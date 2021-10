Frankenberg (ots) – In der Nacht von Samstag auf Sonntag 17.10.2021 schlugen 2 unbekannte Täter einen 21-Jährigen in Frankenberg und traten am Boden liegend auf ihn ein. Die Polizei bittet um Hinweise. Der 21-Jährige ging gegen 04.30 Uhr mit seiner Begleiterin durch die Röddenauer Straße in Richtung Stadtmitte. In Höhe eines Grillimbisses kamen ihn 2 Männer entgegen, die den jungen Mann ansprachen. Nach einer kurzen verbalen Auseinandersetzung schlugen die beiden Fremden auf ihn ein, so dass er zu Boden fiel. Auch danach sollen die Täter weiter auf ihn eingeschlagen und ihn getreten haben.

Anschließend flüchteten die Täter in Richtung Innenstadt. Der 21-Jährige erlitt Verletzungen, die anschließend im Kreiskrankenhaus Frankenberg behandelt werden mussten Die von der Polizei Frankenberg sofort eingeleitete Fahndung nach den beiden unbekannten Tätern führte nicht zum Erfolg.

Von ihnen liegt bisher folgende Beschreibung vor:

Beide etwa 20 Jahre alt. Ein Täter etwa 170 cm groß mit Vollbart. Der zweite Täter etwa 180 cm groß. Beide dunkle Haare und dunkel gekleidet.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Frankenberg, Tel. 06451-7203-0.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen