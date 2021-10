Kleintransporter aufgebrochen – Wer hat etwas beobachtet?

Ludwigshafen (ots) – In der Zeit vom 15.10.2021 ab 18:00 Uhr bis zum 17.10.2021 um 09:55 Uhr, brachen Unbekannte einen Opel Vivaro in der Erich-Reimann-Straße auf. Ob etwas aus dem Transporter entwendet wurde und wie hoch die genaue Schadenssumme ist, ist noch unklar.

Wer hat die Tat beobachtet oder kann Täterhinweise geben? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Haltestelle beschädigt – Wer kann Hinweise geben?

Ludwigshafen (ots) – Unbekannte beschädigten die Glasscheibe der Haltestelle ‘LU Hochschule’ in der Bruchwiesenstraße. Den Schaden stellten Polizeibeamte während der Streifenfahrt am Sonntagmorgen 17.10.2021 gegen 08:30 Uhr fest. Der entstandene Schaden wird auf ca. 1.000 Euro geschätzt.

Wer hat die Tat beobachtet oder kann Täterhinweise geben? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Alkoholisiert Unfall verursacht und geflüchtet

Ludwigshafen (ots) – Am Sonntagmorgen 17.10.2021 gegen 4:00 Uhr, beschädigte ein 28-jähriger Autofahrer in der Yorckstraße beim Ausparken ein an der Ampel wartendes Auto. Der Unfallverursacher flüchtete, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von ca. 750 Euro zu kümmern. Die Fahrzeuginsassen des geschädigten Autos und ein weiterer Zeuge konnten sich das Kennzeichen des geflüchteten Autos merken und verständigten die Polizei.

Der Unfallverursacher und sein Auto konnten während der Fahndung in der Nähe kontrolliert werden. Der 28-Jähriger war alkoholisiert. Ein Atemalkoholtest ergab 0,83 Promille. Ihm wurde auf der Polizeidienststelle eine Blutprobe entnommen.

Der Einfluss von Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln stellt eine Hauptunfallursache dar. Wer berauscht fährt, gefährdet nicht nur sich, sondern auch Andere. Gegen den unter Alkoholeinfluss stehenden Unfallverursacher wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachtes der Straßenverkehrsgefährdung und des Unerlaubten Entfernen vom Unfallorts eingeleitet. Der Führerschein wurde beschlagnahmt und gegen ihn kann eine Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder eine Geldstrafe verhängt werden. Außerdem wird die Führerscheinstelle die Geeignetheit des Unfallverursachers überprüfen.

Unfallflüchtiger dank aufmerksamer Zeugen ermittelt

Ludwigshafen (ots) – Am frühen Sonntagmorgen 17.10.2021 gegen 03:50 Uhr, beobachteten Zeugen wie ein Autofahrer in der Roonstraße ein geparktes Auto beschädigte und anschließend vom Unfallort flüchtete. Der 23-jährige Unfallverursacher konnte durch die verständigten Polizeibeamten zu Hause angetroffen werden. An dem Auto des Mannes konnten frische Unfallschäden festgestellt werden.

Bei dem Fahrer ergaben sich Hinweise, dass dieser unter Alkoholeinfluss stand. Ihm wurde auf der Polizeidienststelle eine Blutprobe entnommen. Dank der aufmerksamen Zeugen dürfte der Halter des beschädigten Autos nicht auf seinem Schaden in Höhe von ca. 8.000 Euro sitzen bleiben.

Die Polizei weist darauf hin, dass es sich bei einer Verkehrsunfallflucht um kein Kavaliersdelikt handelt. Eine Unfallflucht ist eine Straftat und kann mit einer Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe von bis zu 3 Jahren geahndet werden. In vielen Fällen bleiben die Geschädigten auf ihren Kosten sitzen.

Es könnte auch Ihr Auto treffen. Helfen Sie uns, den Unfallopfern zu helfen. Wenn Sie Zeuge einer Unfallflucht werden, notieren Sie das Kennzeichen oder machen Sie ein Foto mit Ihrem Handy. Verständigen Sie auf jeden Fall die Polizei.

Einbruch in Innenstadtnähe

Ludwigshafen (ots) – Am Samstagnachmittag 16.12.2021, kam es zwischen 17.30-22.30 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Karolinenstraße. Unbekannte gelangten über einen, im Hof abgestellten, Stuhl auf den Balkon des Hauses und brachen die Terrassentür auf. Insgesamt wurden Schmuck und Bargeld in einem niedrigen vierstelligen Wert entwendet.

Wer hat etwas Auffälliges beobachtet? Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Heckscheibe beschädigt – Zeugen gesucht

Ludwigshafen-Oggersheim (ots) – Die Heckscheibe eines Opel Corsa ist in der Zeit zwischen Samstag 16.10.2021 und Sonntag 17.10.2021 um 15.30 Uhr, beschädigt worden. Die 28-jährige Halterin hatte das Auto auf einem Parkplatz hinter einem Haus in der Comeniusstraße abgestellt.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2,

Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

Versuchter Einbruch in Versicherungsbüro

Ludwigshafen-Hemshof (ots) – Ein Einbruchversuch hat sich in der Zeit zwischen Freitag, 15. Oktober, 16 Uhr, und Sonntag, 17. Oktober, 17 Uhr, in der Rohrlachstraße ereignet. Der oder die Täter wollten in ein Versicherungsbüro gelangen. Der entstandene Schaden wird auf ca. 500 Euro geschätzt.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2,

Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

Unfallfahrer flüchtet

Ludwigshafen (ots) – Die Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen eines Verkehrsunfalls, der sich am Freitagnachmittag, 15. Oktober, gegen 14.30 Uhr ereignet hat. Eine silberne Mercedes A-Klasse fuhr, aus Richtung Oppau kommend, auf der linken Spur der Friesenheimer Straße über die grüne Ampel in Richtung Brunckstraße. Neben dem Mercedes befand sich ein dunkler VW Passat. An der Kreuzung mit der L 523 kam aus Richtung Worms ein bislang unbekanntes Auto.

Das Fahrzeug touchierte den Mercedes, sodass dieser nach rechts auf den daneben fahrenden VW Passat gedrückt wurde. Der unbekannte Unfallverursacher schlingerte, setzte aber seine Fahrt auf der linken Spur fort, ohne sich um den von ihm verursachten Unfall zu kümmern.

Wer hat den Unfall beobachtet, oder kann Angaben zu dem beteiligten Fahrzeug machen? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.