Frau verprügelt Mann – Polizei findet Drogen

Frankfurt-Dornbusch (ots)-(hol) – Vergangene Nacht verständigte die Rettungsleitstelle die Polizei, weil ein 41-Jähriger von seiner Partnerin im Marbachweg geschlagen wurde. Als die Polizei daraufhin die Aggressorin aufsuchte, fand sie in der Wohnung knapp ein halbes Kilogramm Marihuana. Wegen einer Platzwunde am Hinterkopf behandelten die Sanitäter den Mann gerade, als die Polizei vor Ort eintraf.

Nachdem der Sachverhalt durch befragen des Opfers erhellt wurde, suchten die Beamten die 38-jährige Täterin in der gemeinsamen Wohnung auf. Sie nahmen die unter Alkohol- und Drogeneinfluss stehende Frau fest. In der Wohnung erkannten sie Hinweise auf voran gegangenen Drogenkonsum, woraufhin über den Bereitschaftsdienst der Staatsanwaltschaft die Anordnung einer Wohnungsdurchsuchung eingeholt wurde. Diese führte anschließend zum Auffinden von knapp 500 Gramm Marihuana im Tiefkühler.

Neben einem Strafverfahren wegen Körperverletzung im Rahmen Häuslicher Gewalt kommt nun noch ein Verfahren wegen Besitz von Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge auf sie zu. Die Ermittlungen dauern an.

Mann schlägt Frau und leistet Widerstand bei Festnahme

Frankfurt (ots)-(ro) – Am gestrigen Montagmorgen 18. Oktober 2021 erhielt die Frankfurter Polizei Kenntnis darüber, dass ein Mann im Stadtteil Rödelheim eine Frau schlagen soll. Den gewalttätigen Mann erkannte die alarmierte Polizeistreife dabei als per Haftbefehl Gesuchten wieder und nahm diesen trotz heftiger Gegenwehr fest. Gegen 09:30 Uhr wurde der Polizei gemeldet, dass ein Mann im Bereich der Kreuzung Eschborner Landstraße/Am Seedamm eine Frau schlagen soll.

Eine Polizeistreife konnte die Personen im Rahmen ihrer Fahndung kurze Zeit später im Zentmarkweg antreffen. Dabei stellte sich heraus, dass gegen den Mann ein Haftbefehl wegen des Verstoßes gegen das Gewaltschutzgesetz vorliegt. Als ihm dies eröffnet wurde, setzte der 41-Jährige sofort zur Flucht an und riss sich von seiner 49-jährigen Begleiterin los, die er dabei verletzte.

Trotz heftiger Gegenwehr und Widerstandshandlungen des 41-Jährigen gelang es der Polizeistreife, ihn unter Einsatz von Pfefferspray festzunehmen. Eine Polizeibeamtin und ein Polizeibeamter wurden dabei leicht verletzt.

Der 41-Jährige wurde noch am gestrigen Tag dem Haftrichter vorgeführt und befindet sich seitdem in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen wegen des Verdachts der Körperverletzung zum Nachteil der 49-Jährigen und des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte dauern an.

Festnahme nach Handtaschenraub

Frankfurt-Gutleutviertel (ots)-(ro) – Montagabend 18.10.2021 verzeichnete die Polizei mit Unterstützung von Passanten einen schnellen Fahndungserfolg und nahm einen mutmaßlichen Straßenräuber im Gutleutviertel fest. Dieser soll zuvor einer 47-jährigen Frau die Handtasche entrissen haben. Die 47-Jährige lief um kurz vor 20.00 Uhr auf der Stuttgarter Straße und trug dabei ihre Handtasche am Körper. Ein 31-jähriger Mann soll sich ihr dabei genähert und die Tasche unvermittelt entrissen haben.

Während die 47-Jährige in der Folge zu Boden stürzte und sich leicht verletzte, flüchtete der Räuber mit seiner Beute zu Fuß in Richtung Baseler Platz. Die 47-Jährige verfolgte diesen noch kurzzeitig und suchte im Anschluss das nahegelegene 4. Polizeirevier auf. Im Rahmen der unverzüglich eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnte der Flüchtige festgenommen werden. Dieser wurde von zwei 44-jährigen Männern festgehalten, welche auf das Tatgeschehen aufmerksam geworden waren. Für die Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wurde der 31-Jährige auf das Polizeirevier verbracht.

Die geraubte Handtasche konnte aufgefunden und der Geschädigten wieder ausgehändigt werden. Der 31-Jährige wurde im Anschluss an die strafprozessualen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen dauern an.

Einbrecher festgenommen

Frankfurt/Zeilsheim/Unterliederbach (ots)-(ro) – In der Nacht auf Dienstag 19.10.2021 wurden 2 Tatverdächtige nach einem Einbruch in eine Gartenhütte festgenommen. Zum Verhängnis wurde den beiden Männern dabei eine private Alarmanlage und die Schnelligkeit der verständigten Polizeistreife.

Gegen 03:40 Uhr kontaktierte der Besitzer einer Gartenhütte das 17. Polizeirevier. Seine privat installierte Alarmanlage hatte ihm zuvor signalisiert, dass sich dort eine fremde Person aufhält. Innerhalb von kurzer Zeit war eine Polizeistreife vor Ort und verschaffte sich im Bereich der Pfaffenwiese einen Überblick. Dabei bemerkten sie einen 36-jährigen Mann, der gerade im Begriff war, über einen Zaun zu klettern und die Flucht anzutreten. Ohne Erfolg; der 36-Jährige wurde festgenommen.

Zudem wurde auch sein 35-jähriger Komplize entdeckt, der sich in liegender Position vor der Streife zu verstecken versuchte. Bei den beiden behandschuhten Männern wurde im Anschluss diverses Aufbruchswerkzeug und Diebesgut in Form von Lebensmitteln und Getränken aufgefunden. Weitere Gegenstände in der Hütte waren bereits für den Abtransport vorbereitet.

Für die Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wurden die beiden Tatverdächtigen auf das Polizeirevier verbracht. Der 35-Jährige, der über keinen festen Wohnsitz verfügt, soll noch heute dem Haftrichter vorgeführt werden.

