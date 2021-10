Dielheim – Rhein-Neckar-Kreis: Vermisst – Polizei bittet um Mithilfe

Dielheim – Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am 16.10.2021 gegen 17:00 Uhr verließ der

31-Jährige Franklin B. die elterliche Wohnung in der Talstraße in Dielheim und

wird seitdem vermisst. Die Suche nach dem Vermissten in der näheren Umgebung und

an bekannten Hinwendungsorten von Franklin B. verlief bisher negativ.

Franklin B. ist 176 cm groß und wiegt ca. 95 kg. Er trug zuletzt eine ¾ lange,

blaue Hose mit Blumenmuster und eine dunkle Sweatjacke mit Kapuze. Er führt

möglicherweise ein schwarz-rotes Fahrrad und einen Trolley mit sich.

Ein Foto des Vermissten ist auf dem Fahndungsportal der Polizei einzusehen: http

s://fahndung.polizei-bw.de/tracing/dielheim-rhein-neckar-kreis-vermisstenfahndun

g/

Die Polizei bittet Zeugen, die Franklin B. gesehen haben oder Hinweise auf

seinen möglichen Aufenthalt haben, sich an die Telefonnummer 0621 174 – 4444 zu

wenden

Hirschberg an der Bergstraße / Großsachsen / Rhein-Neckar-Kreis: Radfahrer spuckt 84-jähriger Autofahrerin ins Gesicht und flüchtet – Zeugen gesucht!

Hirschberg an der Bergstraße (ots) – Am Samstag gegen 15:30 Uhr spuckte ein

Radfahrer an einer roten Ampel auf der B3 kurz vor dem Ortseingang Großsachsen

einer 84-jährigen Autofahrerin ins Gesicht und flüchtete.

Die 84-Jährige war auf der B3 von Leutershausen kommend in Richtung Großsachsen

unterwegs, als ihr der Radfahrer bereits im Rückspiegel auffiel. Er schrie der

Autofahrerin aggressiv hinterher und holte diese an einer roten Ampel wieder

ein. Hier stoppte er auf Höhe der Fahrertür und brüllte die 84-jährige Frau an.

Diese öffnete das Fenster der Fahrertür, woraufhin der Radfahrer der Frau

unvermittelt ins Gesicht spuckte. Anschließend flüchtete der Mann. Er war ca. 40

Jahre alt und hatte ein buntes Radtrikot an.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise auf den Täter geben

können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06203/61301 beim

Polizeiposten Schriesheim zu melden.

Schwetzingen, Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall zwischen LKW und PKW; Zeugen gesucht – Pressemitteilung Nr.2

Schwetzingen, Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Der genaue Unfallhergang ist nach wie

vor weiter unklar. Eine 71-jährige Hyundai-Fahrerin wurde am Montagnachmittag

gegen 14:15 Uhr schwer verletzt, als sie die B 291 in Richtung Hockenheim befuhr

und mit einem 43-jährigen LKW-Fahrer kollidierte, der auf die L 599 in Richtung

Ketsch abbog. Der beim Verkehrsunfall entstandene Sachschaden wird derzeit auf

rund 10.000 Euro geschätzt.

Der Verkehrsdienst Mannheim sucht dringend Zeugen, die den Unfallhergang

beobachtet haben und diesbezüglich Angaben machen können. Sie werden gebeten,

sich unter der Tel.: 0621 174 4222 zu melden.

Weinheim / Rhein-Neckar-Kreis: Zwei Einbrüche – Zeugen gesucht!

Weinheim (ots) – Am Montag wurden dem Polizeirevier Weinheim zwei Einbrüche

gemeldet – in der Weimarer Straße und in der Freudenbergstraße. In der Weimarer

Straße verschafften sich der oder die Täter im Zeitraum von Dienstag, dem

12.10.2021, gegen 14:15 Uhr, bis Montag, den 18.10.2021, gegen 14:10 Uhr, über

eine Terrassentür gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus, durchwühlten es

nach Wertgegenständen und entwendeten Schmuck im Wert von mehr als 4000 Euro. Im

Anschluss gelang es dem Täter oder den Tätern unerkannt zu flüchten.

In der Freudenbergstraße lässt sich der Tatzeitraum auf Montag, den 18.10.2021,

von 14:00 Uhr bis 20:15 Uhr eingrenzen. Hier stiegen der oder die Täter auf

einen Balkon im ersten Obergeschoss, schlugen eine Fensterscheibe ein und

gelangten so in die Wohnung des Mehrfamilienhauses. Auch hier durchwühlten der

oder die Täter die Wohnung und entwendeten Schmuck im Wert von mehr als 500

Euro. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich

unter der Telefonnummer 06201/1003/0 beim Polizeirevier Weinheim zu melden.

Leimen / Rhein-Neckar-Kreis: Straßenbahn kollidiert mit Auto

Leimen (ots) – Am Montag gegen 20 Uhr kollidierte im Kreuzungsbereich Rohrbacher

Straße / Turmgasse eine Straßenbahn mit einem BMW. Der 44-jährige BMW-Fahrer

wollte von der Rohrbacher Straße nach rechts in die Turmgasse abbiegen,

missachtete eine rote Ampel und übersah eine in gleich Richtung fahrende

Straßenbahn. Dem 44-jährige Fahrer der Straßenbahn gelang es nicht mehr

rechtzeitig zu bremsen, weshalb er mit dem BMW zusammenstieß. Verletzt wurde bei

dem Unfall niemand. Es entstand jedoch ein Sachschaden von mehr als 10.000 Euro.

Der Schienenverkehr war bis 20.40 Uhr blockiert.

Angelbachtal-Eichtersheim: Unfallflucht; Zeugen gesucht

Angelbachtal-Eichtersheim (ots) – Bereits am Sonntag, kurz nach 17 Uhr, kam es

in der Hauptstraße, Höhe Anwesen Nr. 44 zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich

der Verursacher anschließend unerlaubt entfernte.

Laut einer Zeugin soll ein älterer, bärtiger Mann mit seinem silbernen Opel beim

rückwärts Ausparken gegen einen schwarzen Seat Ibiza gestoßen sein. Dabei

entstand ein Sachschaden von rund 3.000.- Euro. Ob am Fahrzeug des Verursachers

ein Schaden entstand, ist noch unklar.

Sofort nach Bekanntwerden des Unfalls wurde nach dem flüchtigen Auto gefahndet,

jedoch ohne Ergebnis.

Hinweise nimmt das Polizeirevier Sinsheim, tel.: 07261/690-0 entgegen.

Hockenheim / A61: Aufmerksamer Zeuge verfolgt betrunkene Autofahrerin

Hockenheim (ots) – Am Montag gegen 20:30 Uhr verfolgte ein aufmerksamer Zeuge

eine betrunkene Peugeot-Fahrerin, die nicht mehr in der Lage war, ihr Auto

sicher zu führen. Dem Zeugen fiel die Fahrweise der 46-jährige Frau bereits in

Rotenberg bei Rauenberg auf, wo sie immer wieder von der Straße abkam und in den

Grünstreifen fuhr. Er folgte der Betrunkenen auf die A6 in Fahrtrichtung

Hockenheim und verständigte die Beamten. Kurz vor dem Autobahndreieck Hockenheim

setzten sich die alarmierten Polizeibeamten mit ihrem Fahrzeug hinter die

46-Jährige. Diese bog schließlich auf die A61 in Richtung Speyer ab und fuhr mit

60 km/h auf dem linken Fahrstreifen. Immer wieder kam sie nach rechts und links

von der Fahrbahn ab und bremste grundlos. An der Anschlussstelle

Hockenheim/Speyer leitete die Streife die Betrunkene von der Autobahn ab und

kontrollierten diese auf einem Feldweg. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von

1,28 Promille. Nachdem der Frau auf dem Polizeirevier der Autobahnpolizei

Walldorf eine Blutprobe entnommen wurde, durfte sie wieder gehen. Die

Fahrzeugschlüssel und der Führerschein wurden sichergestellt.

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Kontrollstelle des Polizeireviers Weinheim – Ergebnis

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Montag richteten Beamtinnen und Beamte

des Polizeireviers Weinheim am „Park & Ride“ Parkplatz an der K4229 in

Fahrtrichtung Weinheim-Sulzbach eine Kontrollstelle zur Bekämpfung von Alkohol-

und Drogendelikten im Straßenverkehr ein. Die Kontrollstelle wurde zwischen 12

und 19 Uhr betrieben. Dabei stellten die Polizistinnen und Polizisten

nachfolgende Verstöße fest:

5 Trunkenheitsfahrten unter dem Einfluss von Cannabisprodukten,

eine Trunkenheitsfahrt unter dem Einfluss von Kokain und

eine Trunkenheitsfahrt unter dem Einfluss von Kokain und daraus resultierend 4 weitere Strafanzeigen wegen des Verdachts

des vorherigen Drogenbesitzes.

des vorherigen Drogenbesitzes. In zwei Fällen wurden geringe Mengen Cannabis gefunden und

eine per Haftbefehl gesuchte Person wurde festgenommen.

Ein 50-jähriger VW-Fahrer muss ebenfalls mit einer Anzeige wegen Trunkenheit im

Straßenverkehr rechnen. Er war kurz vor 16 Uhr stark alkoholisiert in die

Kontrollstelle eingefahren. Ein Alkoholtest ergab ein Ergebnis von über 1

Promille. Da der Mann zusätzlich noch unter dem Einfluss von starken

Medikamenten stand, wurde ihm auf dem Polizeirevier eine Blutprobe entnommen.

Die Weiterfahrt war für den Mann beendet. Er muss nun mit

führerscheinrechtlichen Konsequenzen rechnen.

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Saunabesuch endet im Polizeirevier

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Montagnachmittag gegen 16:30 Uhr

kontrollierten Beamten der Autobahnpolizei Walldorf einen 32-jährigen

Audi-Fahrer in der Dietmar-Hopp-Straße in Sinsheim. Einem aufmerksamen Zeugen

war aufgefallen, dass der 32-Jährige im betrunkenen Zustand mit seinem PKW vom

Parkplatz der dortigen Saunawelt fuhr. Ein bei der Verkehrskontrolle

durchgeführter Alkoholtest ergab ein Ergebnis von über 1,5 Promille. Der Mann

musste die Beamten daher auf das Revier begleiten und dort eine Blutprobe

abgeben. Einen Führerschein konnte der Mann nicht vorweisen, da ihm dieser

bereits Anfang des Jahres entzogen worden war. Neben einer Anzeige wegen

Trunkenheit im Straßenverkehr erwartet ihn nun auch ein Strafverfahren wegen

Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Schwetzingen: Verkehrsunfall zwischen LKW und PKW, Zeugen gesucht

Schwetzingen (ots) – Am Montagnachtmittag gegen 14.15 Uhr kam es auf der B 291

in Höhe der Einmündung in Fahrtrichtung Ketsch zu einem folgeschweren

Verkehrsunfall. Hierbei kollidierte ein LKW-Fahrer mit seinem Sattelzug während

des Abbiegevorgangs auf die L 599 in Fahrtrichtung Ketsch mit einer ihm

entgegenkommenden PKW-Fahrerin, welche die B 291 in Richtung Hockenheim befuhr.

Durch den Verkehrsunfall wurde die PKW-Führerin verletzt und kam mit einem

Rettungswagen in eine nahegelegene Klinik. Der genaue Unfallhergang ist noch

unbekannt. Zeugen, welche den Verkehrsunfall beobachtet haben, werden gebeten

sich telefonisch bei der Verkehrspolizei Mannheim unter 0621-4220 zu melden.

Eberbach: Motorradfahrer kollidiert mit Auto

Eberbach (ots) – Ermittlungen zufolge befuhr eine 52-jährige Fahrerin eines

Peugeot die Wilhelm-Blos-Straße in südliche Richtung und wollte auf das dortige

Tankstellengelände einbiegen. Hierbei übersah sie einen ihr entgegenkommenden

20-jährigen Motorradfahrer. Der Motorradfahrer kam nach dem Zusammenstoß zu Fall

und wurde durch einen Rettungswagen in eine naheliegende Klinik verbracht. An

den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von ca. 6.000 EUR. Zur Unfallaufnahme

war die Wilhelm-Blos-Straße in nördliche Fahrtrichtung bis ca. 16.30 Uhr

gesperrt. Zu nennenswerten Verkehrsbeeinträchtigungen kam es hierdurch nicht.