Versuchter Wohnungseinbruch

Mutterstadt (ots) – Am Samstag 16.10.2021 im Zeitraum von 17:30-21:30 Uhr, haben unbekannte Täter versucht, in ein Reihenhaus in der Schlesierstraße einzubrechen. Die Täter versuchten durch Aufhebeln eines Fensters im rückwärtigen Bereich in das Haus zu gelangen. Möglicherweise wurden die Täter durch einen Alarmsensor gestört.

Zeugen, die Angaben zum Tatgeschehen oder Tätern machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfallflucht – Zeugen gesucht

Neuhofen (ots) – Ein unbekannter Fahrzeugführer befuhr in der Nacht von Samstag (23:10 Uhr) auf Sonntag (01:00 Uhr) die Medenheimer Straße von Altrip in Richtung Neuhofen. Auf der Höhe des Waldfriedhofs beschädigte der Fahrzeugführer ein am Fahrbahnrand befindliches Schild sowie einen Straßenpfosten und entfernte sich unerlaubt von der Unfallörtlichkeit.

Durch einen Zeugen wurde ein mehrmaliges “Reifenquietschen” vernommen. Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen oder dem flüchtenden Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Einbruch während des Urlaubs

Böhl-Iggelheim (ots) – Im Zeitraum vom 12.10.-16.10.2021 kam es in Ortsrandlage in der Eichenstraße zu einem Einbruch durch ein Fenster. Die Bewohner des Einfamilienhauses waren zu diesem Zeitpunkt im Urlaub. Bei Urlaubsantritt wurde versäumt den Rollladen eines als Büro genutzten Zimmers im Erdgeschoss herunterzulassen. Unbekannte nutzten das aus und verschafften sich Zutritt. Es wurden Bargeld und Schmuck im unteren vierstelligen Bereich entwendet.

Wer hat Personen oder auffällige Fahrzeuge in dem genannten Zeitraum gesehen oder verdächtige Beobachtungen gemacht? Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per

E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Damit Sie im oder nach dem Urlaub keine böse Überraschung erleben, treffen Sie geeignete Vorsorgemaßnahmen. Informieren Sie Ihren Nachbarn, Ihre Freunde oder Ihre Bekannten, dass Ihr Haus oder Ihre Wohnung in der Zeit leer steht. Beachten Sie auch folgende Tipps der Polizei, um sich vor einem Einbruch zu schützen:

Verschließen Sie Fenster, Balkon- und Terrassentüren auch bei kurzer Abwesenheit.

Auch wenn Sie Haus und Wohnung nur kurz verlassen: Ziehen Sie nicht nur die Tür ins Schloss, sondern schließen Sie immer, am besten zweifach, ab.

Deponieren Sie Ihren Haus- oder Wohnungsschlüssel niemals außerhalb Ihre Räume: Ein Einbrecher kennt jedes Versteck.

Rollläden sollten zur Nachtzeit geschlossen werden. Achten Sie darauf, dass Ihre Rollläden gegen Hochschieben gesichert sind.

Weitere Tipps wie sie sich vor Einbrechern schützen können, finden sie unter www.polizei-beratung.de.

Einbruch in Einfamilienhaus

Dudenhofen (ots) – Zwischen dem 12.10. und dem 16.10.2021 drangen unbekannte Täter durch Aufhebeln eines Fensters in ein Einfamilienhaus in der Milanstraße ein und durchwühlten dort das Mobiliar. Die Ermittlungen zu Art und Umfang des Diebesgutes dauern an. Bei der Tat entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro.

Wer hat etwas gesehen oder mitbekommen oder kann Hinweise zu dem oder den unbekannten Tätern geben? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Speyer unter der

Tel. 06232-1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.