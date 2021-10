Wiesbaden-Erbenheim, Kreisstraße 663, 19.10.2021, 12.15 Uhr,

(pl)Beim Zusammenstoß zweier entgegenkommender Fahrzeuge sind am Dienstagmittag

auf der K 663 vor Erbenheim eine 76-jährige Autofahrerin schwer und ein

73-jähriger Autofahrer leicht verletzt worden. Der 73-Jährige war gegen 12.15

Uhr mit seinem BMW von Igstadt kommend in Richtung Erbenheim unterwegs, als er

aus noch ungeklärter Ursache mit seinem Wagen zu weit auf die Gegenfahrbahn

geriet und mit dem Mercedes der entgegenkommenden 76-Jährigen zusammenstieß. Ein

Fahrschulauto konnte den verunfallten Autos nicht mehr rechtzeitig ausweichen

und prallte gegen den BMW. Die schwerverletzte Mercedes-Fahrerin wurde in ein

Krankenhaus gebracht. Der 73-Jährige erlitt leichte Verletzungen und der

Fahrschullehrer sowie dessen 17 Jahre alter Fahrschüler blieben unverletzt. Es

wurde ein Gutachter hinzugezogen und die beiden sich entgegenkommenden

Unfallwagen sichergestellt. Die Unfallstelle war für die Zeit der Unfallaufnahme

sowie der Rettungs- und bergungsarbeiten bis ca. 15.30 Uhr gesperrt.

Falsche Polizisten erbeuten Wertsachen und Bargeld,

Wiesbaden, 18.10.2021, 22.00 Uhr bis 00.00 Uhr, (pl)Am späten Montagabend ist

eine Seniorin aus dem Rheingauviertel falschen Polizeibeamten zum Opfer

gefallen. Die Geschädigte wurde gegen 22.00 Uhr von einem Mann angerufen,

welcher sich als Polizeibeamter vorstellte. Wieder wurde lang und breit erzählt,

dass die Polizei einer Einbrecherbande auf die Schliche gekommen sei und man nun

die Seniorin vor einem finanziellen Schaden schützen wolle. Aus diesem Grund

wurde das Opfer angewiesen, Bargeld und Wertsachen an einen Abholer zu

übergeben, damit dies präventiv sichergestellt werden könne. Die Übergabe der

Wertsachen inklusive eines Tresors erfolgte dann gegen Mitternacht. Der Abholer

soll etwa 30 Jahre alt sowie ca. 1,80 Meter bis 1,85 Meter groß gewesen sein und

einen hellen Hauttyp sowie kurze, dunkelblonde Haare gehabt haben. Bekleidet

gewesen sei er mit einer dunkelblauen Jeans, einem dunkelblauen Pullover sowie

einer dunkelblauen Mundnasenbedeckung. Wie in vielen Fällen in der Vergangenheit

wurde die Angerufene in dem wohl absichtlich in den späten Abendstunden

geführten Telefonat massiv unter Druck gesetzt, psychologisch stark beeinflusst

und natürlich auch mit den Ängsten älterer Menschen „gespielt“. Bei den

Übergabemodalitäten sind der Phantasie der Betrüger keine Grenzen gesetzt.

Grundsätzlich gilt: Die Polizei wird niemals Wertsachen bei Ihnen abholen oder

sichern wollen! Auch keine Staatsanwaltschaft oder eine andere „Behörde“ wird

dies tun. Beenden Sie solche Gespräche immer sofort, legen Sie auf und wählen

anschließend den Notruf 110.

21-Jähriger von zwei Tätern angegriffen, Wiesbaden-Klarenthal,

Hermann-Brill-Straße, 18.10.2021, 23.20 Uhr, (pl)In der Hermann-Brill-Straße

wurde am späten Montagabend ein 21-jähriger Anwohner von zwei bislang

unbekannten Tätern angegriffen und geschlagen. Die beiden späteren Angreifer

sollen gegen 23.20 Uhr gegenüber von einem Mehrfamilienhaus in einem am

Fahrbahnrand abgestellten Auto gesessen und lautstark Musik gehört haben. Als

der Anwohner die beiden Fahrzeuginsassen daraufhin auf die Lautstärke ansprach,

sollen die Männer aus dem Auto ausgestiegen sein und schließlich auf den

21-Jährigen eingeschlagen haben. Nach dem Angriff, bei dem auch ein Schlagstock

zum Einsatz gekommen sein soll, seien die beiden Täter mit ihrem weißen Citroen

davongefahren. Der verletzte Geschädigte wurde zur Untersuchung in ein

Krankenhaus gebracht. Die beiden Angreifer sollen etwa 25 Jahre alt sowie ca.

1,80 Meter groß gewesen sein und eine normale Statur gehabt haben. Einer von

ihnen soll einen Kinnbart gehabt und eine schwarze Jacke getragen haben. Der

andere sei mit einer weißen Jacke bekleidet gewesen. Hinweise nimmt das 3.

Polizeirevier in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-2340 entgegen.

Einbrecher flieht ohne Beute,

Wiesbaden, Freudenbergstraße, Dienstag, 19.10.2021, 03:30 Uhr,

(ll)In der vergangenen Nacht überraschte in Wiesbaden die Bewohnerin eines

Einfamilienhauses einen Einbrecher, der daraufhin flüchtete. Ein unbekannter

Täter hebelte gegen 03:30 Uhr in der Freudenbergstraße die Schiebetür zum

Wintergarten auf und gelangte ins Haus. Als die Geschädigte den Einbrecher

bemerkte, türmte dieser, ohne an Beute gekommen zu sein. An der aufgehebelten

Tür entstand ein Sachschaden von mehreren Hundert Euro. Eine Beschreibung des

flüchtigen Täters liegt nicht vor. Zeuginnen oder Zeugen werden gebeten, sich

bei der Kriminalpolizei in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-0 zu

melden.

Baum in Brand gesetzt,

Wiesbaden, Rathenauplatz, Montag, 18.10.2021, 07:30 Uhr,

(ll) Am Montagmorgen wurde in Wiesbaden ein Feuer an einem Baum gelegt und

Sachschaden verursacht. Nach ersten Erkenntnissen wurden am Rathenauplatz gegen

07:30 Uhr mehrere Kleidungsstücke um einen Baum herum angezündet. Durch die

brennende Kleidung fing auch der Baum Feuer und entflammte. Durch einen

aufmerksamen Passanten konnte der Brand entdeckt und gelöscht werden. Es

entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 500EUR. Zeuginnen oder Zeugen werden

gebeten sich bei der Kriminalpolizei in Wiesbaden unter der (0611) 345-0 zu

melden.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Vermisster 48-jähriger Taunussteiner tot aufgefunden,

Wiesbaden – (pl)Die am Donnerstag, dem 14.10.2021, veröffentlichte

Vermisstenfahndung nach einem 48-jährigen Mann aus Taunusstein wird

zurückgenommen. Der Vermisste wurde am Samstagnachmittag in einem Waldstück bei

Wiesbaden tot aufgefunden. Es liegen bislang keine Hinweise auf ein

Fremdverschulden vor.

Diebstahl aus einem Rohbau

Idstein, Rudolf-Virchow-Straße,

Freitag, 15.10.2021, 16:00 Uhr bis Montag, 18.10.2021, 09:00 Uhr

(ll) Am vergangen Wochenende stiegen in Idstein Einbrecher in den Rohbau eines

Seniorenheims ein und entwendeten unter anderem Werkzeuge im Wert von knapp

000EUR. Wie am Montag angezeigt wurde, verschafften sich Einbrecher zwischen

Freitagmittag, 16:00 Uhr und Montagmorgen, 09:00 Uhr auf unbekannte Art Zugang

zu dem Rohbau in der Rudolf-Virchow-Straße und entwendeten neben verschiedenem

Werkzeug auch mehrere Heiz- und Kühlgeräte. Täterhinweise liegen derzeit nicht

vor. Zeuginnen oder Zeugen werden gebeten, sich bei der Ermittlungsgruppe der

Polizei in Idstein unter der Telefonnummer (06126) 9394 0 zu melden.

Pkw beschädigt

Niedernhausen, Distelweg,

Samstag, 16.10.2021 14:00 Uhr bis Montag, 18.10.2021, 11:15 Uhr

(ll) Am vergangenen Wochenende wurde in Niedernhausen ein ordnungsgemäß

geparkter Golf auf bislang unbekannte Weise beschädigt. Wie der Fahrzeughalter

gestern bei der Polizeistation in Idstein meldete, habe er sein Fahrzeug am

Samstag gegen 14:00 Uhr im Distelweg geparkt. Als er am Montag gegen 11:15 Uhr

wieder zu seinem schwarzen VW gekommen sei, habe er eine Beschädigung in Form

einer Delle und Lackabplatzungen festgestellt. An dem Pkw entstand ein Schaden

in der Höhe von etwa 1.500EUR. Täterhinweise liegen derzeit nicht vor.

Hinweisgeberinnen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der

Ermittlungsgruppe der Polizei in Idstein unter der Telefonnummer (06126) 9394 0

zu melden.