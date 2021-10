Friedberg: Die Polizei-News

Büdingen: Streß in der Erstaufnahmeeinrichtung

(ots) – Zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 26-jährigen und einem 22-jährigen Bewohner kam es am Sonntagabend in der Büdinger Erstaufnahmeeinrichtung. Der 26-jährige Mann hatte gegen 20 Uhr seinem Kontrahenten mit der Faust ins Gesicht geschlagen und eine Hantelscheibe nach ihm geworfen. Außerdem soll der 26-Jährige die Eingangstür eines dortigen Wohngebäudes mittels Stein eingeschlagen haben.

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 06042/96480 bei der Polizei in Büdingen zu melden.

Friedberg: Schläge in Bar

(ots) – In einer Shishabar in der Friedberger Usastraße kam es in der Nacht auf Samstag 16.10.2021 zu einer Körperverletzung zum Nachteil eines 35-Jährigen. Gegen 03 Uhr soll ein etwa gleichaltriger Mann, 180 cm groß, mit südländischem Erscheinungsbild und Bart, dem Geschädigten mehrfach gegen den Kopf geschlagen und diesen dabei verletzt haben. Rettungskräfte brachten den Verletzten zur Untersuchung in ein Krankenhaus.

Nun ermittelt die Friedberger Polizei und bittet mögliche Zeugen des Geschehens, sich unter Tel. 06031/6010 mit den Beamten in Verbindung zu setzen.

Ober-Mörlen: Kraftstofftanks aufgebrochen

Zwischen 2 Uhr und 7 Uhr haben Diebe am frühen Samstagmorgen aus zwei LKW insgesamt etwa 160 Liter Dieselkraftstoff entwendet. Zuvor waren an den beiden Lastwagen, die in der Dieselstraße standen, die verschlossenen Tankdeckel aufgebrochen worden.

Im gleichen Zeitraum waren auch in der Daimlerstraße zwei LKW in gleicher Art und Weise angegangen worden. Auch hier stellte man den Diebstahl von jeweils 80 Litern Kraftstoff fest. Hinweise erbittet die Polizei in Butzbach unter Tel. 06033/70430.

Butzbach: Autospiegel demoliert

Zu Vandalismusschäden kam es am vergangenen Wochenende in Butzbach. Unbekannte hatten zwischen Samstag, 2 Uhr und Sonntag, 8 Uhr beide Außenspiegel eines in der Amtsgasse Ecke Martelgasse parkenden, blauen Ford zerstör; Sachschaden: knapp 1.000 Euro. Hinweise erbittet die Polizei in Butzbach, Tel. 06033/70430.

Friedberg: Reifen zerstochen

In der Straße “Vorstadt zum Garten” zerstachen Unbekannte am vergangenen Wochenende (Samstag, 20 Uhr bis Sonntag, 14 Uhr) die Reifen mehrerer in Höhe der Hausnummer 10er-Hausnummern parkender Autos. Der so entstandene beträgt mehrere Hundert Euro.

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 06031/6010 bei der Polizei in Friedberg zu melden.

Friedberg: Einbrecher unterwegs

Einigen Sachschaden hinterließen Straftäter, die am Samstag zwischen 13 Uhr und 20 Uhr vergeblich versuchten, in ein Reihenhaus in der Taunusstraße einzubrechen. So hebelten die Unbekannten vergeblich an zwei Terrassentüren. Diese jedoch hielten stand, sodass sie von ihrem Vorhaben schließlich abließen.

Auch an einem weiteren Reihenhaus in der Taunusstraße stellte man Hebelspuren an einer Terrassentür fest. Auch hier war es den Beschuldigten nicht gelungen, in das Gebäude einzudringen. Die Tatzeit lässt sich in diesem Falle eingrenzen auf Samstag, 18.30 Uhr bis 22 Uhr.

Die Kriminalpolizei in Friedberg ermittelt wegen versuchten Einbruchdiebstahls und bittet mögliche Zeugen, sich unter Tel. 06031/6010 telefonisch zu melden. Die Ermittler fragen: Wem sind im genannten Tatzeitraum im Bereich der Taunusstraße verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Hatte jemand die Taten beobachten können? Wer kann anderweitig sachdienliche Hinweise zu den genannten Einbruchversuchen machen?

Bad Nauheim: Auf frischer Tat ertappt

Einbrecher machten am Samstagabend in der Bad Nauheimer Gutenbergstraße Beute. Als sie von Bewohnern überrascht wurden, suchten sie das Weite. Gegen 20.30 Uhr hatten zwei Männer ein Kellerfenster des Einfamilienhauseses aufgehebelt und waren so in die Wohnräume gelangt. Diese durchsuchten sie anschließend nach Wertsachen. Mit Schmuck im Wert mehrerer Tausend Euro flüchteten die ertappten Diebe.

Einer der Täter soll etwa 170 cm groß und circa 40 Jahre alt sein. Er hat schwarzes Haar und braune Augen. Zur Tatzeit war er bekleidet mit einer schwarzen Wollmütze sowie einem dunkelgrauen bzw. schwarzen Zweiteiler (Arbeitshose und -Jacke). Die zweite Person ist ungefähr 180 cm groß, schlank und etwa 35 Jahre alt. Der Mann hat dunkelblondes Haar und ein auffällig hageres Gesicht. Er sprach akzentfreies Deutsch. Zur Tatzeit war auch er dunkel gekleidet.

Die Friedberger Kripo ermittelt wegen Einbruchdiebstahls und bittet mögliche Zeugen, sich unter Tel. 06031/6010 telefonisch zu melden. Die Ermittler fragen: Wem sind im genannten Tatzeitraum im Bereich der Gutenbergstraße verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Hatte jemand die Täter beobachten können? Wer kann anderweitig sachdienliche Hinweise machen?

Ranstadt: Quad entwendet, Teile ausgebaut

Im Verlaufe des vergangenen Freitags (6 Uhr bis 20 Uhr) haben Diebe in der Straße “Am Weinberg” in Dauernheim ein Quad vom Hof des rechtmäßigen Eigentümers entwendet und offenbar bis hinter ein in der nahegelegenen Feldgemarkung gelegenes Wasserhäuschen geschoben. Dort brachen sie das verschlossene Ablagefach auf und entwendeten neben einer Zündkerze und zwei Sicherungen auch einen der Frontscheinwerfer. Das schwarze ATV wurde dort zurückgelassen.

Nun bittet die Polizei in Büdingen um Mithilfe: Die Ermittler fragen: Wem waren am vergangenen Freitag Personen mit einem schwarzen Quad aufgefallen? Hatte jemand den Diebstahl beobachten können? Wer kann anderweitige Angaben machen? Hinweise bitte unter Tel. 06042/96480.

Bad Vilbel: Hochwertige Zweiräder gestohlen

Zwischen Donnerstagnachmittag (15 Uhr) und Freitagabend (22.30 Uhr) haben Fahrraddiebe aus einer Garage in der Lohstraße neben einem gelben E-Bike von Riese & Müller auch ein Mountainbike des Herstellers Zonenschein gestohlen. Bislang unklar ist, wie es den Straftätern gelungen war, in die Garage zu gelangen.

In der Nacht auf Freitag (2 Uhr bis 9 Uhr) war in der Paul-Ehrlich-Straße aus einem Carport auch ein braunes E-Bike von Kalkhoff (Modell “Berleen”) im Wert von fast 2.000 Euro gestohlen worden.

Die Polizei in Bad Vilbel bittet um Hinweise zu den genannten Fällen unter Tel. 06101/5460-0.

Wöllstadt: Dacia gestohlen

Einen grünen Dacia stahlen Unbekannte zwischen Freitagnacht (23.30 Uhr) und Samstagvormittag (10 Uhr) im Bruchenbrücker Weg in Nieder-Wöllstadt. Der Dacia stand im Tatzeitraum in einem dortigen Hinterhof. Die Friedberger Polizei ermittelt und bittet um Hinweise unter Tel. 06031/6010.

Bad Nauheim: Reifen aus Container entwendet

Mehrere Container auf dem Gelände eines Autohändlers in der Friedberger Straße haben Diebe zwischen Freitagnachmittag (17 Uhr) und Samstagvormittag (9.50 Uhr) aufgebrochen und darin gelagerte, neue Autoreifen gestohlen. Die Polizei in Friedberg bittet um Hinweise unter Tel. 06031/6010. Wem sind im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Friedberger Straße aufgefallen?

Bad Nauheim: Brand in der Homburger Straße (Folgemeldung)

Nach dem Brand eines mehrstöckigen Gebäudes am Sonntag letzter Woche (17.10.2021), in deren Rahmen mehrere Bewohner zum Teil schwer verletzt worden waren steht nach gemeinsamen Untersuchungen von Polizei und Gutachter nun die Brandursache fest:

Das Feuer war am späten Abend aufgrund eines technischen Defektes im Bereich eines Stromanschlusses im Flur des Erdgeschosses ausgebrochen.

Büdingen: Katalysator abgetrennt

Den Abgaskatalysator eines schwarzen Fiat haben Diebe zwischen Freitag (8.10.21) und Sonntag (10.10.21) gestohlen. Der Kleinwagen stand im Tatzeitraum auf einem öffentlichen Parkplatz Am Herrngarten im Ortsteils Vonhausen. Das Fahrzeugteil war offenbar mittels Trennschleifers gelöst und dann mitgenommen worden.

Hinweise erbittet die Polizei in Büdingen, Tel. 06042/96480.

Butzbach: geparkten Pickup angefahren

In der Ebersgönser Straße kam es am Samstagmorgen zu einer Verkehrsunfallflucht. Zwischen 7 Uhr und 8 Uhr hatte der Eigentümer eines braunen VW-Pickups sein Fahrzeug vor einem bereits vor Ort parkenden LKW abgestellt. Als der Geschädigte zurück zu seinem Auto kam, war der genannte LKW nicht mehr vor Ort. Der rechte Heckscheinwerfer sowie die Ladeklappe wiesen nun aber Beschädigungen auf. Von einem Schadenverursacher fehlte jedoch jede Spur.

Möglicherweise war der Lastwagen beim Ausparken gegen den Volkswagen gestoßen und dann davongefahren, ohne sich um die Regulierung zu kümmern. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 06033/70430 bei der Polizei in Butzbach zu melden.

A5 bei Münzenberg: LKW touchiert PKW am Gambacher Kreuz

Bereits am Samstag letzter Woche (9.10.21) ereignete sich auf der A5 bei Münzenberg eine Verkehrsunfallflucht, in deren Rahmen ein grauer 5er BMW erheblich beschädigt wurde. Gegen 15.20 Uhr befuhr der BMW-Fahrer den rechten von zwei Fahrstreifen der Autobahn in Richtung Frankfurt. Im dortigen Baustellenbereich fuhr dann ein LKW aus Richtung A45 kommend auf die A5 auf. In Höhe des Gambacher Kreuzes kollidierte der LKW seitlich mit dem PKW und drückte diesen gegen eine dortige Schutzplanke. Ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 8.000 Euro zu kümmern, setzte der weiße Sattelzug seine Fahrt gen Süden fort.

Die mittelhessische Autobahnpolizei ermittelt nun wegen Verkehrsunfallflucht. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 06033/70430 mit den Ermittlern in Verbindung zu setzen.

