Betrunkener PKW-Fahrer verursacht einen Parkrempler

Am 17.10.2021, gegen 19:00 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall auf dem Parkplatz eines Restaurants im Salinental. Hierbei befuhr der 32-jährige PKW-Fahrer aus Bad Kreuznach den dortigen Parkplatz, als er beim Einparkversuch einen geparkten PKW touchierte. Danach parkte er wieder aus und stellte sein Fahrzeug eine Parklücke weiter ab. Dies wurde von aufmerksamen Zeugen beobachtet und der Polizei mitgeteilt. Diese konnte den stark angetrunkenen Fahrer antreffen, welcher das Atemalkoholgerät mit 2,39 Promille beatmete. Ihm wurde darauf die Weiterfahrt untersagt, eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Gegen den Beschuldigten wird nun ein Strafverfahren eingeleitet.

Verkehrsunfall zwischen Motorradfahrer und PKW-Fahrer

Am 17.10.2021, gegen 15:30 Uhr, kam es in der Rüdesheimer Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Motorradfahrer und einem PKW-Fahrer. Hierbei befuhr der 34-jährige PKW-Fahrer aus Sankt Katharinen die Rüdesheimer Straße in Richtung Hochstraße. Dieser blieb unmittelbar hinter dem Einmündungsbereich zur Hofgartenstraße stehen, um in eine Parklücke einzufahren. Als dieser zurücksetzte, übersah er den hinter sich stehenden 19-jährigen Motorradfahrer aus Bad Kreuznach und kollidierte mit diesem. Dadurch fiel die Maschine nach links um und war nicht mehr fahrbereit.

Verkehrsunfallflucht in der Kirner Innenstadt, Zeugen gesucht!

Am frühen Morgen des 17.10.2021 kam es im Steinweg von Kirn zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei stieß ein bis dato unbekannter Verkehrsteilnehmer mit seinem Fahrzeug gegen eine Straßenlaterne. Durch den Anstoß fiel das Laternenglas zu Boden und zerbrach. Anschließend verließ der Verursacher die Örtlichkeit ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Dieser dürfte circa 500 Euro betragen. Bei einer durchgeführten Spurensuche konnten Fahrzeugteile des vermeintlichen Unfallverursachers aufgefunden und sichergestellt werden. Eine Auswertung steht noch aus.

Zeugenhinweise werden an die Polizeiinspektion Kirn unter der 06752-1560 erbeten.

Fahrzeug nach Verkehrsunfall in Dachlage im Straßengraben

Am 16.10.2021 gegen 12:15 Uhr meldete ein Ersthelfer einen Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der K62. Eine 38-jährige VW-Fahrerin befuhr hierbei die K62 von Meddersheim kommend in Fahrtrichtung Kirschroth. Kurz vor der Ortslage Kirschroth kam die Fahrerin infolge Unachtsamkeit nach links von der Fahrbahn ab, wodurch sich ihr Fahrzeug einmal überschlug und letztendlich in Dachlage zum Liegen kam. Die 38-Jährige wurde nach ersten Erkenntnissen nur leicht verletzt. Sie wurde zur weiteren medizinischen Abklärung in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht.

Sachbeschädigung

Am 16.10.21, gegen 14:03Uhr ,ereignete sich auf dem Parkplatz eines Kirchheimbolander Supermarktes eine Sachbeschädigung. Zwei bislang unbekannte Kinder/Jugendliche warfen vom Bahndamm aus mehrere Steine auf den Parkplatz und trafen hierbei einen geparkten PKW. An dem PKW entstand erheblicher Sachschaden.

Zu den Kindern/Jugendlichen ist bislang folgendes bekannt:

-zwei männliche Personen -ca. 10-14 Jahre alt -ca. 1,50m -eine

Person mit gelben Pullover

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Kirchheimbolanden zu melden.

Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen

Am 16.10.2021, kam es gegen 16:39 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit zwei Verletzten. Eine 54-Jährige befuhr mit ihrem PKW die K 69 von Rüssingen kommend in Fahrtrichtung Göllheim. Ein 71-Jähriger befuhr zu diesem Zeitpunkt die L 449 von Göllheim kommend in Fahrtrichtung Marnheim. An der Einmündung K 69/L 449 bog die 54-Jährige nach rechts, in Richtung Marnheim, auf die L 449 ein und missachtete hierbei die Vorfahrt des von links kommenden, vorfahrtsberechtigten 71-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der 71-Jährige, sowie die Beifahrerin der Unfallverursacherin erlitten leichte Verletzungen und mussten in umliegende Krankenhäuser verbracht werden. An den Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.