Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss (siehe Foto)

Worms (ots) – Ein 45-jähriger Fahrzeugführer aus dem Rhein-Pfalz-Kreis befuhr am Sonntag 17.10.2021 gegen 17:30 Uhr, die B9 in Richtung Bobenheim-Roxheim. Kurz nach der Abfahrt zur Rheinbrücke kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Mauer. Dort platzte der rechte Vorderreifen des Skoda und er wurde durch die Wucht des Aufpralls auf die Gegenfahrbahn geschleudert, wo er nach 150 Metern zum Stehen kam.

Der Fahrer blieb hierbei unverletzt. Sein Fahrzeug wurde jedoch derart beschädigte, dass es nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 2.000 Euro.

Wie der Verursacher bei der Unfallaufnahme angab, sei er hinter dem Steuer eingeschlafen. Hierzu hatten offensichtlich diverse alkoholische Getränke beigetragen, die er vor Fahrantritt konsumiert hatte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 1,3 Promille.

Er wurde daher zur Wache verbracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichtgestellt wurde. Ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit am Steuer und Gefährdung des Straßenverkehrs wurde eingeleitet.

Aggressive Maskenverweigerin

Alzey (ots) – Probleme mit einer renitenten Kundin, die keine Mund-Nasen-Bedeckung tragen will meldet am Samstag gegen 16.00 Uhr der Mitarbeiter eines Alzeyer Lebensmittelmarktes . Während der Anfahrt einer Streife der Polizei Alzey entfernt sich die Frau schreiend und fluchend aus dem Markt. Sie kann dann unweit des Marktes in der Gartenstraße angetroffen und kontrolliert werden.

Die Frau beginnt direkt, mit den Beamten zu diskutieren und verweigert zunächst die Angabe ihrer Personalien, während ein Begleiter die Kontrolle mit seinem Handy filmt. Erst nach weiteren Diskussionen, in denen sie die Maßnahmen und Rechte der Polizei grundsätzlich in Frage stellt, zeigt sie widerwillig ihren Ausweis vor. Die 48jährige, die aus Kirchheimbolanden stammt, wird danach auf die aktuellen Corona-Vorgaben und deren Einhaltung hingewiesen.

Verletzter nach Schlägerei

Alzey (ots) – Durch mehrere Notrufe wurde der Polizei am späten Freitagabend 15.10.2021 gegen 22.30 Uhr eine Schlägerei vor einem türkischen Cafe in der Alzeyer Antoniterstraße gemeldet. Etwa 30 Personen würden dort miteinander streiten und aufeinander losgehen. Die Polizei fuhr mit mehreren Streifenwagen die besagte Örtlichkeit an und traf dort auf rund 40 Personen. Die Ermittlungen gestalteten sich aufgrund der Alkoholisierung vieler Anwesender und vorhandener sprachlicher Schwierigkeiten sehr kompliziert.

Schließlich konnten die Beamten in Erfahrung bringen, dass ein verbaler Streit unter mehreren Gästen im Lokal zu der handfesten Auseinandersetzung auf der Straße geführt hatte. Obwohl dabei Gegenstände wie eine Flasche und eine Schaufel zum Einsatz kamen, wurde lediglich ein Verletzter angetroffen, der eine Kopfplatzwunde davongetragen hatte. Da dieser gegenüber den Polizeibeamten im Anschluss aggressiv und renitent auftrat, wurde er nach seiner ärztlichen Versorgung in Polizeigewahrsam genommen. Durch weitere Ermittlungen muss nun versucht werden, den Sachverhalt weiter aufzuklären.

Auf Gegenfahrbahn geraten und Totalschaden verursacht

Wendelsheim (ots) – Zu einem schweren Unfall kam es am Freitag gegen 13.30h auf der Landesstraße 409 bei Wendelsheim. Ein PKW, der in Richtung Erbes-Büdesheim fuhr geriet dabei kurz auf die Gegenfahrbahn. Das entgegenkommende Fahrzeug versuchte noch auszuweichen, was aber nicht gelang und es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Beide PKW erlitten durch den heftigen Aufprall jeweils einen Totalschaden.

Während der unfallverursachende Fahrer, ein 37-jähriger Mann aus Flonheim unverletzt blieb, wurde die zweite Unfallbeteiligte, eine 54-jährige Wonsheimerin leicht verletzt und musste in das nächstgelegene Krankenhaus verbracht werden. Bis zur Bergung der beiden nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge und der Reinigung, der durch ausgetretenes Öl verschmutzten Fahrbahn blieb die Straße teilweise gesperrt.

Zwei Fahrzeuge mutwillig zerkratzt

Worms (ots) – Wie der Polizei am Abend des 15.10.21 bekannt wurde, wurden bereits am 14.10.2021 auf dem Parkplatz der Prinz-Carl-Anlage 3 in Worms zwei Fahrzeuge durch bislang unbekannte Täter mutwillig beschädigt.

An beiden Fahrzeugen wurde jeweils der vordere Bereich zerkratzt. Mögliche Augenzeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Worms zu melden.

Diebstahl von Grabschmuck auf dem Schornsheimer Friedhof

Schornsheim (ots) – In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (13./ 14.10.21) haben unbekannte Täter den Grabschmuck von mehreren Gräbern entwendet und teils die Gräber verwüstet. Bei dem Diebesgut handelt es sich um ein Metallkreuz, Kupfervasen und ein ca. 150cm hoher Lebensbaum aus Kupfer. Der dadurch entstandene Schaden beläuft sich auf insgesamt ca. 2.500 Euro.

Bislang haben sich vier Geschädigte bei der Polizei gemeldet.

Weitere Geschädigte werden gebeten, sich bei der Polizeiwache Wörrstadt zu melden.

Wer kann sachdienliche Hinweise machen?