Mädchen und Frauen belästigt

Kaiserslautern (ots) – Wegen sexueller Belästigung ermittelt die Polizei gegen einen jungen Mann aus der Vorderpfalz. Der 22-Jährige war am Samstagabend 17.10.2021 auf dem Veranstaltungsgelände am Messeplatz aufgefallen, weil er mehreren Mädchen und jungen Frauen an den Po fasste. Der Mann konnte innerhalb kurzer Zeit gestellt werden. Auf ihn kommt nun ein Strafverfahren zu.

Bei den Ermittlungen ergaben sich zudem Hinweise, dass derselbe Mann auch dabei beobachtet wurde, wie er sich bei einem Fahrgeschäft einfach einer Frau auf den Schoß setzte. Die Betroffene hat sich jedoch nicht bei der Polizei gemeldet. Die weiteren Ermittlungen laufen. |cri

Schlägerei zwischen zwei Personengruppen

Kaiserslautern (ots) – Am frühen Samstagmorgen 16.10.2021 kam es in der Innenstadt von Kaiserslautern zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Zwei Personengruppen gerieten in der Moltkestraße aneinander. Zeugen sprachen von insgesamt 20 Personen.

Beim Eintreffen der Polizei am Einsatzort konnte nur noch ein Teil der Kontrahenten angetroffen werden. Die Personen waren zunächst nicht kooperativ und gaben erst nach Hinzuziehung der US-Militärpolizei ihre Personalien an.

Zwei Geschädigte erlitten oberflächliche Schnittverletzungen an der Hand. Zwei weitere verletzte Personen klagten über Prellungen, die durch Schläge mit einer Krücke verursacht wurden. Der verständigte Rettungsdienst behandelte die Verletzten vor Ort. Keiner der Beteiligten musste in das Krankenhaus verbracht werden.

Die Fahndung nach der zweiten Personengruppe verlief ergebnislos. Hintergrund der Auseinandersetzung dürften nach ersten Erkenntnissen eher alkoholbedingte Streitigkeiten gewesen sein.|PvD

Handy unterschlagen und Polizist gebissen

Kaiserslautern (ots) – Ein verlorenes Handy hat Ende vergangener Woche eine ganze Kette von Ermittlungen in Gang gesetzt. Zunächst meldete sich am Donnerstagabend ein Mann aus dem Stadtgebiet und gab an, dass er sein Handy vermisse. Vermutlich habe er es verloren. Als er selbst versuchte, das Gerät zu orten, wurde ihm ein “Treffer” an einer Adresse am Stadtrand angezeigt. Möglicherweise hatte jemand das Mobiltelefon gefunden und einfach mit nach Hause genommen.

Eine Streife fuhr zu der angezeigten Adresse und klingelte. In der Wohnung hielten sich mehrere Männer auf; zwei ergriffen unmittelbar beim Anblick der Polizisten die Flucht. Sie konnten aber wenig später ausfindig gemacht und kontrolliert werden. Beide Männer konnten, ebenso wie die anderen Personen in der Wohnung, keine gültigen Ausweisdokumente vorlegen; keiner war an der Adresse gemeldet.

Die Wohnungsinhaberin wurde verständigt und kam vor Ort, zeigte sich allerdings alles andere als kooperativ. Als ihr Handy für die weiteren Ermittlungen beschlagnahmt werden sollte, weigerte sich die Frau, es herauszugeben, und biss schließlich einem der Beamten in die Hand. Die Wunde musste im Krankenhaus versorgt werden.

Gegen die Frau wird wegen des Verdachts der Fundunterschlagung sowie wegen Körperverletzung strafrechtlich ermittelt. Außerdem ist ein Ermittlungsverfahren unter anderem wegen des Verdachts des illegalen Aufenthalts eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an. |cri

An Autos zu schaffen gemacht

Kaiserslautern (ots) – Mehrere Diebstähle aus geparkten Fahrzeugen sind der Polizei am Wochenende gemeldet worden. Die Ermittler suchen Zeugen und bitten um Hinweise auf verdächtige Personen. In der Bliesstraße suchten sich unbekannte Täter einen Toyota Tacoma aus. Wie sie ihn öffneten, ist bislang unklar.

Der Besitzer war sich sicher, den Wagen verschlossen zu haben, es konnten jedoch keine Aufbruchspuren festgestellt werden. Aus dem Innenraum stahlen die Diebe mehrere Gegenstände im Gesamtwert von etlichen hundert Euro. Die Tatzeit liegt in der Nacht von Samstag auf Sonntag (16./17. Oktober) zwischen 20.30 und 6.15 Uhr.

Auch in der Bremerstraße stellte ein Lkw-Fahrer am Sonntagnachmittag fest, dass sich Unbekannte am Wochenende an der Zugmaschine seines Brummis zu schaffen gemacht haben. Der Lkw stand auf einem P+R-Parkplatz. Dort wurden zwischen Freitagabend, 21.45 Uhr, und Sonntagnachmittag, 14.45 Uhr, zwei sogenannte Stauboxen, die seitlich am Fahrzeug angebracht sind, sowie der Tankdeckel aufgebrochen. Aus den Boxen wurde nichts gestohlen, aus dem Tank allerdings etwas Diesel abgezapft.

An einem weiteren Lkw, der auch auf diesem Parkplatz abgestellt war, wurde ebenfalls eine aufgebrochene Staubox festgestellt. Weil der Fahrer des Lasters noch nicht ausfindig gemacht werden konnte, ist noch unklar, ob etwas gestohlen wurde. |cri

Kaum Beute, aber sehr viel Schaden

Kaiserslautern (ots) – Hohen Sachschaden haben Einbrecher am Wochenende in einem Gebäude am Willy-Brandt-Platz angerichtet. Während die Beute lediglich aus einem kleinen Betrag aus einer Kaffeekasse bestand, summiert sich der Sachschaden auf eine fünfstellige Summe.

Ersten Ermittlungen zufolge waren die Täter in der Nacht von Samstag auf Sonntag, zwischen 23.15 und 2.50 Uhr, am Werk. Sie brachen mit massiver Gewalt sämtliche Innentüren des Anwesens auf, um die dahinter liegenden Büroräume zu durchsuchen. Dabei richteten sie in dem denkmalgeschützten Bau einen Schaden von mehreren zehntausend Euro an.

Auch in ein Schulgebäude in der Ludwigstraße sind Einbrecher am Wochenende eingestiegen. Hier wurde am Sonntagmorgen festgestellt, dass sich unbekannte Täter gewaltsam Zugang verschafft und auch im Gebäude selbst eine Vielzahl von Türen mit roher Gewalt geöffnet haben. Zahlreiche Räume wurden durchwühlt. Ob und was genau gestohlen wurde, steht noch nicht fest. Die Ermittlungen laufen. Zeugen, die in der Zeit zwischen Freitagnachmittag, 15.30 Uhr, und Sonntagvormittag, 9.30 Uhr, etwas Verdächtiges bemerkt haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 / 369 – 2620 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Ein Fitnessstudio war ebenfalls in der Nacht von Samstag auf Sonntag in der Augustastraße das Ziel von Einbrechern. Zwischen 20 und 7.45 Uhr machten sich die unbekannten Täter an einer Nebeneingangstür zu schaffen, es gelang ihnen aber nicht, in die Räume einzudringen. Gestohlen wurde nichts. Es blieb bei einer Beschädigung der Tür. |cri

Einbrecher stehlen Schmuck

Kaiserslautern (ots) – Dass die Hausbewohner gerade zum Mittagessen außer Haus waren, haben Einbrecher am Wochenende “Auf dem Bännjerrück” ausgenutzt. Sie hebelten zwischen 12 und 15 Uhr die Terrassentür eines Gebäudes auf und drangen in die Wohnung ein; hier durchwühlten sie mehrere Zimmer und ließen Schmuck mitgehen: einen goldenen Ring sowie eine weißgoldene Halskette. Von den Tätern fehlt bislang jede Spur.

Auch in der Mainzer Straße versuchten Unbekannte am Wochenende, in ein Wohnhaus einzudringen. Es gelang ihnen aber nicht, die Eingangstür des Mehrfamilienhauses aufzuhebeln. Nach den derzeitigen Erkenntnissen gelangten die Täter nicht ins Haus; gestohlen wurde nichts. Die Tatzeit liegt zwischen Freitagabend, 20 Uhr, und Samstagabend, 20 Uhr. Zeugenhinweise auf mögliche Täter nimmt die Kripo unter der Nummer 0631/369 – 2620 gern entgegen. |cri

Lkw verliert “Dixi-WC”

A 6 Bruchmühlbach-Miesau (ots) – Gegen kurz nach 6 Uhr hat ein Lkw beim Auffahren auf die Autobahn 6 in Richtung Mannheim kurz nach der Anschlussstelle Bruchmühlbach-Miesau ein nur unzureichend gesichertes Toilettenhäuschen verloren. Das “Stille Örtchen” stürzte in die Mitte der beiden Fahrstreifen.

Insgesamt 5 Fahrzeugführer konnten ihre Autos nicht mehr rechtzeitig abbremsen bzw. konnten dem Hindernis nicht mehr rechtzeitig ausweichen. Glück im Unglück hatten alle Beteiligten. Es entstand lediglich Sachschaden.

Polizei bezieht Neubau in der Bahnstraße

Landstuhl (ots) – Die Polizei Landstuhl zieht um. Am Mittwoch, 20. Oktober 2021, beziehen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Polizeiinspektion Landstuhl den Neubau in der Bahnstraße 54 in Landstuhl. Am 28. Oktober 2021 soll die offizielle Schlüsselübergabe stattfinden.

Die Polizei Landstuhl ist künftig unter der neuen Telefonnummer 06371 805-0 oder per Telefax unter 06371 805-1890 und -1891 sowie per E-Mail unter pilandstuhl@polizei.rlp.de zu erreichen. Die neuen Rufnummern werden am Mittwoch, ab 22 Uhr, geschaltet sein. Unter der alten Telefonnummer hören Anrufer dann eine Bandansage.

Im Notfall wählen Sie die Notrufnummer 110. Sie ist rund um die Uhr erreichbar.

Für dringende Anliegen ist die Dienststelle natürlich auch am Umzugstag erreichbar und es sind Ansprechpartner vor Ort. Darüber hinaus können Anzeigen auch über die Online-Wache der Polizei Rheinland-Pfalz unter https://s.rlp.de/ow aufgegeben werden.

Ab 22 Uhr können sich Bürgerinnen und Bürger wieder wie gewohnt an die Polizeiinspektion Landstuhl wenden, die sich dann allerdings in der Bahnstraße 54 befindet. Das alte Gebäude gegenüber dem Bahnhof ist künftig nicht mehr besetzt.

Einfluss auf Einsätze wird der Umzug nicht haben. Die Polizeidirektion Kaiserslautern gewährleistet, dass ausreichend Einsatzkräfte zur Verfügung stehen. “Die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger hat für uns oberste Priorität. Wir werden genügend Streifen im Einsatz haben, um den Alltagsbetrieb aufrecht zu erhalten”, so Ralf Klein, Direktionsleiter in Kaiserslautern.

Siegfried Ranzinger wird künftig Hausherr in der Bahnstraße 54 sein. Der Inspektionsleiter freut sich: “Viele Kolleginnen und Kollegen haben bei der Vorbereitung des Umzugs mitgewirkt. Nun endlich ist es so weit: Die Polizei Landstuhl bezieht ein modernes Gebäude, das den Ansprüchen einer Polizeidienststelle gerecht wird.”

Am 28. Oktober findet die offizielle Schlüsselübergabe auf dem Gelände der neuen Liegenschaft statt. Etwa 100 Gäste sind eingeladen. Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Westpfalz wird hierüber gesondert berichten und dann auch zum Neubau informieren. Im nächsten Jahr ist ein Tag der offenen Tür geplant. |erf

Graffiti-Sprayer in flagranti erwischt

Weilerbach (ots) – Die Polizei hat am Sonntag auf einem Feldweg im Bereich Weilerbach einen mutmaßlichen Sprayer erwischt. Im Rahmen einer Streifenfahrt wurden die Beamten von einem Zeugen angesprochen, der ihnen mitteilte, dass ein junger Mann bei Erblicken der Streife eine Tasche ins Gebüsch warf und sich rennend auf einem Feldweg in Richtung Weilerbach entfernte. Der 20-jährige Mann konnte in kurzer Entfernung angetroffen werden.

Die Tasche, die er weggeworfen hatte, wurde ebenfalls gefunden. Sie beinhaltete verschiedene Graffitiutensilien, sowie eine Skizze. Das dazugehörige, frische “Kunstwerk” wurde an einer Transformatorenstation gefunden. Die Beamten stellten die Utensilien sicher. Doch damit nicht genug. Der 20-Jährige gab an mit einem Pkw auf den Waldparkplatz gefahren zu sein, der nicht versichert ist. Er blickt jetzt einem Strafverfahren wegen des Verdachts der Sachbeschädigung und einem Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz entgegen. |elz

Bus verwüstet

Kreis Kaiserslautern (ots) – Ein abgestellter Bus ist am Wochenende in Otterberg zur Zielscheibe von Dieben und Vandalen geworden. Am Sonntagnachmittag wurde festgestellt, dass unbekannte Täter sich durch die Dachluke Zutritt zu dem Bus in der Hauptstraße verschafft haben. Sie hebelten diese auf und brachen sie anschließend ab. Aus dem Bus wurden mehrere Notfallhämmer entwendet. Das Glas der Fahrertür wurde von innen eingeschlagen.

Der Feuerlöscher, der zur Ausstattung des Busses gehört, wurde von den Tätern aus der Verankerung genommen, sein Inhalt versprüht und die Flasche anschließend gestohlen. Der Sachschaden beläuft sich auf einen vierstelligen Eurobetrag. Die Tatzeit liegt zwischen Freitag, 16 Uhr, und Sonntag, 15:15 Uhr.

Hinweise auf mögliche Täter, die in diesem Zeitraum in der Nähe des Busses gesehen wurden, nimmt die Polizeiinspektion 1 unter der Telefonnummer 0631 369-2150 jederzeit entgegen.|elz

Kita-Tür beschädigt

Kreis Kaiserslautern (ots) – Unbekannte haben am Wochenende die Tür einer Kindertagesstätte in der Waldstraße Mackenbach beschädigt. An der Tür sind mehrere kleine Eindellungen an der Verglasung sowie dem Aluminiumrahmen zu finden. Hinweise auf einen Einbruch gibt es nicht. Daher ermittelt die Polizei nun wegen Sachbeschädigung.

Zeugen, die zwischen Freitag 16:30 Uhr und Montag 7 Uhr etwas Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise geben können, werden gebeten sich an die Polizeiinspektion 2 in Kaiseslautern unter der Nummer 0631/369-2250 zu wenden. |elz