Matratze angezündet und Fassade beschädigt – Zeugen gesucht

Mannheim-Innenstadt (ots) – Zwei bisher unbekannte Täter zündeten am Sonntag 17.10.2021 kurz nach 0 Uhr eine auf dem Sperrmüll liegende Matratze im Quadrat S6 an und flüchteten im Anschluss in Richtung Innenstadt. Durch den dadurch entstandenen Brand wurde eine Hausfassade, sowie ein Fenster einer Erdgeschosswohnung erheblich beschädigt. Durch das schnelle Eingreifen eines 23-jährigen Zeugen, welcher das Feuer löschte, konnte ein Übergreifen des Brandes auf das Haus und damit größerer Schaden vermieden werden.

Die eingesetzte Feuerwehr öffnete im Anschluss die beschädigte Fassade, um weitere Löscharbeiten durchzuführen. Der Schaden am Haus beläuft sich auf mindestens 5.000 Euro. Die Täter wurden beim Anzünden der Matratze durch weitere Zeugen beobachtet.

Täterbeschreibung:

männlich, südländisches Erscheinungsbild, beide schwarz gekleidet. Einer der Tatverdächtigen soll ca. 180 cm groß gewesen sein, der andere Mann hatte seine Haare zu einem Zopf gebunden und war ungefähr 190 cm groß.

Das Polizeirevier Mannheim-Oststadt hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise zu den flüchtigen Tatverdächtigen werden unter Tel.: 0621/174-3310

Schlägerei zwischen mehreren Personen

Mannheim-Innenstadt (ots) – Am Samstag 16.10.2021 kurz vor 21:30 Uhr kam es im Quadrat O7 auf Höhe eines Schnellrestaurants zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Auslöser der Schlägerei soll ein Streit gewesen sein, in dessen Folge einem 20-jährigen Mann von einer ihm unbekannten Person ein Stein auf den Kopf geschlagen wurde. Durch den Schlag wurde der Mann glücklicherweise nicht verletzt.

Danach sei eine Gruppe von 10 Personen auf dessen 18-jährigen Begleiter mit mehreren Schlägen und Tritten losgegangen, wodurch dieser eine blutige Nase erlitt. Nach der Schlägerei flüchtete die Personengruppe in Richtung Kaiserring.

Zeugen, welche die Auseinandersetzung beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Oststadt unter Tel.: 0621/174-3310 in Verbindung zu setzen.

Betagter Herr dank aufmerksamer Nachbarin aus hilfloser Lage gerettet

Mannheim-Rheinau (ots) – Weil ihr älterer Nachbar am Samstagvormittag 16.10.2021 nicht wie gewöhnlich die Rollläden hochgezogen hatte, befürchtete eine Frau in der Straße “Beim Johannkirchhof”, dass etwas passiert sein könnte und wählte gegen Mittag den Notruf.

Da eine Abfrage in den umliegenden Krankenhäusern negativ verlief, entschieden sich die hinzugerufenen Beamten, die Wohnungstür des Seniors mit Hilfe der Feuerwehr zu öffnen. In der Küche fanden sie dann den älteren Herrn am Boden liegend. Er war gestürzt und konnte aus eigener Kraft nicht mehr aufstehen.

Glücklicherweise hatte er nur eine leichte blutende Schürfwunde am Arm, die von den ebenfalls hinzugerufenen Rettungskräften vor Ort versorgt werden konnte. Eine wachsame Nachbarschaft zahlt sich also nicht nur zur Verhinderung von Wohnungseinbruch aus.

Kreuz aus Grabstein abmontiert

Mannheim-Wohlgelegen (ots) – Zwischen Donnerstag, 11 Uhr, und Freitag, 18 Uhr, hat ein bislang unbekannte Täter auf dem Hauptfriedhof ein Kreuz aus Bronze von einem Grabstein abmontiert und ist anschließend in unbekannte Richtung geflüchtet. Der Diebstahlschaden beträgt über 1.000 EUR.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und/oder Hinweise auf den Verbleib des Kreuzes oder den Täter machen können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt, unter der Telefonnummer 0621-33010, zu melden.

Auffahrunfall mit einer verletzen Person – über 20.000 EUR Sachschaden

Mannheim-Rheinau/B36 (ots) – Zu einem Verkehrsunfall kam es am Freitag gegen 18:15 auf der B36. Ein 24-Jähriger Mercedes Fahrer war auf der Bundesstraße stadteinwärts unterwegs, als auf Höhe der Anschlussstelle Mannheim-Rheinau die vor ihm fahrenden Fahrzeuge aufgrund eines Rückstaus auf beiden Fahrstreifen bis zum Stillstand abbremsten.

Dies merkte der junge Mann nicht rechtzeitig und kollidierte trotz Vollbremsung mit dem vor ihm fahrenden Mercedes eines 33-Jährigen. Durch die Kollision geriet das Auto des 33-Jährigen auf den rechten Fahrstreifen, wo es zum Zusammenstoß mit einem Sprinter kam. Der 33-Jährige wurde bei dem Unfall verletzt und mit einem Rettungswagen in eine Klinik gefahren.

Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sprinter konnte seine Fahrt fortsetzen. Der Gesamtsachschaden beträgt über 20.000 EUR. Die für den Zeitpunkt der Unfallaufnahme gesperrte B36 konnte nach ca.1Std. wieder freigegeben werden.

Betrunken und zu zweit auf dem E-Scooter kontrolliert

Mannheim-Oststadt (ots) – Am Samstagmorgen 16.10.2021 gegen 04 Uhr fiel Beamten des Polizeireviers Mannheim-Oststadt ein 31-jähriger Mann auf, welcher mit seiner 27-jährigen Begleiterin gemeinsam auf einem E-Scooter durch den Kaiserring fuhr. Bei der Kontrolle des E-Scooter-Fahrers stellten die Beamten eine Alkoholisierung von über 1,3 Promille fest.

Der 31-Jährige musste die Beamten daher im Anschluss auf das Polizeirevier begleiten und dort eine Blutprobe abgeben. Der Führerschein des Mannes wurde einbehalten. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Auffahrunfall mit drei Autos – 7.500 Euro Schaden

Mannheim-Jungbusch (ots) – Bei einem Auffahrunfall am Samstag um 17.20 Uhr auf dem Luisenring in Mannheim-Jungbusch entstand ein Schaden von rund 7500 Euro. Ein 48-jähriger Mannheimer war mit seinem Fiat auf dem Luisenring Richtung Kurpfalzkreisel unterwegs, als er auf Höhe von Quadrat K4 aus Unachtsamkeit auf den vor ihm stehenden Opel eines 32-Jährigen aus Ludwigshafen auffuhr. Durch die Wucht wurde der Opel auf einen Citroen eines 65-jährigen Mannheimers aufgeschoben. Verletzt wurde niemand.

Unbekannter steigt aus Fahrzeug aus und schlägt jungen Mann

Mannheim-Käfertal (ots) – Am Samstag gegen 20:15 Uhr ohrfeigte ein bisher unbekannter Mann an der Kreuzung Speckweg/starke Hoffnung einen 18-Jährigen. Der Jugendliche, welcher in Begleitung zweier gleichaltriger Freunde war, hatte sich kurz zuvor auf einen Stuhl am Straßenrand gesetzt, als ein schwarzer Kleinwagen auf der Straße anhielt.

Der bisher unbekannte Täter stieg in der Folge aus der Beifahrerseite des PKW aus und schlug dem 18-Jährigen zweimal auf die Wange. Danach stiegt der Mann wieder in das Fahrzeug ein und entfernte sich.

Täterbeschreibung:

25-35 Jahre, 180 cm groß, dunkler Vollbart, muskulös und bekleidet mit schwarzer Hose und dunkler Oberbekleidung.

Zum Fahrer des schwarzen PKW’s ist lediglich bekannt, dass dieser hell angezogen war. Das Polizeirevier Mannheim-Käfertal hat nun die Ermittlungen wegen Körperverletzung aufgenommen. Zeugen, welche Hinweise auf das Fahrzeug oder die Täter geben können, werden gebeten, sich telefonisch unter 0621/71849-0 zu

20.000 Euro Schaden bei Auffahrunfall

Mannheim (ots) – Am Samstagmittag um kurz vor 14 Uhr fuhr auf der B38A ein 37-jähriger KIA-Fahrer einem vorausfahrenden 67-jährigen Audi-Fahrer ins Heck und verursachte einen Sachschaden in Höhe von mehr als 20.000 Euro. Der Audi-Fahrer war von der Feudenheimer Straße kommend in Richtung Neuostheim unterwegs, als er verkehrsbedingt abbremsen mussten. Der nachfolgende KIA-Fahrer erkannte die Situation zu spät und kollidierte mit dem Audi. Aufgrund des enormen Aufpralls lösten die Airbags des KIAs aus. Er musste abgeschleppt werden. An dem Audi entstand lediglich ein geringer Schaden. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

Rücksichtslos und grob verkehrswidrig

Mannheim-Innenstadt: (ots) – Mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit und einer rücksichtslosen Fahrweise gefährdete der Fahrer einer dunkelblauen Mercedes Benz Limousine am Sonntagabend gegen 20 Uhr einen 66-jährigen Mann, der zwischen den Quadraten C 7 und D 6 einen Fußgängerweg queren wollte. Nur durch eine Vollbremsung konnte der unbekannte Fahrzeugführer einen Zusammenstoß verhindern.

Er kam nur wenige Zentimeter vor dem Fußgänger zum Stehen und ging den 66-Jährigen zusätzlich verbal mit herabwürdigenden Äußerungen an.

Die Polizei ermittelt wegen Straßenverkehrsgefährdung, Bedrohung und Beleidigung und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise insbesondere zu dem unbekannten Fahrzeugführer geben können, sich beim Polizeirevier Mannheim-Innenstadt, Tel.: 0621/1258-0, zu melden.

Unbekannter verursacht Unfall und flüchtet

Mannheim-Vogelstang (ots) – Ein bislang unbekannter Fahrer eines weißen Skodas verursachte am Sonntagmittag gegen 15:25 Uhr einen Unfall auf der Magdeburger Straße und flüchtete im Anschluss. Der Skodafahrer sowie ein 26-jähriger BMW-Fahrer waren von der B38 kommend auf der Magdeburger Straße unterwegs, als der Skodafahrer einem Pannenfahrzeug, welches sich ebenfalls auf der linken Fahrspur befand, ausweichen wollte.

Er wechselte unvermittelt von der linken auf die rechte Spur, ohne auf den sich hier befindlichen BMW zu achten. Um eine Kollision zu verhindern, musste der 26-jährige BMW-Fahrer nach links ausweichen und erfasste den auf der Straße stehenden Fahrer des Pannenfahrzeugs.

Der 32-jährige Fahrer des Pannenfahrzeugs wurde durch den Zusammenstoß zu Boden geworfen und verletzte sich hierbei leicht. In ein Krankenhaus musste er nicht. Er hatte zuvor die Gefahrenstelle nicht mit einem Warndreieck abgesichert. Der Skoda-Fahrer, der durch den unachtsamen Fahrstreifenwechsel Auslöser des Unfalls war, flüchtete.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und Hinweise auf den flüchtigen Fahrer geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/71849-0 beim Polizeirevier Mannheim-Käfertal zu melden.