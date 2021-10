Versuchtes Tötungsdelikt – Identität des Opfers inzwischen geklärt

Kassel-Wesertor (ots) – Folgemeldung 1 – Nachdem es in der vergangenen Nacht zu einem versuchten Tötungsdelikt in der Bremer Straße in Kassel kam, laufen die Ermittlungen des Kommissariats 11 der Kasseler Kripo weiterhin auf Hochtouren. Die Identität des Mannes, der mit mehreren Schnittverletzungen im Bereich der Schule aufgefunden worden war, konnte inzwischen geklärt werden. Es handelt sich um einen 25-Jährigen mit tunesischer Staatsangehörigkeit, der in Deutschland keinen Wohnsitz hat. Die Hintergründe der Tat, bei dem ihm mit einem unbekannten scharfen Gegenstand schwere Verletzungen zugefügt worden waren, sind derzeit noch unklar.

Nach bisherigen Erkenntnissen sollen das Opfer und die unbekannten Täter aus bislang unbekannter Ursache zuvor miteinander in Streit geraten sein, der schließlich mit den Schnittverletzungen endete. Ob der 25-Jährige und die Täter möglicherweise miteinander bekannt sind, ist nun Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Zeugen, die den Kriminalbeamten des K 11 Hinweise zur Tat oder auf mutmaßliche Täter geben können, werden weiterhin gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

Verdacht des versuchten Tötungsdelikts

Kassel-Wesertor (ots) – In der Nacht zum Dienstag 19.10.2021 wurde der Polizei gegen 23:40 Uhr durch Zeugen eine Schlägerei zwischen mehreren Personen im Bereich einer Schule in der Kasseler Bremer Straße gemeldet. Die hinzugeeilten Streifen der Kasseler Polizei fanden einen bislang unbekannten jüngeren Mann mit mehreren Schnittverletzungen vor. Von den mutmaßlichen Tätern, die offenbar über das Schulgelände in Richtung Holländischer Platz geflüchtet waren, fehlte bereits jede Spur.

Der Verletzte wurde umgehend durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr soll nach derzeitigem Kenntnisstand nicht bestehen. Aufgrund der ersten Ermittlungen ist anzunehmen, dass ihm die schweren Verletzungen im Verlauf eines Streits mit einem unbekannten scharfen Gegenstand zugefügt wurden. Die umgehend eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen der Polizei verliefen ohne Erfolg.

Die Beamten des Kommissariats 11 der Kasseler Kriminalpolizei haben die Ermittlungen wegen des Verdachts des versuchten Tötungsdelikts aufgenommen. Der Tatort war bis zum heutigen Morgen für die Spurensicherung abgesperrt. Die Ermittlungen zur Identität des noch unbekannten Opfers dauern an.

Die Ermittler des K 11 suchen nun nach Zeugen und stellen folgende Fragen:

Wer hat in der vergangenen Nacht im Bereich um den Tatort an der Bremer Straße in Kassel verdächtige Personen, einen Streit oder eine Auseinandersetzung beobachtet?

Wer hat die Flucht von mutmaßlichen Tätern in Richtung Holländischer Platz gesehen und kann nähere Angaben hierzu machen?

Wer kann Hinweise zur Tat oder auf die mutmaßlichen Täter geben? Zeugen werden gebeten, sich bei der Kasseler Polizei unter Tel. 0561-9100 zu melden.

Autofahrer geschnitten und geflüchtet

Kassel-Mitte (ots) – Nachdem er in der Kasseler Karthäuserstraße am Freitagnachmittag offenbar vom Gehweg auf die Straße gefahren war und einen Autofahrer geschnitten hatte, ergriff ein bislang unbekannter Fahrradfahrer die Flucht. Zu einem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge war es durch ein Ausweichmanöver des Autofahrers nicht gekommen, allerdings krachte der 23-Jährige mit seinem Ford in drei geparkte Pkw. Die Beamten der Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei ermitteln nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und bitten um Hinweise auf den flüchtigen Fahrradfahrer.

Wie der Fordfahrer der am Unfallort eingesetzten Streife des Polizeireviers Mitte berichtete, hatte sich der Unfall in Höhe der Karthäuserstraße 3 gegen 15:55 Uhr ereignet. Der Mann aus Kassel war mit seinem Wagen von der Friedrich-Ebert-Straße kommend in Richtung Königstor unterwegs. Plötzlich war der unbekannte Fahrradfahrer, der rechts neben ihm in gleicher Richtung auf dem Gehweg unterwegs war, auf die Straße gewechselt und hatte ihn geschnitten, so der 23-Jährige.

Um den Radfahrer nicht zu erfassen, wich der Autofahrer aus, geriet auf nasser Fahrbahn ins Schleudern und krachte gegen die drei auf der gegenüberliegenden Straßenseite geparkten Pkw. An dem Fiat, dem Smart und dem Renault entstand ein Gesamtsachschaden von über 5.000 Euro.

Mit weiteren rund 3.000 Euro schlägt der erhebliche Frontschaden an dem Ford des Kasselers zu Buche. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste von einem Abschleppunternehmen geborgen werden. Eine Beschreibung des unbekannten Fahrradfahrers, der anschließend davonfuhr, liegt derzeit nicht vor.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder den Ermittlern Hinweise auf den flüchtigen Fahrradfahrer geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 bei der Polizei.

Einbruch in Kiosk

Kassel-Wolfsanger (ots) – Unbekannte sind in der Nacht zu Montag 18.10.2021 in einen Kiosk in der Wolfsangerstraße eingebrochen und hatten es dabei auf Zigaretten abgesehen. Mit ihrer Beute flüchteten die Täter anschließend in unbekannte Richtung. Die Kasseler Kriminalpolizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können.

Wie die am Tatort nahe der Fuldatalstraße eingesetzten Beamten des Kriminaldauerdienstes (KDD) berichten, hatten die Täter einen Rollladen an dem Kiosk hochgeschoben und dann die Scheibe eines Fensters eingeschlagen. Aus dem Verkaufsraum stahlen sie eine noch unbestimmte Anzahl an Zigarettenschachteln. Wann genau der Einbruch in der Nacht stattfand und wie die Täter ihre Beute abtransportierten, ist derzeit noch nicht bekannt.

Die weiteren Ermittlungen werden beim Kommissariat 21/22 der Kasseler Kripo geführt. Zeugen, die in der Nacht von Sonntag auf Montag verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Einbruch gemacht haben und Hinweise auf die Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Kassel.

Digitale Vortragsreihe zum Thema Cybercrime: Jetzt anmelden

Nordhessen (ots) – Schutz und Sicherheit vor Cybercrimephänomenen – zu diesem Thema bietet das Polizeipräsidium Nordhessen in Zusammenarbeit mit den Volkshochschulen der Region Nordhessen sowie weiteren regionalen Netzwerkpartnern eine kostenlose digitale Vortragsreihe an. Insgesamt finden sieben Termine mit unterschiedlichen Themenschwerpunkten statt. Eine Anmeldung ist im Vorfeld unter www.vhs-nordhessen.de erforderlich. Dort gibt es auch weitere Kursinformationen.

Die Termine im Überblick:

Montag, 25 Oktober 2021: Datendiebstahl – Darknet- Digitaler Nachlass

Montag, 8. November 2021: Sicherheit für mobile Endgeräte

Montag, 22. November 2021: Smarte Geräte sicher nutzen

Montag, 6. Dezember 2021: Sicher durch die Weihnachtszeit

Montag, 10. Januar 2022: Gute Vorsätze für das neue digitale Jahr

Montag, 24. Januar 2022: Zwischen talken und stalken

Montag, 7. Februar 2022: Sicherheit im Internet

Das Team des Polizeiladens, die kompetente Beratungsstelle für Kriminal- und Verkehrsprävention freut sich auf Ihre Teilnahme.

Zeugen nach Wohnungseinbruch in Niedervellmar gesucht

Vellmar (ots) – Am Montagnachmittag 18.10.2021 brachen 2 bislang unbekannte Täter in die Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Obervellmarschen Straße in Niedervellmar ein. Anschließend versuchten die Unbekannten auch die Wohnungstür zur Wohnung im 1. OG des Hauses aufzubrechen. Als sie dabei jedoch scheiterten, ergriffen sie die Flucht in unbekannte Richtung. Die Ermittler des für Einbrüche zuständigen Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo suchen nun nach Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können.

Ereignet hatte sich der Einbruch gegen 16:30 Uhr am gestrigen Nachmittag. Die Tatzeit lässt sich so genau bestimmen, da sich in der Wohnung im 1. Obergeschoss, in die die Täter anschließend ebenfalls einbrechen wollten, zu dieser Zeit Bewohner aufhielten. Diese wurden durch Geräusche auf den Einbruchsversuch aufmerksam und verständigten sofort die Polizei. Die umgehend eingeleitete Fahndung nach den Einbrechern, die inzwischen geflüchtet waren, führte nicht mehr zum Erfolg.

Wie die Anzeigenaufnahme und Spurensuche am Tatort durch Beamte des Kriminaldauerdienstes (KDD) ergaben, waren die Unbekannten zunächst über ein Fenster in die Erdgeschosswohnung des Hauses in der Obervellmarschen Straße, Ecke Dammenweg, eingebrochen. Dort hatten sie zwei Uhren und einen Laptop erbeutet. Anschließend gingen sie über den Hausflur in das 1. OG und versuchten sich mit ihrem Werkzeug an der dortigen Wohnungstür, die den Aufbruchsversuchen jedoch standhielt. In welche Richtung die Täter danach flüchteten, ist nicht bekannt.

Momentan liegt folgende Beschreibung der beiden Einbrecher vor:

Männlich, ca. 25 bis 35 Jahre alt, braune Oberbekleidung, grauer Arbeiterhose, kurze Haare.

Männlich, ca. 25 bis 35 Jahre alt, helle oder gelbe Oberbekleidung, kurzgeschorene Haare

Zeugen, die am gestrigen Montagnachmittag in Niedervellmar verdächtige Personen beobachtet haben und Hinweise auf die Täter geben können, melden sich bitte unter

Tel. 0561 – 9100 bei der Kasseler Polizei.

