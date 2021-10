Mannheim: Kurfürst Karl Philipp von der Pfalz – Vierteilige Vortragsreihe in den Reiss-Engelhorn-Museen im Oktober und November 2021

Mannheim – Die Reiss-Engelhorn-Museen starten am Mittwoch, 27. Oktober 2021, mit einer neuen Vortragsreihe. An vier Nachmittagen stellt Kunsthistoriker Dr. Hans-Jürgen Buderer Kurfürst Karl Philipp im Kontext der europäischen Kulturgeschichte vor. Die Reihe wird am 3., 17. und 24. November fortgesetzt. Die Vorträge finden jeweils um 15:30 Uhr im Anna-Reiß-Saal im Museum Weltkulturen D5 statt. Der Eintritt beträgt pro Termin 3 Euro.

Kurfürst Karl Philipp (1661 – 1742) steht oft im Schatten seines Nachfolgers. Im Glanz des Hoflebens Carl Theodors (1724 – 1799) wird gerne übersehen, dass es Karl Philipp war, der in den knapp dreißig Jahren seiner Regentschaft die Grundlagen dafür schuf. Er verlegte die Residenz von Heidelberg nach Mannheim und ließ hier ein prächtiges Schloss errichten. Mit der Hofoper und der Hofkapelle begann schon unter ihm eine epochemachende Musikpflege. Außerdem richtete Karl Philipp eine hochwertige Gemäldegalerie ein und begann mit dem Bau der Jesuitenkirche.

Termine Vortragsreihe:

