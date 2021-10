Lambrecht: Besonderer Gottesdienst am Reformationstag am 31. Oktober 2021

Lambrecht – Die Protestantische Kirchengemeinde Lambrecht-Lindenberg feiert am diesjährigen Reformationstag, 31.10.2021, um 10.30 Uhr in der Lambrechter Prot. Kirche einen besonderer Gottesdienst.

Das Thema „Freiheit“ steht dabei im Mittelpunkt und wird mit der aktuellen Situation der Kirche in Verbindung gebracht.

Als Gastprediger wird Kirchenrat Frank-Matthias Hofmann die Lambrechter Kanzel besteigen.

Der gebürtige Lambrechter ist zur Zeit Beauftragter der Evangelischen Kirchen im Saarland am Sitz der Landesregierung in Saarbrücken.

Ein sechsstimmiges Vokalensemble mit Pfarrer Martin Groß wird den Gottesdienst musikalisch mitgestalten.

Die Gottesdienstbesucher werden darum gebeten, Kontaktdaten (Name, Adresse, Telefonnummer) in schriftlicher Form mitzubringen.