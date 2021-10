Kaiserslautern: Keine zusätzlichen Züge zum Heimspiel 1. FC Kaiserslautern – FC Würzburger Kickers am 31. Oktober 2021

Kaiserslautern – Wie die DB Regio AG mitteilt, wird aufgrund einer Baustelle der DB Netz AG, die Strecke zwischen Kaiserslautern und Neustadt/W von Freitag, 29. Oktober bis Dienstag 11. November 2021 gesperrt.

Während der Sperrung werden die Züge in diesem Abschnitt durch Busse ersetzt. Das Drittliga-Spiel 1. FCK – FC Würzburger Kickers findet am Sonntag, 31. Oktober im Fritz-Walter-Stadion in Kaiserslautern statt.

Da es nicht möglich ist, ausreichend Buskapazitäten zur Verfügung zu stellen, ist eine Anreise mit der Deutschen Bahn leider nicht möglich.