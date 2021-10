HEF

Audi A 1 beschädigt

Bad Hersfeld – In der Zeit von Freitag (15.10.), 12:30 Uhr, bis Sonntag (17.10.), 11:10 Uhr, parkte eine 22-Jährige aus Rinteln ihren Audi A 1 in der Straße „Am Kurpark“ ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand. Ein unbekannter Fahrzeugführer beschädigte den Pkw und entfernte sich unerlaubt. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 1.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Vorfahrt missachtet

Philippsthal – Am Freitag (15.10.), gegen 14:45 Uhr, befuhren ein 25-jähriger Fahrer eines Opel Astra aus Philippsthal und ein 81-jähriger Fahrer eines Opel Corsa aus Philippsthal die Ulsterstraße von der Wiesenstraße kommend. Die Fahrzeugführer wollten nach rechts in die Straße Zollhaus einbiegen. Der Fahrer des Astra war bereits angefahren, als ein unbekannter Fahrzeugführer vom Parkplatz der Bäckerei kommend nach links auf die Straße Zollhaus fuhr, ohne den entgegenkommenden 25-jährigen Fahrer passieren zu lassen. Der Astra-Fahrer leitete sofort eine Vollbremsung ein, die der nachfolgende 81-jährige Fahrer des Corsa zu spät bemerkte und auffuhr. Ein Mitfahrer im Astra wurde leicht verletzt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 4.000 Euro. Bei dem Verursacher handelt es sich um einen graublauen Hyundai mit deutschem amtlichen Kennzeichen. Näheres ist nicht bekannt. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Wildwechsel sorgt für Verkehrsunfall

Niederaula – Am Montag (18.10.), gegen 18:45 Uhr, befuhr ein 42-jähriger Fahrer eines Opel Insignia aus Niederaula die K 31 von Hattenbach kommend in Richtung Niederaula. Circa 750 Meter vor Niederaula überquerte eine Rotte Wildschweine die Fahrbahn. Der Fahrer wich den Tieren aus und fuhr nach rechts in den Straßengraben. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 5.500 Euro.

Zusammenstoß beim Abbiegen

Lauterbach – Am Mittwoch (13.10.), gegen 19:15 Uhr, befuhr ein 31-jähriger Pkw-Fahrer mit seinem Audi die Straße „Goldhelg“ und wollte nach links auf die Umgehungsstraße in Richtung „Cent“ einbiegen. Dabei übersah er einen 25-jährigen Pkw-Fahrer, welcher mit seinem Daimler Chrysler C200 die Umgehungsstraße in Richtung Fulda befuhr. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Bei dem Unfall blieben beide Fahrzeugführer unverletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von insgesamt rund 8.000 Euro.

Von Fahrbahn abgekommen

Schotten – Am Donnerstag (14.10.), gegen 21:15 Uhr, befuhr eine 53-jährige Pkw-Fahrerin mit ihrem Opel Corsa die Bundesstraße von Gedern kommend in Richtung Schotten. Sie verlor aus bislang unbekannten Gründen die Kontrolle über ihren Opel, kam von der Fahrbahn ab und prallte gegen die dort befindliche Schutzplanke. Die Pkw-Fahrerin verletzte sich bei dem Unfall schwer. Sie wurde in das Uniklinikum Gießen eingeliefert. Es entstand Sachschaden von rund 2.800 Euro.

Mit Pkw überschlagen

Schlitz – Am Freitag (15.10.), gegen 21:15 Uhr, befuhr 21-jähriger Pkw-Fahrer die Kreisstraße von Fraurombach kommend in Richtung Pfordt. Im Bereich einer Rechtskurve verlor er die Kontrolle über seinen Renault Twingo und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Twingo überschlug sich mehrfach und kam auf den Rädern zum Stillstand. Bei dem Unfall verletzte sich der Pkw-Fahrer leicht. Da bei dem 21-jährigen Pkw-Fahrer Alkoholgeruch festgestellt wurde, wurde eine Blutentnahme angeordnet. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 8.000 Euro.

Geparktes Fahrzeug beschädigt

Freiensteinau – Am Sonntag (17.10.), gegen 13:00 Uhr, parkte eine 38-jährige Pkw-Fahrerin ihren Skoda Fabia im Kiesslersweg, oberhalb des Sportgeländes in Richtung Feldgemarkung auf dem rechten Grünstreifen. Als sie gegen 17:45 Uhr wieder zu ihrem Fahrzeug kam, stellte sie fest, dass dieses an der rechten Fahrzeugseite beschädigt wurde. Offensichtlich war ein anderes Fahrzeug zu dicht an dem Skoda vorbeigefahren und hatte diesen dabei beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden in Höhe von rund 2.500 Euro zu kümmern. Hinweise zu dem Verursacher erbittet die Polizeistation Lauterbach unter Tel. 06641-9710. Polizeistation Lauterbach

Ehepaar nach Ladendiebstahl festgenommen

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Fulda und des Polizeipräsidiums Osthessen

Bad Hersfeld – Gleich zwei Personen nahmen Beamte der Polizei Bad Hersfeld am Samstag (16.10.) nach vorangegangenem Ladendiebstahl in einer Drogerie in der Heinrich-von-Stephan-Straße fest.

Eine Mitarbeiterin des Geschäfts hatte die Polizei, gegen 15:15 Uhr, über einen Ladendiebstahl informiert. Bei Eintreffen der Beamten konnte ein 47-jähriger Mann aus Fulda mit Kleinkind und Kinderwagen angetroffen werden. Angestellte hatten den Mann sowie eine Frau dabei beobachtet, wie sie Waren aus den Regalen entnommen und in mitgebrachte Tüten gesteckt hatten. Als die Ladendiebe ihre Beobachter entdeckten, legten sie einige Artikel wieder in die Auslage und die Frau flüchtete. Zeuginnen konnten den Mann samt Kleinkind und Kinderwagen bis zum Eintreffen der Polizeistreife vor Ort festhalten. Der 47-jährige Mann wurde im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen zunächst entlassen.

Kurze Zeit später fiel den Beamten eine weibliche Person, die auf die Beschreibung der flüchtigen Ladendiebin passte, auf einem Parkplatz im Bereich der Max-Becker-Straße auf. Bei einer Kontrolle der 32-jährigen Frau aus Fulda, bei der es sich um die Ehefrau des zuvor festgenommenen 47-jährigen handelte, konnten diverse originalverpackte Parfüms und Kosmetikartikel aufgefunden werden. Ein Überprüfung in der Drogerie in der Heinrich-von-Stephan-Straße ergab, dass es sich hierbei um von dort entwendete Artikel im Wert von rund 2.500 Euro handelte. Auch in dem mitgeführten Pkw der Familie konnten die Polizeibeamten diverse originalverpackte Gegenstände ohne Rechnung auffinden und sicherstellen. Die Eheleute wurden zunächst vorläufig festgenommen.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Fulda ordnete der zuständige Richter des Amtsgerichts Fulda noch am selben Nachmittag die Durchsuchung der Wohnräume des Ehepaars an. Hierbei konnten weitere originalverpackte Gegenstände, für die dem Ehepaar keine Rechnungen vorlagen, aufgefunden und beschlagnahmt werden.

Das Paar wurde im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen entlassen, da keine Haftgründe vorlagen. Gegen die beiden Fuldaer wird nun wegen des gewerbsmäßigen Diebstahls ermittelt.

Tödlicher Verkehrsunfall auf der A5

Alsfeld – Am Dienstagmorgen (19.10.), gegen 7:30 Uhr, kam es auf der A5 in Fahrtrichtung Norden zwischen den Anschlussstellen Alsfeld-Ost und Hattenbacher Dreieck zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem eine Person tödlich verletzt wurde.

Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr ein 38-jähriger Mann aus dem Landkreis Bad Kissingen mit einem Muldenkipper die A5 in Fahrtrichtung Norden. Verkehrsbedingt musste er dabei zwischen den Anschlussstellen Alsfeld-Ost und dem Hattenbacher Dreieck seine Geschwindigkeit reduzieren. Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr ein nachfolgender 46-jähriger Mann aus dem Landkreis Marburg-Biedenkopf mit seinem Fiat Ducato auf das Heck des Kipplasters auf. Bei dem Zusammenstoß wurde der 46-Jährige so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb.

Zur Klärung der Unfallursache wurde ein Sachverständiger hinzugezogen.

Nach ersten vorläufigen Schätzungen beträgt der bei dem Unfall entstandene Sachschaden circa 25.000 Euro.

Die Autobahn ist weiterhin vollgesperrt.

Versuchter Einbruch

Homberg (Ohm) – Ein Lebensmittelmarkt in der Straße „Auf den Sandäckern“ wurde in der Zeit von Freitag (15.10.) bis Montag (18.10.) Ziel unbekannter Täter. Die Einbrecher versuchten sich durch das Dach unbefugten Zutritt zu den Räumlichkeiten zu verschaffen. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Schule

Fulda

Unbekannte Täter verschafften sich zwischen Freitagabend (15.10.) und Montagmorgen (18.10.) Zutritt zu einer Schule in der Abt-Richard-Straße im Stadtteil Neuenberg. Die Langfinger hebelten ein Fenster auf und brachen im Objektinneren mehrere Türen zu verschiedenen Räumen auf. Dort entwendeten sie mehrere Laptops und Tablets verschiedener Hersteller sowie einen kleinen Tresor. Das Diebesgut hat einen Wert von mehreren tausend Euro. Die Täter flüchteten über den Schulhof und hinterließen einen Sachschaden von rund 10.000 Euro.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de