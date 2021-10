Einbruch in Einfamilienhaus – Täter flüchtig

Mainz-Marienborn (ots) – Bislang unbekannte Täter brachen am Montagvormittag in

ein Einfamilienhaus im Stadtteil Marienborn ein. Als die 77-jährige Bewohnerin

gegen 12:15 Uhr vom Einkaufen zurückkam stellte sie fest, dass ihr Haus komplett

durchwühlt war und verständigte sofort die Polizei. Zwei alarmierte Funkstreifen

und ein Diensthundeführer konnten dann eine eingeschlagene Scheibe im

Rückwärtigen Bereich des Hauses und mehrere Beschädigungen an einer Tür

feststellen. Weder bei einer Durchsuchung des Hauses durch den Diensthund, noch

bei den anschließenden Fahndungsmaßnahmen konnten verdächtigen Personen

festgestellt werden. Die Täter waren bereits geflüchtet und haben nach aktuellem

Ermittlungsstand mehrere Schmuckstücke aus dem Besitz der 77-Jährigen gestohlen.

Zudem verursachten die Täter einen hohen Sachschaden am und im Haus. Die Mainzer

Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und am Tatort Spuren gesichert,

die nun ausgewertet werden. Der Tatzeitraum wird derzeit auf ca. 10:30 bis 12:15

Uhr geschätzt. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird

gebeten sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in

Verbindung zu setzen.

Internetbetrug mit hohem Sachschaden

Mainz-Oberstadt (ots) – Eine 40-jährige Mainzerin wurde Opfer der bekannten

Betrugsmasche „Love-Scamming“. Der Täter nahm über ein soziales Netzwerk Kontakt

zu der Mainzerin auf. Nachdem sich die ausgetauschten Nachrichten zunächst auf

berufliche Themen beschränkten, gelang es dem Täter über mehrere Monate eine

persönliche Beziehung zum Opfer herzustellen und Vertrauen aufzubauen.

Unter dem Vorwand einer finanziellen Notlage bei einer Geschäftsreise im

Ausland, bat der unbekannte Täter die Mainzerin um finanzielle Unterstützung.

Letztlich überwies sie einen hohen fünfstelligen Betrag. Erst nach weiteren

Geldforderungen wurde das Opfer misstrauisch und erstattete Anzeige bei der

Mainzer Polizei.

Oftmals handelt es sich bei den virtuellen Partnern um keine real existierenden

Personen. Die sog. „Scammer“ sind sowohl bei Online-Partnerbörsen als auch den

Social Media aktiv. Das einzige Ziel besteht darin die Opfer um ihr Geld zu

betrügen. Viele fallen auf diese Masche rein, schließlich sind sie zu diesem

Zeitpunkt schon von ihrer Internet-Bekanntschaft emotional abhängig.

Im Umgang mit dem Internet könnte man sich selbst die Frage stellen, ob man auch

im realen Umfeld bereit wäre, einer letztlich flüchtig bekannten Person, Geld

zukommen zu lassen.