Rheinpfalzkreis: Die Polizei-News

Schmuck und Bargeld gestohlen

Altrip – Zu einem Einbruch in ein Haus in der Dalbergstraße ist es am Montag, 18. Oktober, zwischen 17.40 und 20 Uhr gekommen. Die bislang unbekannten Täter entwendeten Schmuck und Bargeld und beschädigten außerdem einige Möbelstücke. Der entstandene Gesamtschaden wird noch ermittelt.

Eine gute Sicherung Ihres Gebäudes kann Einbrüche verhindern! Auf Wunsch geben wir Ihnen gerne, natürlich kostenlos, weitere Tipps in Sachen Einbruchschutz.

(Dannstadt-Schauernheim) Betrunkener Radfahrer

Dannstadt-Schauernheim – Eine Anwohnerin teilt am gestrigen Abend, gegen 20:00 Uhr, eine in einem Hof im Alsheimer Weg liegende Person mit. Laut der Anwohnerin fuhr der Mann mit seinem Fahrrad und stellte dieses im Hof ab. Hiernach stürzte der Mann. Bei dem 59-Jährigen konnte deutlicher Alkoholgeruch festgestellt werden. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3 Promille. Aufgrund der Alkoholisierung und einer Verletzung am Kopf wurde der Mann in ein Krankenhaus verbracht. Dort wurde dem 59-Jährigen durch einen Arzt Blut entnommen. Gegen den Radfahrer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen einer Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Das Fahrrad wurde sichergestellt.

(Schifferstadt) Verkehrsüberwachung der Polizei

Schifferstadt – Am 18.10.2021, im Zeitraum von 09:30 Uhr bis 13:30 Uhr, führten Beamte der Polizeiinspektion Schifferstadt im Hinblick auf die Sicherheit im Straßenverkehr im gesamten Dienstgebiet Schwerpunktkontrollen durch. Während den Kontrollen wurden 11 Verstöße gegen die Gurtpflicht festgestellt und geahndet. Dies zog je ein Verwarnungsgeld in Höhe von 30 Euro nach sich. Die Polizei weist darauf hin, dass ein angelegter Sicherheitsgurt im Falle eines Unfalles erhebliche Verletzungen verhindern und unter Umständen lebensrettend sein kann.

(Altrip/Schifferstadt) Verkehrsunfälle mit Pedelecs

Altrip/Schifferstadt – Am gestrigen Vormittag, gegen 11:20 Uhr, fuhr ein 58-jähriger Radfahrer die Paul-Ehrlich-Straße in Altrip in Richtung Rheingönheimer Straße. An der Einmündung missachtete der 58-Jährige die Vorfahrt eines aus Richtung Bezirksstraße kommenden 55-jährigen Pedelec-Fahrers. Durch den Zusammenstoß stürzten die beiden Männer und verletzten sich leicht. An den Fahrrädern entstand ein Gesamtschaden von etwa 1.100 Euro. Beide Männer trugen Fahrradhelme, sodass vermutlich schlimmere Verletzungen vermieden werden konnten. Am Abend, gegen 19:15 Uhr, ereignete sich in der Waldseer Straße in Schifferstadt ein weiterer Unfall, bei dem ein 69-jähriger Pedelec-Fahrer leicht verletzt wurde. Der Mann befuhr verbotswidrig den Gehweg in der Waldseer Straße in Richtung Ortsmitte. Ein 34-jähriger PKW-Fahrer befuhr die Straße Im Lettenhorst in Richtung der Waldseer Straße und stieß an der Einmündung mit dem querenden Pedelec-Fahrer zusammen. Durch den Sturz verletzte sich der 69-Jährige leicht. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von etwa 1.750 Euro. Bei beiden Unfällen war keine medizinische Behandlung vor Ort notwendig.

Römerberg – Nach Verkehrsunfall mit Roller geflüchtet

Römerberg – Am 18.10.2021 um 16:10 Uhr befuhr eine 30-jährige Römerbergerin mit ihrem PKW die Berghäuser Straße in Römerberg auf Höhe des Netto-Marktes. Zeitgleich befuhr ein Motorroller verbotswidrig und mit einer der Verkehrssituation unangepassten Geschwindigkeit die Fußgängerfurt in der Berghäuser Straße, kommend aus der Einmündung „Im Oberen Berg“. Dem Fahrer des Motorrollers war ein Bremsen nicht mehr rechtzeitig möglich, sodass der Motorroller mit der Fahrertür des PKW kollidierte und der Rollerfahrer stürzte. Die 30-Jährige stieg aus ihrem PKW und teilte ihm mit, dass sie die Polizei rufen werde. Daraufhin stieg der Rollerfahrer wieder auf und flüchtete. Polizeiliche Fahndungsmaßnahmen und Ermittlungen führten allerdings kurze Zeit später zur Feststellung des geparkten Rollers und letztlich zur Ermittlung des 15-jährigen Rollerfahrers, der sich durch den Sturz leicht am Rücken verletzt hatte und seine Unfallbeteiligung einräumte. Ein Grund für seine Flucht dürfte ein gestohlenes Versicherungskennzeichen gewesen sein, welches am Roller montiert war. Weiterhin verfügte der Jugendliche nicht über eine Fahrerlaubnis. Gegen ihn wurden Strafverfahren wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort, Diebstahl, Urkundenfälschung, Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz und Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Am PKW entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 4.000 Euro.

Einbruch in Einfamilienhaus

Dudenhofen – In ein Haus in der Jägerstraße ist zwischen dem 8. Oktober, 16.30 Uhr, und dem 18. Oktober, 18.30 Uhr, eingebrochen worden. Als die betroffene Familie aus dem Urlaub zurückkehrte, bemerkte sie den Einbruch. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts entwendet.

Damit Sie im oder nach dem Urlaub keine böse Überraschung erleben, treffen Sie geeignete Vorsorgemaßnahmen. Informieren Sie Ihren Nachbarn, Ihre Freunde oder Ihre Bekannten, dass Ihr Haus oder Ihre Wohnung in der Zeit leer steht. Vermeiden Sie eindeutige Zeichen, an denen ein Einbrecher erkennt, dass ein Haus oder eine Wohnung unbewohnt ist.

Hier einige Tipps:

Lassen Sie den Briefkasten leeren,

Sorgen Sie temporär für Beleuchtung

Lassen Sie Rollläden nicht permanent geschlossen

Sprechen Sie ihre Abwesenheit nicht auf den Anrufbeantworter

Posten Sie keine aktuellen Urlaubsbilder Facebook, Twitter und

Co.

Co. Verwahren Sie besonders wertvolle Gegenstände in einem

Bankschließfach

Lambsheim – Verkehrsunfall unter Alkoholeinwirkung

Am 18.10.2021, gegen 21.00 Uhr, befuhr ein 28-jähriger Mann aus Lambsheim mit einem Pkw Mercedes-Benz die K2 aus Richtung Gerolsheim in Richtung Lambsheim. Vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit kam er in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab und überschlug sich im angrenzenden Feld. Hierbei wurde er nur leicht verletzt und konnte sich selbstständig aus seinem Pkw befreien. Bei der Unfallaufnahme konnte durch die eingesetzte Streife Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,56 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet. Am Pkw entstand Totalschaden von geschätzten 30.000 Euro.

