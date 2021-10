PKW-Aufbrüche im Stadtgebiet

Edenkoben (ots) – In der Nacht von 17.10.2021 auf 18.10.20.21 kam es im Stadtgebiet Edenkoben nach jetzigem Kenntnisstand zu insgesamt 5 PKW-Aufbrüchen. Unbekannte Täter schlugen hierzu jeweils die Seitenscheiben der angegangenen PKW ein. Entwendet wurden lediglich ein geringer Bargeldbetrag und in einem Fall ein Geldbeutel. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 1.000 Euro. Die angegangenen PKW waren sowohl am Paul-Gillet-Platz als auch in der Karlheinz-Lintz-Straße abgestellt.

In diesem Zusammenhang rät die Polizei, keine Wertgegenstände oder Bargeld im Auto liegen zu lassen. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Edenkoben unter 06323 955-0 oder per Mail an piedenkoben@polizei.rlp.de entgegen.

Einbruch in Firmengebäude

Edesheim (ots) – Zwischen dem 16.10.20.21 und dem 18.10.2021 brachen unbekannte Täter in ein Firmengebäude in der Straße Im Damm in Edesheim ein. Hierzu wurde ein Kellerfenster aufgehebelt. Im Gebäude selbst wurden dann noch weitere Türen aufgehebelt. Entwendet wurde jedoch nichts.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 500 Euro.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Edenkoben unter 06323 955-0 oder per Mail an piedenkoben@polizei.rlp.de entgegen.