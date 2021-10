Neustadt an der Weinstraße – Britta und Chako Habekost sind am Donnerstag, 28. Oktober 2021, um 19 Uhr im Rahmen einer Lesereise zu Gast in der Stadtbücherei.

Vorgestellt wird der neue, vierte Band „Weingarten Grab“ aus der Krimireihe „Elwenfels“. Interessierte erwartet eine Lesung als Live- Performance und Hörspiel.

Der Eintritt beträgt acht Euro. Bitte vorab anmelden unter 06321/855-1717, stadtbuecherei@neustadt.eu oder durch Kontakterfassung vor Ort. Am Veranstaltungstag gelten die 3G-Regeln.