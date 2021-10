Einbruch in Baumarkt

Kaiserslautern (ots) – Unbekannte sind am Wochenende in den Außenbereich eines

Baumarktes am Opelkreisel eingebrochen. Zwischen Samstag,20:30 Uhr und Montag,

7:30 Uhr verschafften sich die Einbrecher über einen Zaun Zutritt zum Gelände.

Sie entwendeten mehrere Quadratmeter Pflastersteine, sowie Kohlebriketts und

drei bis vier Kühlboxen. Zeugen, die Hinweise geben können oder Verdächtiges

wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2250

mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |elz

Aggressiver Randalierer

Kaiserslautern (ots) – Weil er sich sowohl anderen als auch sich selbst

gegenüber aggressiv verhielt, hat die Polizei am Montagnachmittag einen Mann in

Gewahrsam genommen. Der 40-Jährige war aufgefallen, weil er vor einem

Einkaufsmarkt in der Zollamtstraße Passanten anpöbelte und stark alkoholisiert

war. Ein Mitarbeiter rief die Polizei. Als die Polizeistreife vor Ort eintraf,

versuchte der Mann weiterhin Passanten anzupöbeln. Er erhielt einen

Platzverweis, dem er nur kurzfristig nachkam. Danach weigerte er sich die

Örtlichkeit zu verlassen und skandierte verfassungsfeindliche Parolen. Weil er

starke Stimmungsschwankungen zeigte und sich sowohl den Beamten als auch anderen

Passanten und sich selbst gegenüber aggressiv verhielt, wurde der 40-Jährige

gefesselt. Der Mann wurde in Gewahrsam genommen und aufgrund seines psychischen

Ausnahmezustands in einer Fachklinik vorgestellt. |elz

Alkoholisiert Unfall gebaut

Kreis Kaiserslautern (ots) – Unter dem Einfluss von Alkohol hat ein Mann am

Montagabend einen Unfall gebaut. Der 65-Jährige war gegen 18 Uhr mit seinem

Mercedes auf der Landstraße 367 von Kaiserslautern in Richtung Weilerbach

unterwegs. Er kam nach rechts von der Straße ab. An einem Hang geriet der Pkw in

Schräglage, überschlug sich und kam im Graben zum Stehen. Zeugen, die den Unfall

beim Vorbeifahren beobachten konnten, riefen die Polizei. Während der Aufnahme

des Unfalls stellten die Polizeibeamten vor Ort beim Unfallverursacher

alkoholbedingte Auffälligkeiten fest. Ein Atemalkoholtest bestätigte den

Verdacht und zeigte 0,9 Promille an. Durch den Unfall wurde der 65-Jährige

verletzt. Er kam in ein Krankenhaus, dort wurde ihm auch eine Blutprobe zur

Bestimmung des Alkoholkonsums entnommen. Er muss mit Anzeigen wegen Fahrens

unter Alkoholeinfluss und Gefährdung des Straßenverkehrs rechnen. Seine

Fahrerlaubnis wurde vorläufig sichergestellt. Der Pkw musste abgeschleppt

werden. |elz

Verhängnisvolle Verkehrskontrolle

Kaiserslautern (ots) – Eine Verkehrskontrolle ist einem Mann in der Nacht zu

Dienstag zum Verhängnis geworden. Polizeibeamte hatten den 25-Jährigen gegen ein

Uhr mit seinem Pkw in der Merkurstraße gestoppt. Bei der Kontrolle fiel den

Beamten die drogentypischen Ausfallerscheinungen auf. Ein Urintest reagierte

positiv auf Amphetamin, Kokain und THC. Dazu konnte der Mann keine gültige

Fahrerlaubnis vorweisen. Eine Abfrage ergab, dass sie ihm entzogen wurde. Doch

damit nicht genug: Eine Abfrage der angebrachten Kennzeichen ergab, dass diese

nicht auf das angetroffene Fahrzeug ausgegeben sind. Auch konnten im

Fahrzeuginnenraum ein paar weitere, augenscheinlich aktuell zugelassene

Kennzeichen, festgestellt werden. Auf den 25-Jährigen kommen Strafverfahren

wegen Führens eines Kraftfahrzeugs unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln,

Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz, Fahrens ohne Fahrerlaubnis,

Diebstahls von Kennzeichen, Kennzeichenmissbrauchs, Verstoßes gegen das

Pflichtversicherungsgesetz und wegen des Verstoßes gegen das

Kraftfahrzeugsteuergesetzt zu. Das Fahrzeug wurde vor Ort verschlossen

abgestellt, die Schlüssel, der Fahrzeugbrief als auch alle Kennzeichen wurden

sichergestellt. |elz

In Finger gebissen

Kreis Kaiserslautern (ots) – Die Polizei sucht Zeugen, die am Montag gegen 16:45

Uhr auf dem Parkplatz des Einkaufsmarktes in der Europastraße in Weilerbach

unterwegs waren. Dort kam es in dem Testzentrum auf dem Parkplatz zu einer

Körperverletzung. Der Täter flüchtete unerkannt. Vor Ort trafen die Beamten auf

eine Mitarbeiterin des Testzentrums, die angab wenige Minuten zuvor von einem

Mann, der einen Test durchführen lassen wollte in den Finger gebissen worden zu

sein. Die 22-Jährige wollte ihm bei der notwendigen Online-Registrierung

behilflich sein, daraufhin packte er unvermittelt ihre linke Hand und biss ihr

in den Mittelfinger. Die Frau beschrieb den Mann als circa 1,80 Meter groß, mit

kräftiger Statur. Er hatte graue Haare, einen Bart und trug eine schwarze

Jogginghose und ein Hemd. Weitere Hinweise nimmt die Polizeiinspektion 2 unter

der Nummer 0631 369-2250 jederzeit entgegen. |elz

Betrunkener Rollerfahrer

Kaiserslautern (ots) – Die Polizei hat am frühen Dienstagmorgen in der

Fackelwoogstraße einen betrunkenen Rollerfahrer aus dem Verkehr gezogen. Er fiel

den Beamten auf, als er die Richard-Wagner-Straße befuhr. An der Kreuzung

Fackelwoogstraße/Königstraße hielten die Beamten den 62-Jährigen an. Der Mann

hatte eine verwaschene Sprache und roch stark nach Alkohol. Ein Atemalkoholtest

ergab 2,97 Promille. Der Mann musste die Beamten mit zu einer

Polizeidienststelle begleiten. Dort wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Sie soll

Aufschluss über seine Blutalkoholkonzentration geben. Führerschein und

Rollerschlüssel wurden sichergestellt. Der 62-Jährige blickt einem

Strafverfahren entgegen. Er kann mit dem Entzug seiner Fahrerlaubnis rechnen.

|elz

Kassiererin bedroht

Mehlingen (Kreis Kaiserslautern) (ots) – In einem Supermarkt in Mehlingen ist am

Montagvormittag eine Mitarbeiterin von einem Kunden bedroht worden. Die

Kassiererin hatte den unbekannten Mann kurz vor 10 Uhr darauf hingewiesen, seine

Mund-Nasen-Maske richtig zu tragen. Daraufhin zückte der Mann ein Messer und

entgegnete der Frau, sie solle sich „nicht so anstellen“, er sei ja auch

geimpft.

Ein weiterer Kunde, der zusammen mit dem Täter an der Kasse stand, mischte sich

ein und versuchte den Mann zu beruhigen. Anschließend verließen die beiden den

Markt und stiegen gemeinsam in ein Fahrzeug, das auf dem Parkplatz stand.

Das Kennzeichen des Wagens ist bekannt. Die weiteren Ermittlungen laufen. Auf

den verantwortlichen Täter kommt eine Strafanzeige zu. |cri

Mehrmals in die Luft geschossen

Kaiserslautern (ots) – Wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz hat sich ein Mann

aus dem Stadtgebiet am Montag eine Strafanzeige eingehandelt. Der 71-Jährige war

in der Mittagszeit in der Friedenstraße aufgefallen, weil er öffentlich eine

Gasdruckpistole mit sich führte und damit mehrmals in die Luft schoss.

Als eine Streife den Mann kontrollierte, stellte sich heraus, dass er nicht im

Besitz des erforderlichen kleinen Waffenscheins ist. Der 71-Jährige wurde

widerstandslos festgenommen und zur nächsten Dienststelle gebracht.

Er gab an, dass er die Waffe lediglich in einem örtlichen Fachgeschäft abgeben

wollte. Der Grund der Schüsse blieb unklar. Gefährdet wurde nach derzeitigen

Erkenntnissen niemand.

Die Waffe wurde sichergestellt und die Wohnung des Mannes nach weiteren Waffen

durchsucht. Ein Strafverfahren ist eingeleitet. |cri

Wer hat das Wohnmobil gestreift?

Kaiserslautern (ots) – Eine Unfallflucht ist der Polizei am Montagmittag aus der

Hegelstraße gemeldet worden. Hier wurde ein Wohnmobil, das am Fahrbahnrand in

Richtung Fritz-Walter-Straße abgestellt war, von einem anderen Fahrzeug

gestreift und beschädigt. Zurück blieb ein Schaden an der linken Heckseite in

Höhe der Heckscheibe.

Vom Verursacher fehlt jede Spur. Der Unfall muss zwischen Sonntagend, 22.30 Uhr,

und Montagmittag, 12 Uhr, passiert sein.

Hinweise auf den möglichen Unfallverursacher und sein Fahrzeug nimmt die

Polizeiinspektion 1 in der Gaustraße unter der Nummer 0631 / 369 – 2150

jederzeit entgegen. |cri

Autofahrer bringt Radler zu Fall

Kaiserslautern (ots) – Ein Autofahrer hat am Montagnachmittag in der

Bremerstraße einen Fahrradfahrer zu Fall gebracht. Der 72-jährige Opel-Fahrer

war hinter dem Fahrrad in Fahrtrichtung Kreisverkehr unterwegs und hielt zu dem

vorausfahrenden Biker nicht genügend Sicherheitsabstand ein. Dadurch kam es zu

einem Kontakt zwischen dem Pkw und dem Hinterreifen des Fahrrads.

Durch den Anstoß wurde der Radler sozusagen zur Seite geschubst und stürzte zu

Boden. Der 70-jährige Mann zog sich eine Verletzung am Ellenbogen zu. Die

Verständigung des Rettungswagens lehnte er jedoch ab. |cri

Unfall durch Sekundenschlaf

Schneckenhausen (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Obwohl er müde war, hat sich ein

Mann aus dem Stadtgebiet am Montagnachmittag ans Steuer seines Autos gesetzt und

ist losgefahren. Unterwegs fielen ihm die Augen zu und es kam zu einem Unfall:

Zwischen Schneckenhausen und Otterberg kam der 53-Jährige mit seinem Pkw von der

Fahrbahn ab und schrammte an der Leitplanke entlang. Die Folge: Ein Schaden, der

sich über die komplette Beifahrerseite des Ford EcoSport zog.

Verletzt wurde zum Glück niemand. Das hätte auch anders ausgehen können.

Deshalb: Bitte niemals übermüdet ans Steuer setzen! Man gefährdet sowohl sich

selbst als auch andere… |cri