Karlsruhe-Hohenwettersbach – Hoher Sachschaden und zwei tote Haustiere bei Wohnhausbrand

Karlsruhe-Hohenwettersbach (ots) – Am Dienstagmorgen ist in einem Wohnhaus im

Hasensprung in Hohenwettersbach aus noch nicht geklärter Ursache ein Feuer

ausgebrochen. Nach derzeitigen Schätzungen entstand hierdurch ein Sachschaden

von rund 800.000 Euro. Die Bewohner bemerkten gegen 9.20 Uhr Flammen an der

Gebäuderückseite und versuchten diesen mit einem vorhandenen, handelsüblichen

Feuerlöscher entgegenzuwirken. Da dies jedoch erfolglos blieb brachten sie sich

schließlich in Sicherheit. Beim Eintreffen der bereits verständigten und

angerückten Feuerwehren aus Karlsruhe, Wolfartsweier, Hohenwettersbach und

Grünwettersbach stand das Gebäude mit meterhohen Flammen in Vollbrand.

Glücklicherweise befanden sich keine weiteren Personen im Gebäude, allerdings

konnten zwei Katzen nur noch tot geborgen werden. Während der bis gegen 12.00

Uhr andauernden Brandbekämpfung musste im angrenzenden Bereich zeitweise der

Strom und die Gasversorgung abgestellt werden. Wie es zu dem Feuer gekommen ist,

bedarf der weiteren Ermittlungen durch die Kriminalpolizei Karlsruhe. Das Haus

ist aktuell unbewohnbar. Der Brandort wurde für weitere kriminaltechnische

Untersuchungen beschlagnahmt.

Karlsruhe – Mehrere hochwertige Elektro-Werkzeuge aus Pkw entwendet – Polizei sucht Zeugen

Beiertheim-Bulach (ots) – Bislang unbekannte Täter entwendeten im Zeitraum

zwischen Sonntagabend 20.00 Uhr und Montagmorgen 07.15 Uhr aus einem in der

Hohenzollernstraße in Beiertheim-Bulach geparkten Firmenfahrzeug mehrere

Elektro-Werkzeuge im Wert von etwa 7.000 Euro.

Nach polizeilichen Feststellungen wurde das Fahrzeug bereits am Samstag gegen

17.30 Uhr in der Hohenzollernstraße abgestellt. Den Ermittlungen zufolge wurde

wohl im Laufe der Nacht zum Montag eine der hinteren Scheiben des

Firmenfahrzeugs eingeschlagen und die Maschinen der Marke Hilti aus dem

Kofferraum entwendet.

Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich beim

zuständigen Polizeirevier Karlsruhe-Südweststadt unter 0721 666-3411 zu melden.

Kronau – Kontrollstelle am Pendlerparkplatz

Karlsruhe (ots) – Beamte der Polizei sowie des Hauptzollamts betrieben am Montag

zwischen 13:00 Uhr und 18:00 Uhr eine Kontrollstelle am Pendlerparkplatz an der

Anschlussstelle Kronau.

Schwerpunkt der Kontrollaktion war die Bekämpfung von Drogen und Alkohol im

Straßenverkehr. Von 59 kontrollierten Fahrzeugen wurden acht Verstöße

festgestellt und geahndet. Es handelte sich zumeist um Verstöße gegen das

Betäubungsmittelgesetz und das Straßenverkehrsgesetz. Außerdem war noch jeweils

ein Verstoß gegen das Arzneimittelgesetz und das Kraftfahrzeugsteuergesetz zu

verzeichnen.

Ettlingen – Unbekannte beschädigen mehrere Autos – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Bislang unbekannte Täter zerkratzten im Zeitraum von Sonntag

18:15 Uhr bis Montag 11:00 Uhr mit einem bislang unbekannten Gegenstand mehrere

geparkte Fahrzeuge in der Schlesierstraße und richteten dabei einen Sachschaden

von über tausend Euro an. Die Fahrzeuge wurden auf der dem Gehweg zugewandten

Seite beschädigt.

Das Polizeirevier Ettlingen ist auf der Suche nach Zeugen. Sie werden gebeten

sich unter der Telefonnummer 07243 32000 zu melden.

Marxzell – Ein Leichtverletzter nach Vorfahrtsmissachtung

Karlsruhe (ots) – Eine 50-Jährige fuhr mit ihrem Pkw am Montag gegen 20.00 Uhr

auf der Heinrich-Hall-Straße in Richtung Blumenstraße. An der Kreuzung

missachtete sie die Vorfahrt eines 27-Jährigen und stieß mit dessen Pkw

zusammen. Der 27-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus

gebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 9.000 Euro geschätzt.

Philippsburg – Tageswohnungseinbrüche

Karlsruhe (ots) – Bislang drei Wohnungseinbrüche in Graben-Neudorf, Stettfeld

und Hambrücken musste die Polizei am Montag aufnehmen.

Zwischen 10 Uhr und 22 Uhr hebelten die bislang unbekannten Täter eine

Terrassentür an einem Einfamilienhaus in der Wiesenstraße in Neudorf auf.

Offenbar wurden die Täter bei dem Einbruch gestört, sodass nichts entwendet

wurde.

In Stettfeld wurde das Hoftor eines Anwesens in der Schönbornstraße während der

kurzen Abwesenheit der Eigentümer zwischen 13.20 Uhr und 14.30 Uhr am Montag

überklettert. Anschließend hebelten die Täter das Badezimmerfenster auf und

durchwühlten alle Räumlichkeiten des Anwesens. Hier hatten sie leider Erfolg und

entwendeten Schmuck.

Auch in Hambrücken, in der Weiherer Straße, wurde eine Familie Opfer von

Einbrechern. Die bislang unbekannten Täter gelangten über die Hauseingangstür

ins Innere. Dort wurde die ganze Wohnung durchwühlt und Uhren, Schmuck und

Bargeld entwendet.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei darauf hin, dass Eingangstüren

abgeschlossen werden sollten, nicht nur ins Schloss gezogen. Fenster nur kippen,

wenn Personen im Haus anwesend sind. Außerdem ist besondere Vorsicht in der

jetzt beginnenden dunklen Jahreszeit geboten. Wer verdächtige Personen oder

Fahrzeuge wahrnimmt, sollte sich Kennzeichen beziehungsweise Beschreibungen der

Personen merken und über Notruf die Polizei verständigen.

Karlsruhe – Einbrecher überrascht – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Durch einen Einbrecher aus dem Schlaf geweckt wurde am

Montagmorgen ein 20-jähriger Bewohner eines Einfamilienhauses in der Rülzheimer

Straße in der Karlsruher Nordweststadt. Der Täter bedrohte den jungen Mann mit

einem bislang unbekannten Gegenstand und konnte dann unerkannt flüchten.

Der Sohn der Hauseigentümer lag nach eigenen Angaben am Montagmorgen gegen 08.50

Uhr im Bett im Obergeschoss des Einfamilienhauses als er komische Geräusche aus

dem Nebenzimmer hörte. Er konnte dort einen unbekannten Mann sehen, der eine

Schublade durchwühlte. Als der Einbrecher den 20-Jährigen bemerkte, streckte er

bedrohlich einen Gegenstand nach ihm aus. Der junge Mann zog sich in sein Zimmer

zurück, und hielt die Tür zu. Der unbekannte Einbrecher rannte dann die Treppe

nach unten ins Erdgeschoss und verließ das Haus in unbekannte Richtung.

Offenbar hatte sich der Einbrecher durch ein aufgebrochenes Fenster im

Erdgeschoß Zugang zum Einfamilienhaus verschafft und sämtliche Zimmer und

Behältnisse durchsucht. Die Ermittlungen zum Diebesgut dauern an.

Der Zeuge konnte den Mann als ungefähr 175 cm groß und mit kräftiger Figur

beschreiben. Er trug eine türkisfarbene Übergangsjacke mit Kapuze und einen

hellblauen Mund-Nasen-Schutz. Der Zeuge meinte, der Mann sei um die 40 Jahre alt

gewesen.

Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst des Polizeipräsidiums Karlsruhe unter der

Telefonnummer 0721/666-5555 entgegen.

Waghäusel, Kirrlach – Schwerverletzter Radfahrer nach Kollision mit PKW

Waghäusel, Kirrlach (ots) – Auf einem Parkplatz eines Einkaufsmarkts in der

Waghäusler Straße kam es am Montagnachmittag zu einem Verkehrsunfall mit einem

schwerverletzten Radfahrer. Nach derzeitigen Ermittlungen der Polizei übersah

eine 63-jährige Daimler-Benz-Fahrerin dort gegen 15.10 Uhr den von links

kommenden Radfahrer. In der Folge kollidierte dieser mit dem Pkw und stürzte zu

Boden. Hinzugeeilte Rettungskräfte brachten den 76-jährige Radfahrer in ein

Krankenhaus. Er trug zum Unfallzeitpunkt keinen Schutzhelm. An den beiden

Fahrzeugen entstand lediglich geringer Sachschaden.

Ettlingen – Betrunkener Autofahrer auf der A5

Karlsruhe (ots) – Ein offensichtlich betrunkener Autofahrer fiel Polizeibeamten

am frühen Dienstagmorgen auf der Autobahn 5 in Fahrtrichtung Ettlingen auf. Der

Mann konnte erst an der Anschlussstelle Ettlingen kontrolliert werden.

Der Funkstreife fiel das Auto bereits auf der Südtangente auf, als dieses auf

die A5 in Fahrtrichtung Rastatt auffuhr. Das Auto fuhr sehr langsam. Beim

Verlassen der Autobahn, an der Anschlussstelle Ettlingen, konnte das Auto

kontrolliert werden. Hierbei konnte deutlicher Alkoholgeruch beim 43-jährigen

Fahrer wahrgenommen werden.

Ein Atemtest ergab einen Wert von über ein Promille. Der Mann wurde zur Entnahme

einer Blutprobe in ein Krankenhaus gebracht. Sein Führerschein wurde

einbehalten, er wird angezeigt. Sein Fahrzeug wurde abgeschleppt.