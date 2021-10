Einbrüche in Verkaufsstände des Oktoberfests

Limburg, Sainte-Foy-Straße,

Sonntag, 17.10.2021, 23:00 Uhr bis Montag, 18.10.2021, 11:00 Uhr

(ll) In der Nacht von Sonntag auf Montag brachen ein oder mehrere unbekannte Täter auf dem Gelände des Oktoberfests in Limburg in zwei Verkaufsstände ein. Wie am Montagvormittag bekannt wurde, sind die Täter zwischen Sonntagabend 23:00 Uhr und Montagmorgen 11:00 Uhr in der Sainte-Foy-Straße gewaltsam in einen Verkaufsstand für Lose und einen gastronomischen Stand eingedrungen. Die Einbrecher drückten hierzu den Rollladen gewaltsam nach oben, durchsuchten den Innenraum und entwendeten unter anderem verschiedene Lebensmittel, eine Kaffeemaschine, ein Mobiltelefon und diverse Kuscheltiere. Der Gesamtwert des Diebesguts beläuft sich auf etwa 1.500EUR. An beiden Buden entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 9140 zu melden.

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Bad Camberg, Gebrüder-Grimm-Straße, Montag, 18.10.2021, 11:00 Uhr

(ll) Gestern kam es in Bad Camberg zu einer Verkehrsunfallflucht bei der ein Schaden von 600EUR entstand. Wie ein Augenzeuge der Polizei gegen 11:00 Uhr meldete, sei ein schwarzer Audi A8 die Gebrüder-Grimm-Straße aus Richtung Bahnhofsstraße kommend in Fahrtrichtung Lisztstraße gefahren und habe ein geparktes Fahrzeug gestreift. Die Fahrzeugführerin oder der Fahrzeugführer des Audis entfernte sich aus bisher unbekannten Gründen vom Unfallort, ohne ihren / seinen Pflichten im öffentlichen Straßenverkehr nachzukommen. Hinweisgeberinnen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Unfallfluchtgruppe der Polizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 9140 zu melden.

Geschwindigkeitsüberwachung

Limburg, Bundesstraße 8, Montag, 18.10.2021, 11:25 Uhr bis 12:45 Uhr

(ll)Am Montagmittag überwachte der Regionale Verkehrsdienst der Polizeidirektion Limburg-Weilburg die zulässige Höchstgeschwindigkeit auf der B8 bei Limburg. Von den insgesamt 575 erfassten Fahrzeugen überschritten 23 die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 70 km/h für PKW und 60 km/h für LKW. Spitzenreiter war ein Pkw mit gemessenen 94km/h.

Weilburger Schutzfrau vor Ort vorgestellt, Dienstag, 19.10.2021

(wie) Ab sofort ist in der KOMPASS-Kommune Weilburg eine „Schutzfrau vor Ort“ für die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger unterwegs. Kriminaldirektor Marcus Brambach übergab die Beamtin symbolisch an Weilburger Bürgermeister Dr. Johannes Hanisch, wo die Polizeibeamtin zukünftig für eine erhöhte Polizeipräsenz sorgen wird und als Bindeglied zwischen Kommune und Polizei fungieren soll.

Zu diesem Anlass führte Herr Brambach, Leiter der Polizeidirektion Limburg-Weilburg, Tanja Geibert in das Amt der „Schutzfrau vor Ort“ ein und begrüßte die 48-jährige Polizeioberkommissarin gemeinsam mit dem Bürgermeister der Stadt Weilburg Dr. Johannes Hanisch. Frau Geibert war bereits seit 1999 immer wieder Angehörige der Polizeistation in Weilburg und wird fortan das Gesicht der Weilburger Polizei sein. Als lokaler „Freund und Helfer“ wird sie schwerpunktmäßig in Weilburg und Umgebung unterwegs und auch als „Fußstreife“ jederzeit ansprechbar sein. „Ich freue mich darauf, zukünftig ein offenes Ohr für die Menschen in Weilburg haben zu können, um dadurch weiter auf die Bedürfnisse und Sorgen der Bevölkerung einzugehen“, zeigte sich die neue Schutzfrau vor Ort überzeugt.

Sie wird für ihre Kommunen die polizeiliche Ansprechpartnerin, Kommunikatorin, Netzwerkerin, Beraterin, Schlichterin, Freundin und Helferin sein.

Der „Schutzmann vor Ort“ bzw. die „Schutzfrau vor Ort“ ist ein wesentlicher Baustein des vom Hessischen Innenministerium initiierten KOMPASS-Projektes, bei dem gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern, den Kommunen und den lokalen Sicherheitspartnern passgenaue Lösungen für die Probleme vor Ort erarbeitet und entsprechende Sicherheitsarchitekturen individuell weiterentwickelt werden sollen. Durch die täglichen Begegnungen auf der Straße, die Vernetzung zu örtlichen Vereinen und Institutionen sowie die Teilnahme an lokalen Veranstaltungen, gehören sie zum Ortsbild der Kommunen. In ihrer Funktion sind sie in vielen Bereichen der Prävention beratend tätig oder vermitteln spezielle Hilfsangebote.

Bürgermeister Dr. Johannes Hanisch begrüßte die enge Zusammenarbeit durch das KOMPASS-Projekt und die Sichtbarkeit durch die Schutzfrau vor Ort. Auch das Ordnungsamt der Stadt Weilburg wird eng mit Tanja Geibert zusammenarbeiten, so dass die Anliegen der Bevölkerung schnell die richtigen Adressaten erreichen werden.

Sowohl Bürgermeister Dr. Hanisch als auch Kriminaldirektor Brambach wünschten der Polizeibeamtin einen guten Start für ihre präventiven Tätigkeitsfelder.