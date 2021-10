Frankfurt-Sachsenhausen (ots) – Im Vorfeld des Fußballspiels SGE-Hertha BSC wurden in der Nacht vom 15.10.2021 auf den 16.10.2021 diffamierende Plakate aufgehängt. Darauf ist eine Polizeivollzugsbeamtin der Frankfurter Polizei mit samt Personenbeschreibung abgebildet. Ebenfalls wurde der Beamtin “Verleumdung und Aggressivität gegenüber Fans von Eintracht Frankfurt” vorgeworfen und aufgefordert, Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort zu benennen.

Unterzeichnet sind die Plakate mit “Fanszene Eintracht”. Alle festgestellten Plakate wurden im Bereich Sachsenhausen und um den Deutsche Bank Park herum, entfernt oder wo dies nicht möglich war, wurden sie unkenntlich gemacht.

Der Frankfurter Polizeipräsident Gerhard Bereswill verurteilt die diffamierenden Plakate aufs Schärfste und distanziert sich ausdrücklich von solchen Verhaltensweisen.

“Ein solches Verhalten, in der eine Mitarbeiterin des Frankfurter Polizeipräsidiums grundlos diffamiert wird, weil sie ihrer Arbeit nachgeht, kann ich nicht tolerieren und ist nicht akzeptabel. Eine entsprechende Strafanzeige wurde gefertigt und ich werde für das Polizeipräsidium Frankfurt Strafantrag stellen.

Verleumdungen von Polizeivollzugsbeamten in der Öffentlichkeit führen zu konsequenten Ermittlungen und keineswegs dazu, dass wir Abstand von präventiven oder repressiven Maßnahmen nehmen”, so Bereswill weiter.

