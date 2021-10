Einbruch in Gundersheim

In der Zeit zwischen Sonntag, 17.10.2021, 15.00 Uhr und Montag, 18.10.2021, 09.00 Uhr wurde in ein Einfamilienhaus in Gundersheim eingebrochen. Der oder die unbekannten Täter gelangten gewaltsam durch die rückseitige Terassentür in das Anwesen in der Otto-Hahn-Straße. Dort wurden in mehreren Räumen Schränke durchsucht und deren Inhalt auf dem Boden verteilt. Anschließend entkamen der oder die Täter in unbekannte Richtung. Es wurde ein 4-stelliger Bargeldbetrag entwendet. Die Polizei Alzey bittet um Zeugenhinweise unter 06731/9110.

Widerstand bei Festnahme

Worms (ots) – Ein 24-jähriger Wormser sollte am gestrigen Montag, gegen 15:00

Uhr, von Beamten der Kriminalpolizei in der Steinstraße einer Kontrolle

unterzogen werden. Sofort versuchte der wegen diverser Drogendelikte

amtsbekannte Mann die Flucht zu ergreifen, was die eingesetzten Beamten jedoch

verhindern konnten. Beim Versuch ihn festzuhalten, leistete der spätere

Beschuldigte massiven körperlichen Widerstand und musste zu Boden gebracht und

schließlich gefesselt werden. Im Anschluss wurde er zur Polizeidienststelle

verbracht. Wie sich herausstellte, führte der Wormser unter anderem mehrere

Gramm Marihuana, eine kleine Menge Kokain und diverse Gegenstände für den Konsum

dieser Betäubungsmittel mit. Eine richterlich angeordnete Durchsuchung seiner

Wohnung führte nicht zum Auffinden weiterer Drogen. Nach Abschluss der Maßnahmen

wurde der Beschuldigte entlassen. Ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoß gegen

das Betäubungsmittelgesetz und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte wurde

eingeleitet. Bei dem Einsatz wurde ein Polizeibeamter leicht verletzt. Der

Beschuldigte selbst blieb unverletzt.