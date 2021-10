Mannheim: Anika Nilles übernimmt Department Drums der Popakademie Baden-Württemberg

Mannheim – Ab Wintersemester 2021/2022 ist Anika Nilles Department Chief Drums der Popakademie Baden-Württemberg. Sie übernimmt die Aufgabe von Prof. Udo Dahmen, Künstlerischer Direktor und Geschäftsführer der Popakademie Baden-Württemberg.

„Anika ist eine der international herausragenden Drummerinnen, die wir jetzt für die Leitung der Drumabteilung gewinnen konnten, nachdem sie als Dozentin im Studium und im World Drum Festival bereits in den letzten Jahren eine feste Größe war. Sie entwickelt die von mir übernommene Position als Department Chief weiter und schafft eine neue Perspektive auf das aktuelle Schlagzeugspiel“, so Prof. Udo Dahmen.

„Ich freue mich sehr auf meine neue Rolle als Department Chief und darauf, mit den Studierenden zukünftig noch intensiver arbeiten zu können. Udo hat mit viel Leidenschaft und großartigem Einsatz diese Stelle geschaffen und geprägt. Ich trete in große Fußstapfen! Danke Dir Udo, für dein Vertrauen“, so Anika Nilles.

Anika Nilles hat sich in den letzten acht Jahren einen Namen in der internationalen Drummer Szene gemacht. Ihr unverkennbarer Sound und Spielstil sowie ihre eigenen Kompositionen, die sich zwischen Pop/Rock, Funk und Jazz bewegen, inspirieren Schlagzeuger weltweit. Mit über 20 Mio. Clicks auf ihren Youtube Performances eröffnete sie das „modern age“ der nächsten Schlagzeuger-Generation.

Ihr neustes Album „for a colorful Soul“ schaffte es direkt in die “iTunes top 40 Top jazz releases“ Charts in den USA und schaffte es dort auf Platz #3. Sie tourte als Solokünstlerin durch Europa, Asien, Russland und Nordamerika. Neben ihrer eigenen Musik, die sie mit ihrer Band eher in die Jazz Szene trägt, arbeitete sie auch als Studio und Session Musikerin u.a. mit Michael League, Nate Werth, Namika, Casandra Steen, Ken Aihara, Jim Peterik uvm.

2020 veröffentlichte Sie ihr erstes Lehrbuch über Alfred Music Publishing und ist als Autorin für das deutsche Schlagzeug Magazin Drums & Percussion tätig.

