Landau: Opa-Oma-Enkel-Tag im Zoo Landau am 07. November 2021

Landau – Nach dem großen Erfolg in den vergangenen Jahren wird die Zooschule Landau auch in diesem Jahr wieder einen besonderen Tag für Großeltern und ihre Enkelkinder anbieten. Am Sonntag, 7. November 2021, um 14 Uhr geht es mit den Zoopädagoginnen und -pädagogen der Zooschule auf einen rund 90 Minuten langen, abwechslungsreich gestalteten Rundgang durch den Zoo. Dabei vermitteln sie anschaulich Spannendes zu den Tieren und auch Wissenswertes rund um den Natur- und Artenschutz im Zoo.

Die Veranstaltung kostet zusammen für Großeltern und Enkel (bis zu 5 Personen) 12 Euro (jeder weitere Erwachsene/Rentner 5 Euro, jedes weitere Kind 2,50 Euro) zuzüglich Zooeintritt (Bitte beachten Sie zum Zooeintritt die verschiedenen Kleingruppentarife).

Um die Veranstaltung angemessen planen zu können, bittet der Zoo um eine telefonische Voranmeldung in der Zooverwaltung (Telefonnummer: 06341/13-7010 oder 06341/13-7011 oder unter zoo@landau.de. Die Teilnehmerzahl für diesen besonderen Nachmittag ist begrenzt.

Es gilt die 3G-Regel ab dem zwölften Geburtstag, bitte informieren Sie sich auf www.zoo-landau.de über den tagesaktuellen Stand der Einlassbedingungen zu Corona-Zeiten.

In den Räumlichkeiten der Zooschule müssen Erwachsene und schulpflichtige Kinder eine Maske tragen.

Treffpunkt ist um 13.45 Uhr im Kassenbereich des Zoos.

Mehr Infos zum Zoo unter www.zoo-landau.de oder zooschule-landau.de.