, trug eine dunkle Jacke und sprach gebrochen Deutsch. Die Frau war ebenfalls circa 30 Jahre alt, etwa 1,65 Meter groß und trug ein rotes Kopftuch sowie einen Mantel. Auch sie hatte eine eher untersetzte Statur und sprach eine für die 80-Jährige unbekannte Sprache.

Haben Sie etwas Auffälliges auf dem Supermarktparkplatz beobachtet oder können Angaben zu den beiden gesuchten Personen machen? Hinweise werden an die Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963 – 2403 oder per Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de erbeten.

Ältere Menschen werden immer wieder Opfer von Trickdiebstählen und Betrügereien, da sie von Tätern oftmals als leichte „Beute“ angesehen werden. Tipps wie sie sich vor Trickdieben und Betrügern schützen können finden sie unter www.polizei-beratung.de

16-Jähriger schlägt 13-Jährigen

Weil ein 13-Jähriger eine Halskette trug, wurde er am Montag (18.10.2021) von einem 16-Jährigen abgepasst und ins Gesicht geschlagen. Der 13-Jährige war gegen 16.10 Uhr im Bereich der Gabriele-Münter-Straße auf einer Kerwe unterwegs und traf dort auf den 16-Jährigen. Dieser forderte unmittelbar die Herausgabe der Halskette. Der 13-Jährige widersetzte sich aber der Aufforderung. Daraufhin schlug der 16-Jährige dem jüngeren Jungen ins Gesicht und ließ dann von ihm ab. Als die Polizei erschien, kam der 16-Jährige zufällig zum Ort des Geschehens zurück. Beim Erblicken der Polizei versuchte er noch wegzurennen. Die Polizei war aber schneller und stellte den Jugendlichen. Er wurde im Anschluss an seine Eltern übergeben. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts der räuberischen Erpressung.

Brand in Mehrfamilienhaus

Am Montagabend (18.10.2021), gegen 18:30 Uhr, brannte in einem Mehrfamilienhaus in der Roonstraße eine Fußmatte vor einer Wohnungstür. Das Feuer konnte von einer Anwohnerin gelöscht werden. Der entstandene Schaden wird auf ca. 1000,- Euro geschätzt. Die Ermittlungen zu der genauen Brandursache dauern derzeit an.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Ladendieb versucht zu flüchten

Am Montagabend (18.10.2021), gegen 19:00 Uhr, hat ein 24-Jähriger in verschiedenen Geschäften in der Rheingalerie gestohlen und flüchtete vor den Mitarbeitern. Die verständigten Polizeibeamten konnten den Ladendieb am Haupteingang abfangen und vorläufig festnehmen. Bei ihm konnten Waren im Wert von ca. 650,- Euro aus verschiedenen Geschäften aufgefunden und sichergestellt werden. Der 24-Jährige war stark alkoholisiert. Ein Test ergab eine Atemalkoholkonzentration von 2,42 Promille. Er gab zudem selbst an THC konsumiert zu haben. Ihm wurde auf der Polizeidienststelle eine Blutprobe zur Feststellung der Schuldfähigkeit entnommen. Der Mann muss sich nun wegen der Diebstähle und wegen des Verdachtes des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten.

Radfahrer übersehen

Ein 76-Jähriger kollidierte am Montag (18.10.2021) mit einen 73-jährigen Fahrradfahrer. Der 76-Jährige wollte gegen 14 Uhr mit seinem PKW im Bereich des Kaiserwörthdamms rechts abbiegen. Hierbei übersah er den 73-jährigen Fahrradfahrer. Dieser stürzte zu Boden und verletzte sich. Anschließend wurde der Senior in ein Krankenhaus gebracht. Am PKW entstand geringer Sachschaden.

Wohnungseinbruch

Im Zeitraum von Montag, dem 18.10.2021, 18:10 Uhr auf Dienstag, den 19.10.2021, 04:40 Uhr, kam es in der Rollesstraße in Ludwigshafen zu einem Wohnungseinbruch. Der / die Täter gelangten ins Anwesen und entwendeten Bargeld sowie weitere Wertgegenstände. Die Polizei sucht Zeugen, die in dem o.a. Zeitraum etwas Verdächtiges beobachten haben.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Frau beraubt – Zeugen gesucht

Am frühen Dienstagmorgen, den 19.10.2021, gegen 01:05 Uhr, kam es zu einer räuberischen Erpressung zum Nachteil einer 58-Jährigen. Die Frau war zu Fuß unterwegs in der Comeniusstraße, von der Dürkheimer Straße kommend. In Höhe einer dortigen Apotheke wurde sie durch den unbekannten Täter angesprochen. Der Täter zog ein Messer und forderte die Geschädigte zur Herausgabe von Bargeld auf. Die Geschädigte übergab eine zweistellige Bargeldsumme. Anschließend flüchtete der Täter auf einem schwarzen Mountainbike in Richtung der dortigen Esso-Tankstelle. Die Geschädigte wurde nicht verletzt. Der Täter wird folgendermaßen beschrieben:

ca. 20-30 Jahre alt

ca. 1,70m groß

männlich

dunkler Hauttyp

stämmige Statur

trug dunklen Kapuzenpulli und graue Jogginghose

trug schwarzen Mundschutz

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Einbruch in Gartenlaube

Zwischen Samstag, 16.10.2021, 20:00 Uhr und Sonntag, 17.10.2021, 14:00 Uhr, wurde in der Langgartenstraße in Ludwigshafen in eine Gartenlaube eingebrochen. Der / die Täter gelangten ins Innere der Gartenlaube und durchsuchten diese. Fündig wurde der / die Täter offenbar nicht. Es wurde nichts entwendet.

Verkehrsunfall mit einem Verletzten

Am Montagmorgen, 18.10.2021, gegen 07:15 Uhr, fuhren die Unfallbeteiligten mit ihren Autos, von der Mannheimer Straße kommend, hintereinander die Sternstraße in Ludwigshafen. Als der vorausfahrende 23-Jährige verkehrsbedingt abbremste, fuhr ihm der nachfolgende 57-Jährige auf. Hierbei verletzte sich der 23-Jährige leicht. An beiden Autos entstand Sachschaden in Höhe von 7000,- Euro.

Motorroller gestohlen

Zwischen Sonntag, dem 17.10.2021, 16:00 Uhr und Montag, dem 18.10.2021, 06:00 Uhr, wurde in der Wilhelmstraße in Ludwigshafen ein Motorroller entwendet, der vor einem Wohnhaus abgestellt war. Die Polizei sucht Zeugen, die in dem o.a. Zeitraum etwas in Bezug auf den Rollerdiebstahl beobachten haben.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de