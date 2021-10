Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 19.10.2021 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Ludwigshafen / Frankenthal / Bad Dürkheim / Grünstadt: Einbruchserie

Präsidialbereich (ots) – Seit Mitte August 2021 registrierte die Polizei in der nördlichen Vorderpfalz eine Häufung an Wohnungseinbrüchen in Einfamilienhäuser. Schwerpunkt bildete dabei das Gebiet zwischen Frankenthal, Bad Dürkheim und Grünstadt. Bisher kam es hier zu 36 vollendeten Einbrüchen. Die betroffene Häuser liegen überwiegend in Straßen am Ortsrand, bzw. in Feldrandlage. Die Taten fanden vorwiegend zur Nachtzeit statt. Die unbekannten Täter erbeuteten überwiegend Bargeld, aber auch Laptops oder Smartphones.

Die Kriminalpolizei in Ludwigshafen und Neustadt/Weinstraße sucht weiter sachdienliche Hinweise, die unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de gemeldet werden können.

Mit Beginn der dunklen Jahreszeit steigen erfahrungsgemäß die Fälle von Wohnungseinbrüchen. Bitte beachten Sie folgende allgemeine Tipps, um sich vor Einbrüchen besser zu schützen:

Schließen Sie alle Fenster und Türen! Sehr wichtig ist, dass Sie die Wohnungstür nicht nur zuziehen, sondern abschließen. Gekippte Fenster sind keine geschlossenen Fenster! Denken Sie auch daran, die Zusatzsicherungen an Fenstern und Terrassentüren zu schließen – falls vorhanden. Bewahren Sie Ihre Wertgegenstände sicher auf! Versuchen Sie so wenig Bargeld wie möglich – am besten gar keins – in Ihrem Haus zurück zu lassen, wenn Sie in Urlaub fahren. Auch teure Schmuckgegenstände sollten nicht alleine in der Wohnung zurückgelassen werden. Bringen Sie diese besser in ein Bankschließfach und erstellen Sie ein Verzeichnis über Ihre Wertsachen. Verstecken Sie Ihren Schlüssel niemals draußen. Einbrecher finden jedes Versteck! Wenn Sie Ihren Schlüssel verlieren, wechseln Sie den Schließzylinder aus! Achten Sie auf Fremde in Ihrer Wohnanlage oder auf dem Nachbargrundstück!

Nutzen Sie auch das Angebot der kostenlosen Einbruchschutzberatung der Polizei. Auf Wunsch und nach Terminabsprache führt die Polizei eine individuelle Schwachstellenanalyse von Häusern und Wohnungen vor Ort durch. Häufig lassen sich vorhandene Schwachstellen mit relativ geringem Aufwand beseitigen. Insbesondere bei Neubauten und Planungen für Umbaumaßnahmen lassen sich Verbesserungen kostengünstig realisieren.

Tipps zum Schutz vor Einbrechern gibt’s von den Bezirksbeamten der Polizei und beim Beratungszentrum in der Bismarckstraße 116 in Ludwigshafen, Telefon 0621 963-1150, oder unter beratungszentrum.rheinpfalz@polizei.rlp.de.

Hier können Sie auch die kostenlose Informationsbroschüre „Ungebetene Gäste – Sicher wohnen – Einbruchschutz“ anfordern. Die offizielle Webseite der polizeilichen Beratungsstellen lautet www.polizei-beratung.de.

Bad Dürkheim, Leistadt: Zeugen zu Unfallgeschehen gesucht

Bad Dürkheim / Leistadt / L517 (ots) – Am 16.10.2021 gegen 12:30 kam es auf einem Wirtschaftsweg im Bereich der L517 „Am Schlamberg“ zu einem Unfallgeschehen, im Rahmen dessen eine Fußgängerin gestürzt ist und verletzt wurde. Beteiligt waren u.a. möglicherweise ein PKW sowie die gestürzte Fußgängerin, die mit Nordic-Walking-Stöcken den dortigen Feldweg begangen hatte und aus derzeit unbekannter Ursache zu Fall kam. Nach dem Sturz wurde die verletzte 62-Jährige von mehreren anwesenden und vorbeikommenden Personen betreut. Da das genaue Unfallgeschehen derzeit noch unbekannt ist, werden insbesondere Personen gesucht, die Angaben zum Unfallgeschehen machen können. Auch werden die Personen, die sich vor Ort um die Verletzte gekümmert, bzw. die Anwesenden angesprochen haben, gebeten, sich telefonisch unter 06322-9630 oder per Mail unter pibadduerkheim@polizei.rlp.de bei der Polizeiinspektion Bad Dürkheim zu melden.

Haßloch: Falsche Polizeibeamte am Telefon

Haßloch (ots) – Mit der Betrugsmasche vertraut und gut reagiert, haben am Montagmittag (19. Oktober, 12:30-13:00 Uhr) zwei ältere Damen aus Haßloch. Es war jeweils ein junge Frau am Telefon, die sich als Polizeibeamtin ausgab und erklärte, dass eine Verbrecherbande unterwegs sei. Die 88- und 92-jährigen Frauen ließen sich nicht hinters Licht führen und legten auf. Die Polizei warnt vor Anrufen vermeintlicher Polizeibeamter, die sich nach Vermögenswerten oder Kontodaten erkundigen. Im Zweifel sollte die örtliche Polizeidienststelle kontaktiert werden.

Haßloch: Kleidercontainer brennt

Haßloch (ots) – Die Ursache für einen in Brand geratenen Kleidercontainer in der Rennbahnstraße am Montagabend (18. Oktober, 22:15 Uhr) ist unklar. Die Polizei hält ein mutwilliges Entzünden für wahrscheinlich. Der Schaden konnte noch nicht genau beziffert werden. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Haßloch unter Tel. 06324 933-0 oder per E-Mail an pihassloch@polizei.rlp.de entgegen.

