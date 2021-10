Mannheim-Neckarstadt: Unbekannter verursacht unter Alkohol Verkehrsunfall und flüchtet – Polizei bittet um Hinweise

Mannheim-Neckarstadt (ots) – In der Nacht von Sonntag auf Montag befuhr ein

bislang unbekannter Mann mit einem weißen Kleintransporter die

Heinrich-Ziller-Straße in Richtung Waldhofstraße, als er auf Höhe einer

Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und gegen einen am

Fahrbahnrand geparkten LKW prallte. An dem Kleintransporter, der in der Folge

nicht mehr fahrbereit war, entstand Totalschaden. Im Anschluss entfernte sich

der Unfallverursacher zu Fuß von der Unfallstelle und vertraute sich auf Höhe

„Neuer Messplatz“ einem ihm unbekannten 23-Jährigen an. Dieser verständigte

daraufhin die Polizei. Noch vor Eintreffen der Einsatzkräfte ergriff der

sichtlich alkoholisierte Unfallverursacher allerdings die Flucht und entfernte

sich zu Fuß in Richtung Pettenkoferstraße. Die sofort eingeleiteten

Fahndungsmaßnahmen führten bislang nicht zur Ergreifung des Mannes.

Personenbeschreibung: männlich, ca. 30 Jahre alt, ca. 180 cm groß, Dreitagebart

und dunkle ungepflegte Haare. Er soll zudem mit einer beigefarbenen Jacke mit

zwei Aufnähern sowie einer dunklen Hose bekleidet gewesen sein.

Die Höhe des Gesamtschadens wird derzeit auf rund 6500 Euro geschätzt. Das

Unfallfahrzeug wurde in der Folge abgeschleppt. Das Polizeirevier

Mannheim-Neckarstadt hat die weiteren Ermittlungen, unter anderem wegen des

Verdachts der Verkehrsunfallflucht, aufgenommen. Zeugen, die weitere Hinweise zu

dem Unfallhergang, dem Unfallverursacher sowie dessen weitere Fluchtrichtung

geben können, werden gebeten, sich unter der Tel.: 0621 33010 zu melden.

Mannheim-Neckarstadt: Fahrer eines Paketversanddienstes verursacht Verkehrsunfall und flüchtet – Polizei bittet um Hinweise

Mannheim-Neckarstadt (ots) – Am Montag, gegen 14:40 Uhr, befuhr ein bislang

Unbekannter mit dem Fahrzeug eines Versanddienstes die Riedfeldstraße in

Richtung „Alter Messplatz“, als er auf Höhe der Alphornstraße nach links in

diese einbiegen wollte. Nachdem er einen entgegenkommenden Golf, der in Richtung

Untermühlaustraße unterwegs war, vorbeifahren ließ, setzte der Unbekannte

schließlich zum Abbiegen an. Hierbei verschätzte er sich offenbar und streifte

noch das Heck des Golfs. Noch bevor er seinen Pflichten als Unfallverursacher

nachkam, flüchtete der Verursacher weiter in Richtung Alphornstraße. An dem Golf

entstand Sachschaden in Höhe von rund 5000 Euro. Derzeit ist lediglich bekannt,

dass es sich bei dem unbekannten Fahrzeugführer um einen Mann mit leichtem Bart

gehandelt haben soll, der zwischen 30 und 40 Jahre alt gewesen sein dürfte. Laut

Aussage des Geschädigten, soll es sich bei dem Verursacherfahrzeug um das des

Versanddienstes „UPS“ gehandelt haben.

Die Ermittlungen des Verkehrsdienstes Mannheim sind diesbezüglich bereits im

Gange.Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben sowie weitere Angaben zu

dem Unfallverursacher und dessen Fluchtrichtung machen können, werden gebeten,

sich unter der Tel.: 0621 174 4222 zu melden.

Mannheim-Oststadt: unbekannter BMW-Fahrer verursacht Unfall bei Fahrstreifenwechsel und flüchtet – Zeugen gesucht

Mannheim-Oststadt (ots) – Am Montagmorgen, gegen 07:00 Uhr, befuhr ein bislang

unbekannter BMW-Fahrer die Viehofstraße in Richtung Hauptbahnhof. Auf Höhe der

Stotzstraße wechselte der BMW-Fahrer plötzlich von der linken auf die rechte

Fahrspur. Hierbei schnitt er einen 64-Jährigen, der mit seinem LKW in gleicher

Richtung unterwegs war. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, leitete der

64-Jährige eine Gefahrenbremsung ein. Ein hinter ihm fahrender 25-Jähriger

erkannte dies zu spät und fuhr in der Folge mit seinem LKW auf den 64-Jährigen

auf. Der BMW-Fahrer flüchtete unterdessen in unbekannte Richtung.

Glücklicherweise wurde bei dem Zusammenstoß niemand verletzt. An beiden LKWs

entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro.

Das Polizeirevier Mannheim-Oststadt hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen

und sucht nun nach dem geflüchteten BMW-Fahrer. Verkehrsteilnehmer, die den

Unfallhergang beobachtet haben sowie Angaben zu dem gesuchten BMW und dem

Unfallverursacher machen können, werden gebeten, sich unter der Tel.: 0621 174

3310 zu melden.

Mannheim-Käfertal: Taxifahrer missachtet Rotlicht – Radfahrerin schwer verletzt

Mannheim-Käfertal (ots) – Am Montagabend gegen 19 Uhr befuhr ein 72-Jähriger mit

seinem Taxi die Straße „Auf dem Sand“ in Richtung Speckweg, als er auf Höhe der

Hausnummer 20 das Rotlicht einer Ampel missachtete. Eine 31-jährige Radfahrerin,

die in diesem Moment die Fahrbahn überquerte, wurde daraufhin von dem Fahrzeug

erfasst. Hierbei stürzte die Frau auf die Motorhaube des 72-Jährigen und im

Anschluss auf die Fahrbahn. Das Rad der 31-Jährigen wurde durch den Aufprall auf

die Gegenfahrbahn geschleudert und prallte dort gegen einen Audi. Die Frau

erlitt durch den Zusammenstoß schwere Verletzungen. Nach ihrer ersten Behandlung

am Unfallort wurde sie mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht.

Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 5000 Euro.

Der Verkehrsdienst Mannheim hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Mannheim-Innenstadt/Neckarstadt:Unbekannter BMW-Fahrer gefährdet mehrere Verkehrsteilnehmer und flüchtet – Polizei bittet um Hinweise

Mannheim-Innenstadt/Neckarstadt (ots) – Bereits am Sonntagnachmittag gefährdete

ein bislang unbekannter BMW-Fahrer mehrere Autofahrer im Mannheimer Stadtgebiet.

Zunächst soll der Unbekannte gegen 17:15 Uhr auf Höhe der

Kurt-Schuhmacher-Brücke einen 46-Jährigen PKW-Fahrer bedrängt und in der Folge

verbotswidrig rechts überholt haben. Im Anschluss sei der BMW-Fahrer durch

weitere riskante Fahr-und Überholmanöver aufgefallen. Ein Verkehrsteilnehmer sei

durch den BMW-Fahrer derart geschnitten worden, dass dieser nur durch eine

Gefahrenbremsung Schlimmeres verhindern konnte. Wer am Steuer des BMWs saß, ist

derzeit noch nicht bekannt. Bei dem blauen BMW soll es sich um ein älteres

Modell mit MA-Kennzeichen gehandelt haben.

Das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt hat die weiteren Ermittlungen wegen des

Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs aufgenommen und sucht nun dringend

nach Zeugen, die Angaben zu dem Fahrer des BMWs machen können und/oder ebenfalls

durch den Unbekannten gefährdet wurden. Die Zeugen und Betroffenen werden

gebeten, sich unter der Tel.: 0621 174 33010 zu melden.

Mannheim-Innenstadt: Räuberischer Diebstahl im Kaufhaus, 35-Jähriger in Untersuchungshaft

Mannheim-Innenstadt (ots) – Am Montagnachmittag gegen 16:30 Uhr entwendeten ein

35-Jähriger und ein 20-jähriger Tatverdächtiger aus einem Kaufhaus im Mannheimer

Quadrat P1 mehrere Parfumflacons im Gesamtwert von über 500 Euro. Nachdem die

Männer die Parfums in ihre Rucksäcke und Taschen gesteckt hatten und das

Geschäft verlassen wollten, wurden sie von den Ladendetektiven des Kaufhauses

angesprochen. Während sich der 20-jährige Verdächtige kooperativ zeigte und

einem Detektiv in sein Büro folgte, wehrte sich der 35-jährige vehement mit

Schlägen und Tritten gegen die vorläufige Festnahme. Hierbei erlitten zwei der

Ladendetektive leichte Verletzungen. Der 35-jährige Mann wurde wegen des

Verdachts des räuberischen Diebstahls einem Haftrichter vorgeführt, welcher

Untersuchungshaft gegen ihn anordnete. Das Polizeirevier Mannheim-Innenstadt hat

außerdem gegen beide Männer die Ermittlungen wegen des Verdachts des

gemeinschaftlichen gewerbsmäßigen Diebstahls aufgenommen.